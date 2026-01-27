Ani třemi asistencemi neodvrátil David Pastrňák porážku Bostonu s New York Rangers 3:4 v prodloužení. Byl vyhlášen třetí hvězdou utkání a jako šestý hráč v historii Bruins a jako třetí český hokejista v soutěži zaznamenal 900. bod v NHL. Před ním to dokázali pouze Jaromír Jágr (1921) a Patrik Eliáš (1025).
SESTŘIHPastrňák se proti Rangers činil, ani jeho 900. bod ale na výhru nestačil
Poprvé se Pastrňák do statistiky proti Rangers zapsal na začátku 13. minuty, kdy po jeho pobídce vyrovnal v Madison Square Garden na 1:1 Elias Lindholm. Bruins museli i podruhé v utkání dotahovat. V úvodu druhé třetiny se Pastrňák podepsal přihrávkou také pod druhý Lindholmův gól.
Třetí asistenci a jubilejní 900. bod v NHL zaznamenal v čase 28:52, kdy zadovkou našel na levém kruhu Morgana Geekieho a nejlepší střelec Bostonu v této sezoně získal hostům vedení 3:2. Rangers ale v 54. minutě vyrovnali a v prodloužení o jejich vítězství rozhodl při hře tři na tři Matthew Robertson.
„Je to hořkosladký pocit. Vždy je těžké si užít takový milník, když nevyhrajete. Ale je mimořádný, to bez debat. Od první třetiny jsem věděl, že dnes budu bodovat. Hrálo se mi skvěle, ale bohužel jsme nezvítězili,“ řekl Pastrňák, jenž bodoval v sedmém utkání za sebou.
Historické statistiky českých hokejistů v NHL
Historické statistiky českých hokejistů v NHL
Kanadské bodování:
1. Jaromír Jágr (Pittsburgh, Washington, NY Rangers, Philadelphia, Dallas, Boston, New Jersey, Florida, Calgary) 1733 zápasů/1921 bodů (766 branek + 1155 asistencí), 2. Patrik Eliáš (New Jersey) 1240/1025 (408+617), 3. David Pastrňák (Boston) 804/900 (412+488), 4. Jakub Voráček (Columbus, Philadelphia) 1058/806 (223+583), 5. Milan Hejduk (Colorado) 1020/805 (375+430), 6. David Krejčí (Boston) 1032/786 (231+555), 7. Václav Prospal (Philadelphia, Ottawa, Florida, Tampa Bay, Anaheim, NY Rangers, Columbus) 1108/765 (255+510), 8. Robert Holík (Hartford, New Jersey, NY Rangers, Atlanta) 1314/747 (326+421), 9. Petr Sýkora (New Jersey, Anaheim, NY Rangers, Edmonton, Pittsburgh, Minnesota Wild) 1017/721 (323+398), 10. Petr Nedvěd (Vancouver, St. Louis, NY Rangers, Pittsburgh, Edmonton, Phoenix, Philadelphia) 982/717 (310+407), 11. Martin Straka (Pittsburgh, Ottawa, NY Islanders, Florida, Los Angeles, NY Rangers) 954/717 (257+460), 12. Robert Lang (Los Angeles, Boston, Pittsburgh, Washington, Detroit, Chicago, Phoenix) 989/703 (261+442), 13. Roman Hamrlík (Tampa Bay, Edmonton, NY Islanders, Calgary, Montreal, Washington) 1395/638 (155+483), 14. Robert Reichel (Calgary, NY Islanders, Phoenix, Toronto) 830/630 (252+378), 15. Radim Vrbata (Colorado, Carolina, Chicago, Phoenix, Tampa Bay, Vancouver, Florida) 1057/623 (284+339), 16. Martin Ručinský (Edmonton, Quebec, Colorado, Montreal, Dallas, NY Rangers, St Louis, Vancouver) 961/612 (241+371), 17. Tomáš Plekanec (Montreal, Toronto) 1001/608 (233+375), 18. Michal Pivoňka (Washington) 825/599 (181+418), 19. Tomáš Hertl (San Jose, Vegas) 842/594 (273+321), 20. Martin Havlát (Ottawa, Chicago, Minnesota Wild, San Jose, New Jersey) 790/594 (242+352).
Střelci:
1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/766 branek, 2. David Pastrňák 804/412, 3. Patrik Eliáš 1240/408, 4. Milan Hejduk 1020/375, 5. Robert Holík 1314/326, 6. Petr Sýkora 1017/323, 7. Petr Klíma (Detroit, Edmonton, Tampa Bay, Pittsburgh) 786/313, 8. Petr Nedvěd 982/310, 9. Radim Vrbata 1057/284, 10. Tomáš Hertl 842/273, 11. Robert Lang 989/261, 12. Martin Straka 954/257, 13. Václav Prospal 1108/255, 14. Robert Reichel 830/252, 15. Martin Havlát 790/242, 16. Martin Ručinský 961/241, 17. Tomáš Plekanec 1001/233, 18. David Krejčí 1032/231, 19. Radek Dvořák (Florida, NY Rangers, Edmonton, St. Louis, Atlanta, Dallas, Anaheim, Carolina) 1260/227, 20. Jakub Voráček 1058/223.
Nahrávači:
1. Jaromír Jágr 1733 zápasů/1155 asistencí, 2. Patrik Eliáš 1240/617, 3. Jakub Voráček 1058/583, 4. David Krejčí 1032/555, 5. Václav Prospal 1108/510, 6. David Pastrňák 804/488, 7. Roman Hamrlík 1395/483, 8. Tomáš Kaberle (Toronto, Boston, Carolina, Montreal) 984/476, 9. Martin Straka 954/460, 10. Robert Lang 989/442, 11. Milan Hejduk 1020/430, 12. Robert Holík 1314/421, 13. Michal Pivoňka 825/418, 14. Petr Nedvěd 982/407, 15. Aleš Hemský (Edmonton, Ottawa, Dallas, Montreal) 845/398, Petr Sýkora 1017/398, 17. Robert Reichel 830/378, 18. Tomáš Plekanec 1001/375, 19. Martin Ručinský 961/371, 20. Martin Erat (Nashville, Washington, Phoenix, Arizona) 881/369.
Pavel Zacha strávil na ledě téměř 18 minut, ale nebodoval. V hodnocení pobytu na ledě při vstřelených a obdržených gólech měl bilanci minus 3. Boston je ve Východní konferenci sedmý, Rangers patří nadále poslední pozice.
Karel Vejmelka měl 27 zákroků, byl zvolen třetí hvězdou utkání, ale Utah podlehl Tampě Bay 0:2 a neuspěl po pěti výhrách. V dresu Lightning vychytal druhé čisté konto v sezoně Andrej Vasilevskij. Vítěznou branku dal obránce Darren Raddysh, výsledek pak v poslední minutě zpečetil Anthony Cirelli.
Čisté konto si připsal i další ruský gólman Ilja Sorokin, kolega Davida Ritticha z New York Islanders pomohl 21 zákroky k výhře 4:0 na ledě Philadelphie. Sorokin má v sezoně šest nul. Už v šestém utkání v řadě chyběl Flyers zraněný český gólman Daniel Vladař.
Divokou přestřelku viděli diváci v Edmontonu, kde domácí Oilers přehráli Anaheim 7:4. Lukáš Dostál zůstal jen na střídačce, přednost dostal Fin Ville Husso. Kanadský celek rozhodl o vítězství v druhé třetině, kdy dal čtyři branky. První hattrick v kariéře zaznamenal obránce Oilers Mattias Ekholm, na druhé straně dal tři góly Mikael Granlund. Kapitán Ducks Radko Gudas odehrál 15 minut.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Tampa Bay – Utah 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 38. D. Raddysh, 60. Cirelli. Střely na branku: 29:28. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 29 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 19 096. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. D. Raddysh (oba Tampa Bay), 3. Vejmelka (Utah).
NY Rangers – Boston 4:3 v prodl. (2:1, 0:2, 1:0 – 1:0)
Branky: 10. Cuylle, 13. J. Miller, 54. Borgen, 64. M. Robertson – 13. a 24. E. Lindholm (na oba Pastrňák), 29. M. Geekie (Pastrňák). Střely na branku: 28:24. Diváci: 17 469. Hvězdy zápasu: 1. M. Robertson, 2. Perreault (oba NY Rangers), 3. Pastrňák (Boston).
Philadelphia – NY Islanders 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 15. a 54. Pageau, 26. Barzal, 33. DeAngelo. Střely na branku: 21:23. Diváci: 17 942. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Barzal, 3. Pageau (všichni NY Islanders).
Edmonton – Anaheim 7:4 (1:1, 4:2, 2:1)
Branky: 27., 29. a 60. Ekholm, 18. Hyman, 25. Stastney, 28. Nurse, 59. McDavid – 4., 34. a 54. Granlund, 21. Killorn. Střely na branku: 32:40. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Ekholm (Edmonton), 2. Granlund (Anaheim), 3. Hyman (Edmonton).
Rangers po 16 letech měnili s Islanders
Nejhorší tým Východní konference NHL New York Rangers poslal obránce Carsona Soucyho za výběr ve třetím kole letošního draftu do týmu městských rivalů New York Islanders. Od roku 1972, kdy Ostrované vstoupili do ligy, je to teprve čtvrtá výměna mezi těmito kluby a první od roku 2010.
Jednatřicetiletému Soucymu, jenž byl v Rangers třetí v počtu zblokovaných střel, po sezoně doběhne smlouva na 3,25 milionu dolarů ročně a bude volným hráčem. Islanders sháněli leváka do obrany od listopadu, kdy šel na operaci ramena Alexandr Romanov.
Kanaďan Soucy, který už za Rangers nenastoupil do pondělního utkání proti Bostonu, v NHL hrál i za Minnesotu, Seattle a Vacouver. Na kontě má 411 zápasů a 95 bodů.