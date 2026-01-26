Lukáš Dostál pomohl 32 zákroky Anaheimu k výhře 4:3 v prodloužení na ledě Calgary. Jednu asistenci si v dresu domácích připsal Adam Klapka. V nedělním programu asistovali také Filip Hronek a Tomáš Hertl, ty jim ale k výhře nepomohly.
SESTŘIHDostál vychytal Anaheimu vítězství
Klapka v osmé minutě připravil gól na 2:0 pro Huntera Brzustewicze, Anaheim ale dokázal dvoubrankové manko smazat. Hosté odpověděli i na gól Matta Coronata a v prodloužení rozhodl o jejich výhře Beckett Sennecke, který zkompletoval první hattrick v NHL.
Devatenáctiletý útočník se postaral už o 25. tříbrankový večer v NHL v novém roce. Hráči tak zatím drží fantastický průměr jeden hattrick na den. „Je to něco, na co budu vzpomínat do konce života. To, že se mi podařilo dát první hattrick v NHL hned v mém prvním zápase v Kanadě, je fantastické,“ řekl ligový nováček, který má na kontě už 41 bodů (18+23).
„Je to skvělý hokejista, což potvrzuje od prvních dnů v týmu. Dnes to potvrdil prvním hattrickem v NHL, musím mu pogratulovat,“ řekl Dostál, který Anaheim dovedl k sedmé výhře v řadě. Pošesté se na ní podílel jako brankářská jednička.
Proti Calgary se blýskl úspěšností zákroků téměř 92 procent a radoval se z 19. vítězství v ročníku. V počtu výher je mezi brankáři v elitní desítce, na vedoucího Karla Vejmelku mu chybí pět vyhraných zápasů. „Není to jen o mně, musím smeknout před klukama, kteří v poslední době pracují naprosto skvěle. Výhry jsou hlavně jejich zásluhou,“ dodal Dostál, jenž pomohl Anaheimu k posunu na šesté místo tabulky Západní konference.
Ducks ztrácejí tři body na čtvrté Vegas. Golden Knights dostali sedm branek v Ottawě a prohráli 1:7. Jediný gól hostů připravil Hertl a bodoval v pátém z posledních šesti zápasů. Vylepšil si sezonní bilanci na 21 branek a 24 asistencí.
Golden Knights mohli podruhé v sezoně zakončit zápas bez vstřeleného gólu. Čestný zásah po Hertlově asistenci obstaral obránce Rasmus Andersson necelých pět minut před závěrečnou sirénou za stavu 0:7.
„Vypadalo to jako zápas týmu NHL proti juniorům. Vůbec jsme nehráli náš hokej, neplnili jsme základní věci. Není možné takhle pokračovat, dnešní výkon byl hodně za očekáváním,“ zlobil se Mark Stone, který poprvé po 14 zápasech vyšel bodově naprázdno.
Obránce Hronek bodoval ve třetím z posledních čtyř zápasů, Vancouver ale opět prohrál. Canucks po dvou třetinách prohrávali 0:3, ve třetím dějství se ale dostali na dostřel. Nejprve se prosadil Jake DeBrusk a šest minut před koncem zápas po Hronkově asistenci zdramatizoval Teddy Blueger.
Víc toho už kanadský tým nestihl a prohrál třináctý z posledních 14 duelů. Hronek se díky nahrávce dostal na 30 bodů v sezoně a je druhým nejproduktivnějším hráčem Canucks. Na vedoucího Eliase Petterssona ztrácí jediný bod.
Výsledky NHL
Vancouver – Pittsburgh 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Branky: 47. DeBrusk, 54. Blueger (Hronek) – 29. a 38. Kindel, 26. Malkin. Střely na branku: 28:25. Diváci: 18 955. Hvězdy zápasu: 1. Kindel (Pittsburgh), 2. DeBrusk (Vancouver), 3. Malkin (Pittsburgh).
Seattle – New Jersey 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Branky: 28. R. Evans, 48. Beniers, 48. Catton, 59. Eberle – 9. Hamilton, 49. J. Hughes. Střely na branku: 19:29. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Daccord, 3. Catton (všichni Seattle).
Toronto – Colorado 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Branky: 59. Domi – 7., 8. a 58. Nelson, 39. Drury. Střely na branku: 33:37. Diváci: 18 348. Hvězdy zápasu: 1: Nelson, 2. Blackwood, 3. Drury (všichni Colorado).
Ottawa – Vegas 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)
Branky: 26. a 42 Cozens, 38. a 43. Halliday, 10. Zetterlund, 27. Spence, 44. Jensen – 56. Andersson (Hertl). Střely na branku: 31:20. Diváci: 17 025. Hvězdy zápasu: 1. Sögaard, 2. Halliday, 3. Cozens (všichni Ottawa).
Chicago – Florida 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Branky: 40. Bertuzzi – 36. a 60. Björnfot, 46. Samoskevich, 48. Verhaeghe, 59. Reinhart. Střely na branku: 20:25. Diváci: 19 313. Hvězdy zápasu: 1. Björnfot, 2. Forskling, 3. Verhaeghe (všichni Florida).
Calgary – Anaheim 3:4 v prodl. (2:0, 0:2, 1:1 – 0:1)
Branky: 7. Huberdeau, 8. Brzustewicz (Klapka), 45. Coronato – 24., 33. a 63. Sennecke, 54. Kreider. Střely na branku: 35:21. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 91,7 procenta. Diváci: 16 444. Hvězdy zápasu: 1. Sennecke (Anaheim), 2. Coronato, 3. Brzustewicz (oba Calgary).