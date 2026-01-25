David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli shodně jednou asistencí k vítězství Bostonu 4:3 nad Montrealem. Poraženým nestačil hattrick, který vstřelil Cole Caufield. Karel Vejmelka si připsal v sezoně již pětadvacáté vítězství. Český brankář, jehož s reprezentací čeká zanedlouho v Miláně olympijský turnaj, pomohl Utahu porazit 5:2 Nashville. Domácím hráčům zlikvidoval 27 střel.
Boston smazal třikrát jednogólovou ztrátu po trefách Caufielda. Pastrňák se zasloužil v polovině utkání o vyrovnání na 2:2.
Havířovský rodák si navedl puk z pravého kruhu na střed, navázal na sebe pozornost obránce i gólmana a předložil puk Morganu Geekiemu před prázdnou branku.
Bruins rozhodli slepenými góly ve třetí třetině. V 54. minutě vyrovnal Fraser Minten a o 12 sekund později využil třetí přesilovku týmu v zápase Geekie.
U vítězné branky si připsal druhou asistenci Zacha. „Hodně jsme si v ten moment věřili,“ řekl Pastrňák o rozpoložení týmu před přesilovou hrou za stavu 3:3.
„Chvíli předtím jsme vyrovnali. Gól nás nakopl a přesilové hry nám šly. Věděli jsme, že může rozhodnout. Povedlo se,“ doplnil český útočník.
Přesilovou hru Boston využil už po čtyřech sekundách, když po vyhraném vhazování doputoval puk ke Geekiemu, který se prosadil střelou zpoza levého kruhu bez přípravy.
Zpočátku se nikdo neradoval v domnění, že kotouč skončil ve výstroji gólmana. Až o chvíli později naznačoval autor branky hokejkou, že puk prošel do sítě. Videozáznam mu dal za pravdu a rozhodčí gól uznali.
Vejmelka se radoval z výhry v každém ze svých posledních osmi startů. Během úspěšné série inkasoval v průměru přesně dvě branky na zápas a v počtu vítězství je nejlepší ze všech gólmanů v lize.
V Nashvillu sice inkasoval jako první, ale Utah odpověděl třemi góly v rozmezí 23. až 29. minuty. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Kailer Yamamoto, který vstřelil rozdílovou branku a připravil ještě druhou trefu týmu.
Naopak gólmanovi Davidu Rittichovi z New York Islanders se nedařilo. Inkasoval čtyřikrát z dvaceti střel při porážce 0:5 od Buffala, čtvrtý gól vstřelil hostující tým do prázdné branky.
Zápas v New Yorku byl dlouho vyrovnaný a Rittich nenesl na gólech vinu. Skóre otevřel z dorážky Jason Zucker a druhý gól padl 13 sekund před koncem druhé třetiny, když po přihrávce zpoza branky zvýšil do odkryté branky Tage Thompson.
V úvodu třetí třetiny se zblízka prosadil Zucker, při power-play sebral Rasmus Dahlin i poslední naději Islanders na bodový zisk. Výhru Buffala zpečetil tečí Alex Tuch.
„Druhý gól ovlivnil zbytek zápasu. Do té doby jsem měl z naší hry dobrý pocit,“ řekl trenér Islanders Patrick Roy. Jeho svěřenci nenašli recept na Alexe Lyona, který zastavil 26 střel.
Brankář Buffala si připsal výhru ve svém devátém startu v řadě a vyrovnal tím klubový rekord, který drží Gerry Desjardins ze sezony 1976/77.
Mimořádný výkon předvedl v sobotním programu Evan Bouchard. Obránce Edmontonu korunoval svůj 400. zápas v soutěži prvním hattrickem kariéry a šesti body.
Po jeho asistenci rozhodl Connor McDavid o výhře Oilers 6:5 v prodloužení nad Washingtonem. Hosté byli blízko k vítězství v základní hrací době, ale v čase 59:28 vyrovnal Zach Hyman.
McDavid si připsal v utkání pět bodů (2+3) a posunul se do čela produktivity NHL. Kapitán Edmontonu má na kontě 32 branek a 58 přihrávek. V elitní desítce jsou i sedmý Pastrňák (21+43) a devátý Martin Nečas z Colorada (22+40).
Po patnácti zápasech s alespoň bodem vyšla Tampa Bay naprázdno v Columbusu, kde prohrála 5:8. Výhru domácích režíroval Mason Marchment hattrickem a asistencí.
Shodnou bilancí gólu a dvou přihrávek ho podpořili Charlie Coyle s Adamem Fantillim. Hostům nestačily čtyři body Nikity Kučerova (1+3) ani dva góly Jakea Guentzela.
Výsledky sobotních zápasů NHL
NY Islanders – Buffalo 0:5 (0:0, 0:2, 0:3)
Branky: 21. a 41. Zucker, 40. Thompson, 55. Dahlin, 55. Tuch. Střely na branku: 27:21. Brankář Rittich za Islanders odchytal 57:56 minuty, inkasoval čtyři branky z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Zucker, 3. Thompson (všichni Buffalo).
Nashville – Utah 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Branky: 4. Stamkos, 37. Marchessault – 23. Keller, 26. Carcone, 29. Yamamoto, 52. Hayton, 59. Peterka. Střely na branku: 29:30. Brankář Vejmelka za Utah odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 93,1 procenta. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto, 2. Durzi (oba Utah), 3. Stamkos (Nashville).
Boston – Montreal 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Branky: 30. a 55. Geekie (na první Pastrňák, na druhou Zacha), 22. Arvidsson, 54. Minten – 7., 28. a 34. Caufield. Střely na branku: 21:25. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Geekie (Boston), 2. Caufield (Montreal), 3. Minten (Boston).
Ottawa – Carolina 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Branky: 33. Stützle – 4. Carrier, 6. Jarvis, 19. Hall, 30. Svečnikov. Střely na branku: 36:19. Diváci: 17 155. Hvězdy zápasu: 1. Bussi, 2. Jarvis (oba Carolina), 3. Stützle (Ottawa).
Columbus – Tampa Bay 8:5 (4:2, 2:2, 2:1)
Branky: 9., 30. a 60. Marchment, 6. Sillinger, 19. Fantilli, 20. Voronkov, 39. Coyle, 55. Monahan – 8. a 59. Guentzel, 11. Raddysh, 24. Kučerov, 25. Cirelli. Střely na branku: 31:30. Diváci: 16 852. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. Coyle, 3. Fantilli (všichni Columbus).
Winnipeg – Detroit 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)
Branky: 31. Koepke – 36. a 42. Compher, 49. Raymond, 59. DeBrincat, 59. Kasper. Střely na branku: 27:31. Diváci: 15 225. Hvězdy zápasu: 1. Compher (Detroit), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Gibson (Detroit).
St. Louis – Los Angeles 4:5 po nájezdech (0:1, 3:2, 1:1 – 0:0)
Branky. 29. a 58. Kyrou, 23. Dvorský, 27. B. Schenn – 52. a rozhodující nájezd Moore, 5. Ward, 22. Dumoulin, 31. Laferriere. Střely na branku: 29:28. Diváci: 17 214. Hvězdy zápasu: 1. Laferriere (Los Angeles), 2. Kyrou (St. Louis), 3. Moore (Los Angeles).
Minnesota – Florida 3:4 v prodloužení (1:2, 1:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 10. Kaprizov, 25. Eriksson Ek, 53. Boldy – 19. a 64. Marchand, 7. Reinhart, 54. Bennett. Střely na branku: 21:34. Diváci: 19 103. Hvězdy zápasu: 1. Marchand (Florida), 2. Kaprizov (Minnesota), 3. Reinhart (Florida).
Edmonton – Washington 6:5 v prodloužení (1:1, 1:2, 3:2 – 1:0)
Branky: 20., 25. a 45. Bouchard, 49. a 61. McDavid, 60. Hyman – 20. Protas, 27. Sourdif, 35. Beauvillier, 47. D. Strome, 56. McMichael. Střely na branku: 40:27. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Sourdif (Washington), 3. McDavid (Edmonton).