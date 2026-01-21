David Pastrňák asistoval u jedné branky Bostonu při porážce 2:6 na ledě Dallasu. jako druhý český hokejista po Martinu Nečasovi v této sezoně NHL dosáhl na 60 bodů. V kanadském bodování zámořské soutěže je lídr Bruins na devátém místě. Jednou asistencí se na jasné výhře Stars podílel Radek Faksa.
SESTŘIHPastrňák asistencí jen mírnil porážku s Dallasem, Dobeš má patnáctou výhru v sezoně
Bostonu zápas v Dallasu nevyšel. Na gól hosté čekali až do 53. minuty, kdy se za rozhodnutého stavu 6:0 pro Stars v přesilové hře prosadil po Pastrňákově asistenci Morgan Geekie.
O tři minuty později uzavřel skóre Fraser Minten. Boston neuspěl po sérii šesti vítězství. V novém roce prohrál teprve podruhé a v tabulce Východní konference drží sedmé místo.
Životní zápas odehrál centr třetí formace Dallasu Justin Hryckowian, který se blýskl gólem a dvěma nahrávkami.
„Dobře jsme do zápasu vstoupili a nakoplo nás to k výbornému výkonu. Na takový zápas jsme čekali několik týdnů, odehráli jsme povedených 60 minut,“ řekl Hryckowian, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Dallas zvítězil po třech porážkách. „Musíme se ze zápasu poučit. Dallas má tým složený pro play-off. Hráči jsou ochotní pracovat a vše podřídí hernímu stylu. Nám se to nepodařilo,“ řekl trenér Bostonu Marco Sturm.
Patnáctou výhru v sezoně vychytal brankář Montrealu Jakub Dobeš. Český gólman se proti Minnesotě podílel na těsném vítězství 4:3 šestnácti zákroky a ze zisku dvou bodů se radoval i ve svém třetím zápase v novém roce.
O výhře Canadiens rozhodl 15 sekund před třetí sirénou Cole Caufield. „Dokázali jsme udržet puk v pásmu a se štěstím jsem se dostal do ideální střelecké pozice. Pak už jsem se jen snažil trefit branku,“ řekl.
David Špaček nahradil Davida Jiříčka ve třetím obranném páru Minnesoty a za bezmála 10 minut na ledě zaznamenal jeden záporný bod. Na první bod v NHL reprezentační zadák dál čeká.
Výbornou formu potvrdili hokejisté Tampy Bay, kteří porazili San Jose 4:1 a bodovali ve 14. zápase v řadě. Třináct z těchto duelů vyhráli a s 66 body vedou Východní konferenci před Carolinou a Detroitem. Výhru nad Sharks řídil hattrickem Brandon Hagel.
Gólman Los Angeles Darcy Kuemper odstoupil ze zápasu proti New York Rangers po kolizi v brankovišti už na konci první třetiny. Kanadského gólmana, nominovaného na olympijské hry v Miláně, zasáhl tělem do hlavy Jonny Brodzinski.
Kouč Kings Jim Hiller odmítl po zápase Kuemperův zdravotní stav komentovat. Podle něj však šlo o jiné potíže než v prosinci, kdy gólman kvůli zranění v horní části těla vynechal šest utkání. Kuempera nahradil Anton Forsberg a 28 zákroky pomohl Los Angeles k vítězství 4:3.
Výsledky úterních zápasů NHL
Dallas – Boston 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
Branky: 44. a 47. J. Robertson (na druhou Faksa), 17. W. Johnston, 20. Bourque, 29. Lindell, 40. Hryckowian – 53. M. Geekie (Pastrňák), 56. Minten. Střely na branku: 37:18. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Hryckowian, 2. Oettinger, 3. J. Robertson (všichni Dallas).
Montreal – Minnesota 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Branky: 16. Danault, 20. A. Carrier, 33. L. Hutson, 60. Caufield – 11. a 53. Tarasenko, 31. Faber. Střely na branku: 33:19. Brankář Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři góly z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 84,2 procenta. Diváci: 21 962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. A. Carrier, 3. Děmidov (všichni Montreal).
Tampa Bay – San Jose 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Branky: 16., 22. a 58. Hagel, 24. Guentzel – 15. Toffoli. Střely na branku: 20:23. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Hagel, 2. Vasilevskij, 3. James (všichni Tampa Bay).
Columbus – Ottawa 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Branky: 8. Monahan – 4. Kleven, 11. Stützle, 47. Greig, 57. B. Tkachuk. Střely na branku: 22:21. Diváci: 13 278. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Reimer, 3. Chabot (všichni Ottawa).
Nashville – Buffalo 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Branky: 31. a 50. O'Reilly, 32. F. Forsberg – 9. a 12. Östlund, 18. K. Helenius, 25. T. Thompson, 59. Krebs. Střely na branku: 34:32. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Helenius, 2. Östlund (oba Buffalo), 3. O'Reilly (Nashville).
Winnipeg – St. Louis 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Branky: 12. a 58. Scheifele, 10. Morrissey – 38. Kyrou. Střely na branku: 16:23. Diváci: 13 661. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 3. Scheifele (oba Winnipeg), 3. Faulk (St. Louis).
Los Angeles – NY Rangers 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Branky: 1. Kempe, 9. Fiala, 25. Ward, 33. Kuzmenko – 17. a 60. J. Miller, 9. Cuylle. Střely na branku: 27:37. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg, 2. Fiala, 3. Ward (všichni Los Angeles).
Edmonton – New Jersey 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Branky: 28. Savoie – 26. Gricjuk, 29. Glass. Střely na branku: 22:17. Diváci: 18 347. Hězdy zápasu: 1. Gricjuk (New Jersey), 2. Hyman (Edmonton), 3. Allen (New Jersey).