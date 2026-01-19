Radek Faksa se svým Dallasem nezažil v NHL šťastný zápas. Český hokejista nezabránil porážce od Tampy Bay 1:4. Vítězný tým bodoval potřinácté v řadě a vede Východní konferenci.
Faksův Dallas v NHL nestačil na rozjetou Tampu
Mužem utkání v Dallasu byl gólman Lightning Andrej Vasilevskij, který za svá záda pustil jen jeden kotouč z 20 střel. Vasilevskij se stal druhým gólmanem, který v sezoně vychytal dvacátou výhru. Tím prvním byl Karel Vejmelka, který má na kontě o tři vítězství více.
Domácí hráči překonali Vasilevského už po čtyřech minutách, kdy otevřel skóre švédský útočník Oskar Bäck. Ještě během úvodní třetiny srovnal Dominic James.
Ligtning o výhře rozhodli v druhé dvacetiminutovce, v níž se potřiadvacáté v ročníku střelecky prosadil Brandon Hagel a po něm se trefil Jake Guentzel. Konečnou podobu výsledku dal gólem do prázdné branky Pontus Holmberg.
„Líbila se mi naše odpověď poté, co jsme prohrávali. Drželi jsme se dál svého plánu. Chtěli jsme, aby se soupeř hlavně bránil, a myslím si, že se nám to v první třetině dařilo skvěle. A navíc jsme to dokázali přenést i do dalších dvou třetin,“ řekl nejproduktivnější obránce Tampy Bay Darren Raddysh, jenž si v utkání připsal třicátou asistenci v sezoně.
Rodák z Vítkova Faksa strávil na ledě přes 13 minut. Připsal si pět hitů, nejvíce ze všech hráčů, v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl bilanci minus jedna.
Edmonton rozstřílel St. Louis 5:0 a v druhém utkání po sobě neinkasoval. Ve svém tisícím zápase v dresu Oilers rozhodla o vítězství jednička draftu v roce 2011 Ryan Nugent-Hopkins.
Nugent-Hopkins nasměroval Oilers k výhře nad St. Louis v šesté minutě během přesilovky. Už po první třetině vedl Edmonton 3:0. Dvakrát v zápase skóroval Zach Hyman, který přidal i asistenci.
Po Tristanu Jarrym, který neinkasoval v předchozím duelu s Vancouverem, si tentokrát připsal čisté konto Connor Ingram. Pro kanadského gólmana, jenž byl ještě v minulé sezoně Vejmelkovým konkurentem v Utahu, to byla první nula od předloňského března.
Detroit porazil Ottawu 4:3 v prodloužení. Vítězný gól dal už po 36 sekundách nastaveného času Alex DeBrincat. Branku Senators hájil sedmatřicetiletý James Reimer, který nastoupil v NHL poprvé od 17. dubna loňského roku.
„Jsou to pro nás velmi cenné dva body. Neměli jsme do utkání dobrý start, ale zabojovali jsme, abychom prodloužili svou sérii,“ řekl DeBrincat po zápase, ve kterém Red Wings prohrávali 0:2. Hokejisté Detroitu se radovali z výhry v šestém z posledních sedmi utkání.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Detroit – Ottawa 4:3 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 8. Sandin-Pellikka, 27. Raymond, 37. J. van Riemsdyk, 61. DeBrincat – 5. Batherson, 6. Cozens, 40. Pinto. Střely na branku: 34:22. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Detroit), 2. Batherson (Ottawa), 3. J. van Riemsdyk (Detroit).
Edmonton – St. Louis 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Branky: 19. a 31. Hyman, 6. Nugent-Hopkins, 12. Mangiapane, 42. Podkolzin. Střely na branku: 28:27. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Hyman, 3. Ingram (všichni Edmonton).
Dallas – Tampa Bay 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky: 4. Bäck – 9. James, 32. Hagel, 39. Guentzel, 58. Holmberg. Střely na branku: 20:26. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. James, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).