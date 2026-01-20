Útočník Tomáš Hertl 20. gólem v sezoně NHL neodvrátil prohru Vegas 1:2 s Philadelphií. Martin Nečas dvakrát asistoval u vítězství Colorada 5:2 nad Washingtonem.
SESTŘIHHertl vstřelil dvacátý gól v sezoně, Nečas se dostal na 60 bodů
Hertl se prosadil v závěru druhé třetiny a srovnal na 1:1. Ve třetí třetině rozhodl o výhře Flyers Travis Konecny a ukončil tak sedmizápasovou vítěznou sérii Vegas. Hertl jako třetí Čech v ročníku nasázel 20 branek a třetí místo mu se 43 body patří i v bodování českých hokejistů.
Nejproduktivnějším Čechem je Nečas, který se díky dvěma gólovým nahrávkám ze zápasu s Washingtonem dostal na 60 kanadských bodů a v ligovém bodování se posunul na sedmou pozici před krajana Davida Pastrňáka.
Výsledky NHL
Carolina - Buffalo 2:1, Colorado - Washington 5:2, Seattle - Pittsburgh 3:6, Florida - San Jose 1:4, Toronto - Minnesota 3:6, Vegas - Philadelphia 1:2, Chicago - Winnipeg 2:0, Calgary - New Jersey 1:2 v prodl., Anaheim - NY Rangers 5:3, Vancouver - NY Islanders 3:4.