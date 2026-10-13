V Lize mistrů se českým šampionům daří. Pardubice vyhrály v šestém kole nad švédským Växjö 2:1 po prodloužení a v letošním ročníku se radovaly už v pátém utkání. Obrat Dynama dokonal v nastavení Jáchym Kondelík.
Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže. Trenéři Východočechů nechali kromě zraněných hráčů mimo sestavu i řadu dalších opor, scházeli mimo jiné Čerešňák, Červenka, Smejkal, Tomášek, Stránský a další hráči. Dynamo hrálo jen na tři kompletní útočné formace.
V první třetině měli domácí rychle k dispozici přesilovku, ale nevyužili ji. Do vedení se nakonec dostali hosté. V 18. minutě zakončil slovenský útočník Peter Cehlárik povedenou akci dva na jednoho.
Pardubičtí mohli vyrovnat ve 25. minutě, ale gólovou trefu rozhodčí neuznali kvůli předchozímu krosčeku Jevtěchova a poslali pardubického útočníka na trestnou lavici. Hosté během druhé třetiny drželi dlouho puk v útočném pásmu, se střeleckými pokusy si poradil brankář Will.
Dynamu se povedlo vyrovnat hned po nástupu do třetí třetiny. Do odraženého puku v prostoru kruhu se opřel devatenáctiletý obránce Vápeník a vstřelil první gól Pardubic. Druhé branky se mohly dočkat oba týmy. Pardubický Kondelík zblízka minul, na druhé straně Cehlárika vychytal Will, jenž měl v utkání celkem 32 zákroků.
Vítěznou trefu si do prodloužení schovaly Pardubice. Ve slibné pozici ještě nezakončil Tourigny, ale na něj navázal Kondelík a z úhlu trefil odkrytou část branky.
Hokejová Liga mistrů
Hokejová Liga mistrů
HC Dynamo Pardubice – Växjö Lakers 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 41. Vápeník (Poulíček), 64. Kondelík (M. Tourigny) – 18. Cehlárik (Mäntykivi).
Rozhodčí: Květoň, Ondráček II – Ondráček I, Šimánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváků: 5722.
Sestava Pardubic: Will – Košťálek, M. Tourigny, Gazda, Vápeník, Chabada, Mikliš, Švec – Mandát, Kondelík, Kaplan – Vondráček, Poulíček, M. Válek – Macek, Hrníčko, Formánek – Jevtěchov. Trenér: Pešán.