Po Plzni si zajistily postup do play-off Ligy mistrů Pardubice. Dynamu se povedla na ledě Bordeaux otočka z 0:2 na vítězných 5:2. O góly českých mistrů se postarali David Tomášek, Jáchym Kondelík, Lukáš Sedlák, Vladimír Sobotka a Miloš Kelemen.
„Začali jsme špatně. Panovaly tady opravdu těžké podmínky a my jsme od začátku nebyli v zápase. Naštěstí jsme nakonec našli cestu k výhře. Pomohla nám přesilovka. Domácí ale hráli rychle a měli jsme problém je porazit. Musím přiznat, že na začátku nás trochu překvapili,“ řekl trenér Filip Pešán.
Dynamo, které ve Francii nastoupilo bez elitních útočníků Červenky a Noska, bylo v první třetině střelecky aktivnější. Gólově se ale prosazovali domácí. Ve 14. minutě otevřel skóre pohotovou bekhendovou střelou Farnier, poté se Bordeaux prosadilo v oslabení. Po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho překonal brankáře Subbana Morin.
Ve 26. minutě mohl snížit Jevtěchov, gólman Richard ale jeho samostatný nájezd betonem zastavil. Východočeši poté i přes velký tlak nevyužili ani druhou početní výhodu, ještě ve druhé části se jim ale přece jen podařilo snížit. Prosadil se Tomášek, jehož trefu rozhodčí potvrdili až po kontrole u videa. Richard totiž při zákroku posunul branku.
Krátce po začátku třetí části byl vyloučen Košťálek, domácí ale vedení zvýšit nedokázali. Nebezpečný byl zejména Giroux, Subban ale dvě jeho šance zlikvidoval. I díky tomu mohly Pardubice vyrovnat. Po nepřesné Tourignyho střele pohotově objel branku Kondelík a překonal Richarda. Pátý gól českého reprezentanta v Lize mistrů rozhodčí potvrdili až po dlouhé kontrole u videa, neboť na brankovišti po souboji s protihráčem upadl Jevtěchov.
Jen o 40 sekund později připravil Mandát dobrou palebnou pozici pro Sedláka a kapitán Pardubic přesnou střelou pod horní tyčku poslal tým poprvé do vedení. O uklidňující čtvrtou branku se postaral na konci přesilovky v 54. minutě Sobotka. Poslední slovo měl při risku domácích bez brankáře Kelemen.
Bordeaux v soutěži prohrálo s druhým českým týmem, v září utrpělo doma debakl 4:10 s Plzní.
Hokejová Liga mistrů
Hokejová Liga mistrů
Bordeaux Boxers – HC Dynamo Pardubice 2:5 (2:0, 0:1, 0:4)
Branky a nahrávky: 14. Farnier, 18. Morin (Farnier, Feņenko) – 38. Tomášek (M. Stránský, Kelemen), 48. Kondelík (Sobotka, Košťálek), 49. Sedlák (Mandát), 54. Sobotka (Smejkal), 59. Kelemen (Sedlák, Mandát).
Rozhodčí: Rauline, Peyre – Ugolini, Mercier-Landry (všichni Fr.). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3500.
Sestava Pardubic: Subban – Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Tourigny, Gazda, Mikliš, Chabada – Kondelík, Sobotka, Kelemen – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – Mandát, Sedlák, Válek – Vondráček, Poulíček, Jevtěchov. Trenér: Pešán.