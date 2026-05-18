Pardubice hlásí další posilu, po Tomáškovi jde do Dynama také Stránský

Extraligový šampion dál zbrojí na novou sezonu. Pardubice oznámily očekávaný příchod reprezentačního útočníka Matěje Stránského. Po konci v Davosu se dohodl s Dynamem na víceletém kontraktu.
„Jsme rádi, že si Matěj při návratu do Česka vybral právě Pardubice. Je to útočník se zkušenostmi z nejlepších evropských lig a slibujeme si od něj, že uplatní svůj důraz v předbrankovém prostoru i instinkt střelce. Jeho produktivita ve Švýcarsku byla obdivuhodná a věříme, že na ni v našem dresu naváže,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Odchovanec Vítkovic Stránský opouští Davos po pěti sezonách, v posledním roce byl kapitánem předního týmu švýcarské ligy. Seniorskou extraligu hrál doposud jen v Třinci, s nímž v roce 2021 získal titul. Stránský v minulosti hrál v zámoří, ve Švédsku i v KHL.
„Přicházím s těmi největšími očekáváními. Kluky sleduju dlouhodobě a vím, že tahle organizace chce vyhrávat, což chci i já,“ řekl Stránský, který v poslední sezoně za Davos včetně play-off odehrál 63 zápasů s bilancí 35 branek a 27 asistencí.
Stránský je druhou výraznou posilou mistrovských Pardubic pro příští sezonu, v minulých dnech Dynamo potvrdilo příchod dalšího reprezentačního útočníka Davida Tomáška.