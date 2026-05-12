Mistrovské Pardubice se rozloučily s Vomáčkou i Herčíkem, přichází naopak Tomášek

Po deseti letech se brankář Tomáš Vomáčka vrátí do celku Hradce Králové, kde sedmadvacetiletý odchovanec Trutnova vytvoří dvojici se slovenským gólmanem Stanislavem Škorvánkem. Z mistrovských Pardubic odchází také útočník Daniel Herčík, který posílí Olomouc. Opačným směrem naopak míří reprezentační útočník David Tomášek z Färjestadu.
„Jsem rád, že již konečně došlo na návrat našeho odchovance, což je velmi dobrá zpráva pro klub a věřím, že i pro naše fanoušky. Tomášovo krátké působení v Hradci po jeho návratu ze zámoří jsme si vysvětlili a nic nebrání tomu, abychom spolupráci obnovili a Tomáš mohl plnit roli brankáře číslo 2 v mateřském týmu,“ uvedl předseda představenstva a generální manažer Mountfield HK Aleš Kmoníček.
„Svým působením v seniorech získal potřebné zkušenosti a my se nyní budeme snažit s Tomášem pracovat tak, aby se třeba v blízké budoucnosti stal naším hlavním gólmanem, protože na to předpoklady má,“ doplnil Kmoníček.
Vomáčka přišel do Hradce Králové ve 14 letech z HC Krkonoše a pomohl mu vybojovat dva tituly v kategorii mladšího dorostu. O tři roky později se vydal do zámoří, kde působil postupně v týmech Corpus Christi Ice Rays v NAHL, Lincoln Stars v USHL, na University of Connecticut v NCAA a na farmách Nashvillu v Milwaukee v AHL a v týmu Florida Everblades v ECHL. Predators jej draftovali v roce 2017 v pátém kole na 154. místě.
Před třemi roky zamířil do prvoligových Pardubic B. V sezoně 2024/25 odchytal 15 utkání i v extralize za „áčko“ a v tomto ročníku dostal příležitost v nejvyšší soutěži v šesti zápasech. V extralize má z 21 duelů průměr 2,49 obdržené branky, úspěšnost zákroků 91,10 procenta a jednou udržel čisté konto. V první lize si v 52 zápasech drží průměr 2,51 a úspěšnost 91,79 procenta.
„Tomáš je ctižádostivý, charakterový kluk, který se vrací do známého prostředí. Jsme přesvědčeni, že již nabral spoustu zkušeností, aby se výrazněji prosadil do sestavy. Věřím, že vytvoří se Stanem Škorvánkem silnou dvojici,“ prohlásil hlavní kouč Hradce Králové Tomáš Martinec, který vedl Vomáčku už v mládežnických kategoriích.
Z mistrovských Pardubic odchází také dvaadvacetiletý útočník Herčík, který v uplynulé sezoně v extralize odehrál za Dynamo 11 utkání, jinak působil v prvoligovém „béčku“. V nejvyšší soutěži Herčík v tomto ročníku nebodoval. V první lize si za Pardubice B připsal v základní části v 45 duelech 46 bodů za 22 gólů a 24 přihrávek. V jednom utkání play-off vstřelil jednu branku.
Účastník mistrovství světa dvacítek z roku 2020 má na kontě za pět sezon v extralize 68 zápasů a 14 bodů za osm branek a šest asistencí. V první lize za Vrchlabí a Pardubice B zaznamenal ve 150 utkáních 112 bodů za 52 gólů a 60 přihrávek.
Tomášek se naopak vrací
Mistr světa z roku 2024 z Prahy, který tuto sezonu začal v Edmontonu v NHL, podepsal v Dynamu víceletý kontrakt. „Je to deset let, co jsem v Pardubicích odehrál svou první sezonu. Těším se, že se vracím do známého prostředí. Zázemí, hala i město zůstaly v podstatě stejné, takže vím, do čeho jdu, a moc se na to těším,“ prohlásil Tomášek.
Do extraligy se Tomášek vrací po třech letech. V roce 2023 zamířil z mateřské Sparty do Färjestadu. Z týmu z Karlstadu se vydal po minulém ročníku do NHL, kde odehrál za Edmonton 22 utkání a připsal si pět bodů za tři branky a dvě asistence. V závěru loňského roku se ale vrátil do Färjestadu.
„David se vrací jako komplexní, vyzrálý hokejista v nejlepších letech. Má zkušenosti z nejlepších lig světa i z národního týmu. Věříme, že bude jedním z lídrů naší ofenzivy,“ řekl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.
V barvách Färjestadu se stal v sezoně 2023/24 s 25 brankami z 52 utkání nejlepším střelcem švédské ligy. O ročník později vyhrál s 57 body za 24 gólů a 33 asistencí ze 47 utkání produktivitu. V české lize debutoval v sezoně 2015/16 právě v dresu Pardubic.