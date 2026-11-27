Hitem 23. kola Tipsport extraligy byl souboj vedoucího Třince s druhými Pardubicemi, po kterém Východočeši stáhli manko na rozdíl dvou bodů díky výhře 4:2. Litvínov doma propadl s Mladou Boleslaví a prohrál vysoko 0:5. Plzni stačil proti Kometě jediný gól, když se radovala z hubeného vítězství 1:0. Vítkovice přetlačily Spartu 2:1 po samostatných nájezdech, Kladno si poradilo s Karlovými Vary 3:1 a Hradec Králové stejným výsledkem zdolal Olomouc.
Dynamo vykročilo k vítězství povedeným úvodem
Pardubice těžily v souboji s Oceláři z rychlého startu. Už v deváté minutě vedli Východočeši 2:0 po šťastné trefě Miguëla Tourignyho a úspěšně provedeném blafáku Tomáše Noska ze samostatného úniku. Ondřej Kovařčík sice ještě před první přestávkou snížil, ale uklidňující třetí zásah hostů přidal na začátku poslední části Vladimír Sobotka pohodlnou dorážkou v brankovišti. V závěru odmítl další drama pardubický brankář Malcolm Subban, jenž vychytal Michala Kovařčíka i Daniela Voženílka. V závěru potvrdil výhru opět Sobotka do prázdné brány, přestože poté ještě korigoval Matěj Kubiesa. Pardubičtí tak uspěli proti Slezanům také podruhé v ročníku, v prvním duelu ukončili Třinci v prodloužení sérii devíti výher v řadě od začátku sezony.
Boleslav stihla tři góly za osm minut
Litvínov nezvládl duel s předposlední Mladou Boleslaví, která na něj ztrácí čtyři body. Středočeši rozhodli o triumfu v prostřední třetině, kterou ovládli 3:0. Mezi 27. a 35. minutou se prosadili Dávid Gríger, Tomáš Fořt a Tomáš Hyka. Skóre otevřel v první části David Moravec v přesilové hře, tečku za zápasem udělal znovu Gríger. Nulou se blýskl brankář Vojtěch Mokry i díky neuznanému gólu Petra Koblasy na 1:1 po úspěšné trenérské výzvě hostů. Bruslaři přerušili šňůru čtyř porážek, naopak chemici přišli o třízápasovou vítěznou sérii.
Plzeň udolala Kometu
Kometa nenavázala na triumf nad Spartou a v Plzni se na gól nezmohla. Nerozhodný stav zlomil až v 51. minutě Mikko Petman. O necelou minutu před koncem byla totiž branka Dylana MacPhersona odvolána poté, co Brňané uspěli s trenérskou výzvou, vyrovnat však nedokázali. Čisté konto udržel Nick Malík. Západočeši vyhráli potřetí za sebou a potvrdili čtvrté místo, Kometa zůstává desátá.
Sparta se výsledkově hledá
Sparta se po nevídaném obratu v Českých Budějovicích dál trápí. Ve Vítkovicích přidala třetí porážku za sebou, tentokrát po nájezdech. Ostravany táhl Jindřich Abdul, jenž se prosadil ze hry a ve čtvrté sérii rozhodl dovednostní soutěž. Za Pražany srovnával Jiří Pospíšil v polovině utkání v početní převaze, z pěti pokusů v nájezdech ale uspěl pouze Matěj Blümel.
Vary vedly na ledě Kladna, ale nemají ani bod
Kladno předvedlo proti Karlovým Varům povedený obrat. Rytíři prohrávali od 17. minuty po přesilovkovém gólu Jana Bambuly, ale k otočce zavelel Kelly Klíma. Nejprve vyrovnal pouhou sekundu před koncem první třetiny v přesilovce a výsledek překlopil na stranu Středočechů na začátku třetí části v oslabení. Domácí v závěru přečkali pětiminutové vyloučení po faulu Marcela Marcela za krosček včetně dvouminutové nevýhody tří proti pěti. Pojistku přidal do prázdné brány Samuel Vigneault. Třetí Rytíři bodovali počtvrté v řadě a před čtvrtou Plzní mají dál čtyřbodový náskok. Západočeši padli potřetí za sebou.
Olomouc doma potřetí v řadě neuspěla
Hradec Králové uštědřil Olomouci třetí domácí nezdar za sebou. Výhru hostů režíroval finský útočník Markus Nenonen, autor dvou gólů. Na konečných 3:1 dával Lukáš Radil do opuštěné klece. Za Hanáky srovnával v polovině zápasu Karel Plášek v početní převaze, v poslední třetině však domácí ani jednu ze tří výhod nevyužili. Olomoučané zůstávají poslední, Východočeši po třech předchozích porážkách poskočili na šestou příčku.
Výsledky 23. kola hokejové extraligy
Výsledky 23. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 19. O. Kovařčík (Marinčin), 60. Kubiesa (D. Musil) – 6. Tourigny, 9. Nosek (Červenka, Ščotka), 44. Sobotka (Kelemen, Kondelík), 58. Sobotka (Mandát).
Rozhodčí: Kika, Šír – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).
HC Verva Litvínov – BK Mladá Boleslav 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 7. D. Moravec (Gríger), 27. Gríger (Hyka), 34. Fořt (Jandric, Buchtele), 35. Hyka (Saklický, Křeelka), 57. Gríger (Vlasák, Skalický).
Rozhodčí: Barek, Květoň – Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4226.
HC Škoda Plzeň – HC Kometa Brno 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Branka a nahrávka: 51. M. Petman (Merežko).
Rozhodčí: Šindel, Hacaperka – Ondráček, Gerát. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 3812.
HC Vítkovice Ridera – HC Sparta Praha 2:1 po nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Abdul (J. Zbořil), rozhodující nájezd Abdul – 31. J. Pospíšil (Krejčík, Řepík).
Rozhodčí: Jeřábek, Stano – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 4124.
Rytíři Kladno – BYD Energie Karlovy Vary 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 20. Kelly Klíma (Audette), 45. Kelly Klíma (Mendel), 59. Vigneault (Ojamäki, Audette) – 17. Bambula (Černoch, Šťastný).
Rozhodčí: Pilný, Mezlík – Hnat, J. Svoboda. Vyloučení: 5:2, navíc M. Marcel (Kladno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3302.
HC Olomouc – Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 29. Plášek (Cosgrove, Navrátil) – 9. Nenonen (Kevin Klíma, Melancon), 51. Nenonen (Čacho, Miškář), 59. Radil.
Rozhodčí: Ondráček, Schenel – Rampír, Axman. Vyloučení: 5:8, navíc Matýs – Kevin Klíma oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 3661.