Vložené 22. kolo Tipsport extraligy nabídlo pět výher hostů, jeden debakl a hladký triumf Komety v souboji rivalů. Brňané si doma poradili se Spartou 3:0 a potvrdili, že se jim proti Pražanům v poslední době daří. Pardubice zostudily hosty z Vítkovic 8:1 a o bod snížily ztrátu na první Třinec, který zvítězil v Hradci Králové 4:3 až po prodloužení. Plzeň uspěla v Českých Budějovicích 3:2 stejně jako Kladno v Mladé Boleslavi. Liberec se radoval v Karlových Varech 5:2 a Litvínov v záchranářském duelu v Olomouci 3:2 po prodloužení.
Sparta v Brně propadla, Kometa zvládla i odvetu
Kometa zase ukázala, že Sparta je jejím oblíbeným soupeřem. Brňané zdolali Pražany podruhé v sezoně, tentokrát 3:0, a celkem se radovali ve vzájemných duelech už počtvrté za sebou. Základním stavebním kamenem Jihomoravanů byl bezchybný Aleš Stezka v bráně, jenž zaznamenal druhou nulu v sezoně. Na druhé straně překonali Josefa Kořenáře Hynek a Tomáš Zohornové, poslední gól přidal do prázdné klece Jakub Flek.
Vítkovice obdržely v Pardubicích „osmičku“
Druhé Pardubice se vezou na vítězné vlně a dál stíhají vedoucí Třinec. Východočeši si zastříleli proti Vítkovicím, když skórovalo osm různých střelců. Rozhodnuto bylo prakticky po první třetině, kterou domácí ovládli 4:0. Roman Červenka přidal do sbírky další tři body (1+2), navíc neproměnil trestné střílení. Dynamo bralo plný počet bodů potřetí v řadě a uspělo v šestém z posledních sedmi zápasů. Naopak Ostravané dál střídají výhry s porážkami.
Třinec dvakrát přišel o dvougólový náskok, přesto vyhrál
Hradec Králové trápil Oceláře, ale lídři tabulky znovu našli cestu k vítězství. Třinečtí vedli 2:0 i 3:1, jenže domácí Východočeši se pokaždé vrátili do zápasu. Alespoň bod jim vystřelil Radovan Pavlík. V prodloužení přiřkl Slezanům druhý bod navíc Patrik Koch po asistenci Libora Hudáčka, ten se prosadil v utkání i gólově a dál svádí souboj o pozici nejproduktivnějšího hráče soutěže s Davidem Tomáškem z Pardubic – oba mají 28 bodů, Červenka na ně ztrácí bod.
Dvougólový Schleiss rozhodl o triumfu Plzně
Souboj dvou konkurentů v tabulce vyzněl lépe pro Plzeň. Západočeši mohou děkovat Janu Schleissovi, jenž dvěma góly v závěrečné části nasměroval svůj tým k vítězství. Nejprve poslal Plzeň do vedení 2:1 po patnácti sekundách hry ve třetí třetině a po vyrovnání českobudějovického Jana Štencla v 52. minutě rozsekl nerozhodný stav dvě minuty před koncem. V tabulce čtvrtí Plzeňští tak potvrdili skvělou formu, když přidali už sedmou výhru z posledních osmi duelů, Motor klesl na páté místo.
Kladnu se venku daří, okusila to i Mladá Boleslav
Mladá Boleslav se výsledkově hledá. Potvrdila to v utkání proti Kladnu, které naopak venku prospívá. Rytíři vyhráli na ledě soupeře potřetí v řadě a tentokrát se mohli opřít o trefy speciálních formací. Skóre otevřel v přesilové hře Filip Přikryl, vítěznou branku na 3:1 zaznamenal Nicolas Hlava v oslabení. Za domácí se nejvíc činil Pavol Skalický, autor gólu a nahrávky. Ani jeho příspěvek ale nezabránil čtvrtému nezdaru Bruslařského klubu za sebou. Třetí Kladno má před čtvrtou Plzní a pátým Motorem čtyřbodový náskok.
Liberec těžil v Karlových Varech z povedeného startu
Karlovy Vary nezachytily začátek zápasu s Libercem a ztrátu už nedohnaly. Bílí Tygři odskočili do vedení 3:0 v 24. minutě a náskok už nepustili. Jaromír Pytlík se na tom podílel třemi body (2+1). V dresu Západočechů se doma podruhé v řadě trefil Petr Tomek a v ročníku se zlepšil na dvanáct bodů (6+6) v 21 zápasech. Severočeši se díky výhře posunuli o bod před Energii na šesté místo.
Litvínov udržel Olomouc u dna
Litvínov se výsledkově zvedá, proti Olomouci přidal třetí vítězství za sebou a před posledními Hanáky má už devítibodový polštář. Chemici mohli brát všechny body, ale domácí se vrátili do utkání ve třetí třetině, když Jakub Navrátil poslal zápas do prodloužení 37 sekund před koncem. V nastavení ale rozhodl v početní výhodě Janis Jaks. Jeho spoluhráč David Kaše nasbíral ve sledovaném období už osm bodů (4+4).
Výsledky 22. kola hokejové extraligy
Výsledky 22. kola hokejové extraligy
Banes Motor České Budějovice – HC Škoda Plzeň 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 2. Bell (Lantoši, Štencel), 52. Štencel (Lantoši, N. Olesen) – 35. V. Petman (Robertson, Schleiss), 41. Schleiss (M. Petman, V. Petman), 58. Schleiss (Žemlička, Teplý). Rozhodčí: Barek, Jaroš – Frodl, Maňák. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 5784.
BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 5. Skalický (Lichtag), 39. Zámorský (Skalický, Fořt) – 3. F. Přikryl (Audette), 13. Kelly Klíma (Mendel, A. Rulík), 38. Hlava. Rozhodčí: Pražák, Zeliska – Hnát, Brož. Vyloučení: 5:3, navíc Hyka – Pietroniro 5 min., Bareš 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 2599.
HC Kometa Brno – HC Sparta Praha 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 29. H. Zohorna (F. Král, K. Pospíšil), 55. T. Zohorna (Kusko), 60. Flek (Ilomäki). Rozhodčí: Kika, Šír – Axman, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).
HC Dynamo Pardubice – HC Vítkovice Ridera 8:1 (4:0, 3:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Červenka (M. Tourigny, Will), 15. Kelemen (Sobotka, Gazda), 16. Kalužík (Ludvig), 18. T. Nosek (Červenka, Mandát), 28. Sobotka (Ščotka), 29. Tomášek (M. Stránský, M. Tourigny), 40. M. Stránský (Tomášek, Košťálek), 53. Smejkal (Červenka, Košťálek) – 32. M. Kalus (Brůna). Rozhodčí: Mejzlík, Hacaperka – J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Diváci: 8981.
BYD Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky: 45. N. Jones (Josef Myšák), 58. P. Tomek (N. Jones, Mamčics) – 8. J. Pytlík (Petrovský, Zile), 20. A. Musil (Petrovský, J. Pytlík), 24. J. Pytlík (D. Zeman, Ahac), 58. Ahac, 60. Rychlovský (Faško-Rudáš, A. Musil). Rozhodčí: Šindel, Turhobr – Gerát, Špůr. Vyloučení: 5:2. Bez využití. Diváci: 3452.
Mountfield Hradec Králové – HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (0:2, 1:0, 2:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 25. D. Pavlík (Pilař, L. Král), 48. Mudrák (R. Pavlík, Miškář), 53. R. Pavlík (Miškář, Vukojevic) – 5. Kurovský (Daňo, Marian Adámek), 20. A. Nestrašil (O. Kovařčík, D. Voženílek), 42. L. Hudáček (Kurovský, Daňo), 63. P. Koch (L. Hudáček, Flynn). Rozhodčí: Pilný, Květoň – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:4, navíc Mudrák (Hradec Králové) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3570.
HC Olomouc – HC Verva Litvínov 2:3 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 46. Spodniak (M. Vitouch, A. Rutar), 60. Navrátil (Plášek, Matýs) – 11. D. Kaše (S. Svozil, O. Baláž), 40. M. Sukeľ (Jaks), 64. Jaks (D. Kaše, M. Sukeľ). Rozhodčí: Cabák, Vrba – Augusta, Šimánek. Vyloučení: 2:4, navíc Jurčík (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3784