Extraliga má za sebou 22 kol základní části a nabízí hned několik ukazatelů, čím je aktuální ročník specifický. V čele pořadí je nadále Třinec, který prohrál pouze čtyřikrát. Co Oceláře zdobí a o co se mohou opřít? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také trenérskou situaci, počet vstřelených gólů nebo návštěvnost. V pořadí 203. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.
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Zdroj fotky: ČTK / David Taneček.