Hokejisté New Yorku Islanders s Ondřejem Palátem v sestavě podlehli doma Los Angeles 2:3. V druhém utkání pátečního programu prohrál Edmonton v St. Louis 2:3 v prodloužení.
Tým Los Angeles položil základ úspěchu v úvodní třetině, po které vedl 3:0. Náskok zařídili hostům Trevor Moore, Anže Kopitar a Adrian Kempe. Islanders zápas už jen zdramatizovali dvěma góly Emila Heinemana.
„Vím, že jsme po první třetině prohrávali 0:3, ale nemůžu říci, že bychom hráli špatně,“ uvedl trenér Islanders Patrick Roy. „Kluci ukázali odolnost, vrátili se do zápasu. V závěru druhé třetiny jsme trefili tyč. Ve třetí jsme měli šance na to, abychom vyrovnali. Ale nestalo se,“ doplnil kouč.
Kings změnili před dvěma týdny trenéra a aktuálně drží v Západní konferenci poslední postupové místo do play-off. O bod před San Jose.
„Zlepšujeme se. Samozřejmě to bolí, když je kouč odvolán, ale někdy to tým potřebuje. Myslím si, že jsme zareagovali dobře. Podáváme lepší výkony, je trochu živěji na zimáku i v zápasech na střídačce. Dostáváme se do rytmu, takže samá pozitiva. Musíme v tom pokračovat,“ řekl obránce Kings Mikey Anderson.
Palát odehrál necelých deset minut a připsal si tři hity, ale nebodoval v pátém utkání za sebou. Ještě déle čeká český útočník na gól, v NHL neskóroval už ve třinácti zápasech v řadě.
Edmonton vedl ještě v 53. minutě 2:0 po gólech Kasperiho Kapanena a Connora McDavida. Blues ale vyrovnali trefami Piuse Sutera a Cama Fowlera. V prodloužení završil obrat Robert Thomas.
„Nemohli jsme hrát prvních čtyřicet minut lépe,“ řekl trenér Edmontonu Kris Knoblauch, jehož svěřenci prohráli o den dříve v Dallasu 2:7. „Jakmile ale snížili, tak jsme trochu znervózněli a stáhli se. Soupeř nás zatlačil a je škoda, že jsme vedení neudrželi. Mohli jsme vyhrát tři ze čtyř utkání během venkovního tripu. Takhle jsme zklamaní, že máme jen bod z posledních dvou zápasů,“ doplnil.
Blues nabírají druhý dech. Vyhráli šest z posledních sedmi zápasů a stáhli v Západní konferenci ztrátu na poslední postupové místo do play-off na rozdíl pěti bodů.
„Hrajeme teď sebevědomě, využíváme naše silné stránky. Hodně nám pomáhají obránci. Skvěle bruslí, podporují nás vepředu a vytváří nám útočníkům prostor i šance. Klape nám to,“ liboval si Thomas, první hvězda zápasu.
Výsledky NHL
NY Islanders – Los Angeles 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)
Branky: 31. a 44. Heineman – 4. Moore, 14. Kopitar, 19. Kempe. Střely na branku: 23:27. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Heineman (NY Islanders), 3. Moore (Los Angeles).
St. Louis – Edmonton 3:2 v prodl. (0:0, 0:1, 2:1 – 1:0)
Branky: 53. Suter, 57. Fowler, 65. Thomas – 36. Kapanen, 50. McDavid. Střely na branku: 25:38. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Hofer, 3. Fowler (všichni St. Louis).