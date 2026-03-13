Dvoubodový český večer v NHL, ovšem s rozdílným vyzněním. Martin Nečas přispěl gólem a přihrávkou ke čtvrtečnímu vítězství hokejistů Colorada 5:1 nad Seattlem. Obránce Filip Hronek brankou a asistencí pomohl Vancouveru k vítězství nad Nashvillem 4:3 po samostatných nájezdech. A konečně David Pastrňák gólem a přihrávkou z poslední třetiny neodvrátil domácí porážku Bostonu se San Jose 2:4.
SESTŘIHDvoubodoví Nečas s Hronkem se radovali z výher, Pastrňák jen snížil
Nečas otevřel účet utkání v Seattlu 30. gólem v sezoně. Ve 4. minutě využil přihrávku Nathana MacKinnona, kterou protečoval Devon Toews. Sedmadvacetiletý útočník se podepsal i pod vítěznou trefu Avalanche. Po Nečasově průniku a jeho přihrávce se prosadil druhý nejproduktivnější hráč ligy MacKinnon. V utkání nasbíral čtyři body (1+3) a aktuálně jich má na kontě 108, o dva méně než vedoucí Connor McDavid z Edmontonu.
Colorado zvítězilo v šestém utkání z posledních sedmi a nadále vévodí tabulce NHL, Seattle neuspěl počtvrté za sebou.
Osmadvacetiletý Hronek zapsal asistenci po nahození od modré čáry, po kterém doputoval kotouč do sítě po tečích Marca Rossiho a Brocka Boesera, označeného za autora prvního gólu utkání. Predators se následně dostali do vedení 3:1, které až v 56. minutě zkorigoval Rossi.
Hronek pak poslal zápas do prodloužení v čase 58:59 při hře bez brankáře svým sedmým gólem v sezoně. V nájezdech o druhém bodu pro domácí Vancouver rozhodl Jake DeBrusk.
Boston se San Jose prohrával po gólu švédského útočníka Williama Eklunda ze 49. minuty už 0:4. Pouhých deset sekund po jeho brance se poprvé mohli radovat i Bruins poté, co Pastrňák našel bekhendovou zadovkou u modré čáry Frasera Mintena, který skóroval střelou po zemi.
Pastrňák, jenž krátce před zápasem oslavil narození druhé dcery, si 24. gól v sezoně připsal 53 sekund před koncem třetí třetiny. Pohotovou ranou bez přípravy stanovil v početní převaze konečné skóre. Ještě před poslední sirénou pak dostal za účast v hromadné potyčce osobní trest na deset minut za nesportovní chování.
Bruins, za které nastoupil i Pavel Zacha a připsal si tři střely na branku, nebodovali poprvé po třech zápasech a ve Východní konferenci jsou osmí. Boston prohrál doma prvně od 23. prosince po sérii 13 vítězství.
Výsledky NHL
Boston – San Jose 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Branky: 49. Minten (Pastrňák), 60. Pastrňák – 6. Misa, 35. Toffoli, 44. Graf, 49. Eklund. Střely na branku: 41:28. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic, 2. Eklund, 3. Toffoli (všichni San Jose).
Buffalo – Washington 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky: 7. Carrick – 23. R. Leonard, 59. Chychrun. Střely na branku: 30:22. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Leonard (oba Washington), 3. Carrick (Buffalo).
Toronto – Anaheim 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Branky: 8. Maccelli, 31. Matthews, 37. Tavares, 41. Nylander, 49. Groulx, 59. Knies – 13. C. Gauthier, 15. I. Moore, 23. Minťukov, 60. Killorn. Střely na branku: 28:40. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 57:12 minuty, z 27 střel inkasoval pětkrát a úspěšnost zákroků měl 81,5 procenta. Diváci: 18 456. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Maccelli, 3. Groulx (všichni Toronto).
Tampa Bay – Detroit 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Branky: 21. a 57. Guentzel, 42. a 57. Goncalves – 48. Compher. Střely na branku: 28:25. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Goncalves, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).
Florida – Columbus 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 42. Bennett, 63. Reinhart – 34. Fantilli. Střely na branku: 21:31. Diváci: 18 686. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Bobrovskij, 3. Bennett (všichni Florida).
New Jersey – Calgary 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Branky: 17. Cyplakov, 22. Nemec, 50. J. Hughes, 60. L. Hughes – 6. a 21. Beecher, 15. Bahl (Klapka), 37. Šarangovič, 45. Backlund. Střely na branku: 32:29. Diváci: 15.388. Hvězdy zápasu: 1. Beecher, 2. Bahl, 3. Šarangovič (všichni Calgary).
Carolina – St. Louis 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Branky: 9. Jankowski – 24. a 56. Snuggerud, 60. Bučněvič. Střely na branku: 32:17. Diváci: 18.562. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Snuggerud (oba St. Louis), 3. Jankowski (Carolina).
Dallas – Edmonton 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Branky: 2. a 42. Benn, 16. a 27. J. Robertson, 14. Steel, 26. W. Johnston, 59. Duchene – 28. Bouchard, 32. J. Dickinson. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Benn, 3. Heiskanen (všichni Dallas).
Minnesota – Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:0, 0:1 – 0:0)
Branky: 29. Boldy, 38. Kaprizov – 19. Andrae, 48. Tippett, rozh. sam. náj. Konecny. Střely na branku: 23:26. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii 64:33 minuty, z 23 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 91,3 procenta. Diváci: 18.515. Hvězdy zápasu: 1. Konecny (Philadelphia), 2. Q. Hughes (Minnesota), 3. Vladař (Philadelphia).
Winnipeg – NY Rangers 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Branky: 23. I. Rosén, 38. Connor, 45. Vilardi – 2. Fox, 28. Lafrenière, 42. Kartye, 47. Perreault, 52. Edström, 60. Laba. Střely na branku: 26:17. Diváci: 13.763. Hvězdy zápasu: 1. Perreault (NY Rangers), 2. Connor (Winnipeg), 3. Schneider (NY Rangers).
Utah – Chicago 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Branky: 26. Guenther, 54. Peterka – 43. Bertuzzi, 50. Nazar, 64. Bedard. Střely na branku: 31:23. Karel Vejmelka za Utah odchytal 63:57 minuty, z 23 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 87 procent. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. Nazar (oba Chicago), 3. Peterka (Utah).
Vancouver – Nashville 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:2, 2:0 – 0:0)
Branky: 9. Boeser (Hronek), 56. Rossi, 59. Hronek, rozh. sam. náj. DeBrusk – 19. a 26. Jost, 35. Matthew Wood. Střely na branku: 27:19. Diváci: 18.521. Hvězdy zápasu: 1. Rossi (Vancouver), 2. Jost (Nashville), 3. Hronek (Vancouver).
Vegas – Pittsburgh 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Branky: 26. a 45. Dorofejev, 9. Sissons, 30. Marner, 47. Eichel, 60. McNabb – 29. Rakell, 37. Kindel. Střely na branku: 17:26. Diváci: 17.949. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Marner, 3. Hill (všichni Vegas).
Seattle – Colorado 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Branky: 34. R. Evans – 4. Nečas, 13. MacKinnon (Nečas), 19. N. Roy, 38. Kadri, 53. Kiviranta. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nečas, 3. D. Toews (všichni Colorado).