SESTŘIHCanadiens i Flyers vyhráli, Dobeš s Vladařem jen v roli náhradníků


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jen ze střídačky sledovali výhry svých týmů gólman Canadiens Jakub Dobeš i jednička Flyers Daniel Vladař. Montreal porazil Ottawu 3:2 a ukončil jí sérii sedmi utkání, v nichž vždy bodovala. Philadelphie přehrála Washington 4:1.

V souboji kanadských celků otevřel Montreal účet zápasu už po šestasedmdesáti sekundách od úvodního vhazování. Postaral se o to při početní převaze svou čtyřiadvacátou brankou v sezoně slovensky reprezentant Juraj Slafkovský. Ten zároveň vytvořil nový rekord klubu, když na své konto přidal 164. bod v kariéře, a to před dosažením věku 22 let, čímž předčil dosavadní maximum v podání legendárního Henriho Richarda.

Dlouho smírné skóre 2:2 zlomil až ruský hokejista Ivan Děmidov v čase 52:40, kdy dal rozhodující a vítězný gól. Stal se teprve druhým nováčkem v sezoně po Beckettu Senneckem z Anaheimu, jenž dosáhl na metu padesáti bodů.

První hvězdou zápasu byl vyhlášen Jacob Fowler, který se do brankoviště Canadiens postavil poprvé od 15. ledna. Měl 32 úspěšných zákroků, z toho jeden klíčový v poslední minutě utkání.

„Po tak dlouhé pauze to pro mne bylo dost náročné utkání, ale myslím si, že díky předchozím startům v NHL jsem na něj byl vnitřně už lépe připravený, než když pro mne bylo ještě všechno úplně nové. Teď šlo spíš jen o návrat do známého prostředí, do týmu, jehož už jsem byl součástí. Ale jsem za to rád, stejně jako za vítězství,“ uvedl jednadvacetiletý Fowler.

Montreal zvítězil potřetí za sebou a ve Východní konferenci je čtvrtý. Ottawě patří desátá pozice.

Dařilo se i druhému brankáři Flyers, Švédovi Samuelu Erssonovi, který dostal proti Washingtonu přednost před Vladařem. Inkasoval jen jednou z 22 střeleckých pokusů soupeře a byl zvolen třetí hvězdou utkání.

Capitals šli po přesilovkovém gólu Ryana Leonarda z konce desáté minuty do vedení, všechny další branky však dali domácí Flyers. Ve druhé třetině překlopili vývoj utkání na stranu Philadelphie Travis Konecny a Trevor Zegras, jenž tak byl autorem vítězné trefy. Do střelecké listiny se zapsali také Jamie Drysdale a Owen Tippett, pro kterého to byl 100. gól v dresu klubu z Pensylvánie.

Washington, na který se ve Východní konferenci Philadelphia bodově dotáhla, prohrál čtvrté z posledních pěti utkání.

Výsledky NHL

Ottawa – Montreal 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky: 17. a 19. Batherson – 2. Slafkovský, 38. Texier, 53. Děmidov. Střely na branku: 34:23. Diváci: 17 229. Hvězdy zápasu: 1. Fowler (Montreal), 2. Batherson (Ottawa), 3. Děmidov (Montreal).

Philadelphia – Washington 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 25. Konecny, 33. Zegras, 48. Drysdale, 59. Tippett – 10. R. Leonard. Střely na branku: 22:22. Diváci: 19 053. Hvězdy zápasu: 1. Zegras, 2. Konecny, 3. Ersson (všichni Philadelphia).

Connor McDavid z Edmontonu vede produktivitu NHL o šest bodů před krajanem Nathanem MacKinnonem z Colorada. Pětinásobný držitel Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče z let 2017, 2018, 2021, 2022 a 2023 McDavid si připsal v 65 zápasech 110 bodů za 36 gólů a 74 asistencí, díky kterým je i nejlepším nahrávačem. MacKinnon má z 62 utkání v čele pořadí kanonýrů 43 branek a přidal 61 přihrávek.

Českému útočníkovi Martinu Nečasovi z Colorada patří osmé místo se 77 body za 29 branek a 48 asistencí z 60 zápasů. David Pastrňák z Bostonu je devátý se 76 body (23+53) z 59 duelů.

