Hokej

Ovečkin v NHL nekončí, podepsal roční smlouvu s Washingtonem


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Historicky nejlepší střelec NHL s 929 góly v základní části Alexandr Ovečkin podepsal novou, roční smlouvu s Washingtonem. V zámořské lize odehraje ruský hokejista 22. sezonu.

S vedením Capitals, kde působí celou zámořskou kariéru a v roce 2018 s nimi oslavil první Stanley Cup v klubové historii, uzavřel čtyřicetiletý Ovečkin kontrakt na 4,25 milionu dolarů (téměř 90 milionů korun).

Z toho milion dolarů je jeho základní plat a 3,25 milionu podpisový bonus. Dalších 4,75 milionu dolarů si ale může moskevský rodák vydělat skrze výkonnostní bonusy.

„Jsem zpátky! Děkuji všem, že jste mně i mé rodině dopřáli čas na toto rozhodnutí. Jsem zdravý. Miluji hokej a možnost bojovat o vítězství. Jsem nadšený, že se vrátím a budu se moct připojit ke spoluhráčům. Společně budeme bojovat o účast v play-off, abychom pak měli šanci ligu vyhrát. Uvidíme se v září,“ prohlásil Ovečkin.

Ovečkinovi po minulé sezoně vypršela pětiletá smlouva na celkem 47,5 milionu dolarů. Ačkoliv měla být podle některých spekulací jeho poslední v NHL, sám před jejím startem nechával otevřenou možnost, že si oslnivou kariéru ještě prodlouží.

V průběhu ročníku navíc trojnásobný mistr světa a držitel řady individuálních trofejí, z nichž třikrát vyhrál prestižní Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče základní části NHL a rekordně devětkrát Maurice „Rocket“ Richard Trophy určenou nejlepšímu střelci, předváděl opět výborné výkony. Odehrál všech 82 zápasů dlouhodobé fáze a zaznamenal 64 bodů za 32 gólů a stejný počet asistencí.

Washington přesto nepostoupil podruhé za poslední čtyři sezony do play-off. K Ovečkinovu rozhodnutí podle všeho napomohlo i počínání Capitals v budování kádru na nový ročník. Útok týmu z metropole USA posílili v posledních dnech hráči jako Alex Tuch, Jordan Kyrou či Boone Jenner.

„Alexe dobře znám. A stejně jako vy všichni vím, jak moc je soutěživý a jak moc chce vyhrávat. Myslím, že chtěl rozhodně vidět, co jsme tu během mimosezonního období udělali, aby se mohl i podle toho rozhodovat,“ uvedl generální manažer Chris Patrick.

„Máme velkou radost, že se Alex vrací a pokračuje ve své skvělé kariéře. Od chvíle, kdy jsme si ho vybrali v draftu, provázejí jeho působení dvě konstanty: láska ke hře a nezdolná touha vítězit. Jsme nadšení, že bude psát další kapitolu své pozoruhodné kariéry,“ doplnil majitel klubu Ted Leonsis.

Ovečkin ji mezi hokejovou elitou načal začátkem října 2005. Od sezony 2009/10 je kapitánem Capitals. V základní části NHL má na kontě 1573 odehraných utkání a 1687 bodů (929+758). Za 161 startů v play-off přidal 147 bodů (77+70).

V historickém pořadí produktivity je desátý, před ním je legendární Mario Lemieux se 1723 body. Dosáhl už také na dlouhou řadu rekordů, mezi nimiž je i dvacet sezon s alespoň 30 nastřílenými góly. Čtyřicetibrankovou metu pokořil čtrnáctkrát a padesátigólovou stejně jako Wayne Gretzky a Mike Bossy devětkrát.

Jakmile vstoupí do nadcházejícího ročníku, Ovečkin s kapitánem Pittsburghu Sidneym Crosbym doplní kvarteto hráčů (Gordie Howe, Alex Delvecchio, Stan Mikita a Steve Yzerman), kteří dosud jako jediní odehráli 22 sezon v jednom klubu. Osmnáctou sezonou s kapitánským céčkem na hrudi bude třetím nejdéle sloužícím kapitánem v NHL. Před ním budou jen Crosby (20) a Yzerman (19).

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