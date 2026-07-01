Gudas se upsal Floridě na šest let, Vladař zůstává ve Philadelphii

Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal šestiletou smlouvu na celkem devět milionů dolarů (192 milionů korun) s Floridou, která jej získala v pondělí z Anaheimu. Informoval o tom web kanadské televizní stanice TSN. Brankář Daniel Vladař podepsal v NHL pětiletou smlouvu s Philadelphií. Český gólman si vydělá v průměru 5,5 milionu dolarů za sezonu.
Gudas už oblékal dres Panthers v letech 2020 a 2023 a v poslední sezoně jim pomohl k postupu do finále Stanleyova poháru. Potom se jako nechráněný volný hráč upsal Anaheimu, kde byl poslední dva ročníky kapitánem týmu.
Panthers získali Gudase výměnou za kanadského útočníka A. J. Greera, který následně podepsal s Ducks čtyřletý kontakt na 17 milionů dolarů. Také Greer se mohl stát nechráněným volným hráčem. V této sezoně odehrál Gudas za Anaheim 56 utkání v základní části NHL a připsal si 13 bodů za dvě branky a 11 asistencí. V play-off nastoupil vinou zranění jen jednou.
Gudas je známý svou tvrdou hrou a v této sezoně se stal postrachem hvězd. Ve čtvrtfinále únorových olympijských her v Miláně zranil kanadského útočníka Sidneyho Crosbyho, který tak přišel o zbytek turnaje. V březnu odnesl jeho zákrok kapitán Toronta Auston Matthews, jenž následně musel na operaci s kolenem a předčasně pro něj skončila sezona. Gudas dostal za faul kolenem trest na pět utkání.
Gudas doposud v NHL odehrál v průběhu 14 sezon 885 zápasů, v nichž nasbíral 211 bodů za 42 gólů a 169 přihrávek. Dalších deset bodů za jednu trefu a devět asistencí přidal v 58 utkáních play-off. Vedle Anaheimu a Floridy oblékal dres Washingtonu, Philadelphie a Tampy Bay, která jej v roce 2010 draftovala ve 3. kole na 66. místě.
Vladař prodloužil s Philadelphií o pět let
Osmadvacetiletý Vladař si v uplynulé sezoně vytvořil osobní maxima s 52 odchytanými zápasy, 29 výhrami, 1283 zásahy a s průměrem 2,42 obdržené branky na utkání. Mezi gólmany, kteří odchytali minimálně 50 zápasů, byl podle průměru gólu na utkání druhý a s úspěšností zákroků 90,6 procenta se dělil o šesté místo. V 10 utkáních play-off měl průměr 2,18, úspěšnost 92,2 procenta a dvakrát udržel čisté konto.
Vladaře v roce 2015 draftoval ve 3. kole na 75. místě Boston. V NHL má za Bruins, Calgary a Flyers na kontě za devět sezon 157 utkání s průměrem 2,81, úspěšností 89,8 a vychytal čtyři nuly. V play-off si ve 12 duelech drží průměr 2,29 a úspěšnost 91,8.
Od nové sezony se ve Philadelphii bude dělit o brankoviště s Kanaďanem Josephem Wollem, jehož získali Flyers 17. června spolu s obráncem Simonem Benoitem z Toronta za švédského gólmana Samuela Erssona, beka Emila Andraeho a výběr ve třetím kole letošního draftu. Woll má ještě na dva roky platný tříletý kontrakt cekem na 11 milionů dolarů.