Na porážku zareagovali zlepšeným výkonem a hlavně vítězstvím. Sparťanští hokejisté zvládli druhý zápas na Spenglerově poháru, když si poradili s tradičním finským celkem IFK Helsinky 4:1. Přímý přenos utkání Davos – Collegiate Selects sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:00.
SESTŘIHSparta v Davosu úspěšně složila reparát, Helsinky nejvíc trápil brankář Kovář
Po nezdaru s obhájcem titulu Fribourgem (2:5) na úvod prestižního turnaje v Davosu Sparta zabrala a duel držela výsledkově ve svých rukách.
Na přesilovkovou trefu Kryštofa Hrabíka z deváté minuty navázal ve druhé třetině z brejku Martinš Dzierkals, a přestože ve 39. minutě snížil z úniku Daniel Mäkiaho, vrátil Spartě dvoubrankový náskok Aaron Irving po přečíslení dvou na jednoho. V závěru ještě zužitkoval další početní výhodu Pavel Kousal. Hvězdou zápasu byl z českého pohledu brankář Jakub Kovář, jenž Pražany několikrát podržel zejména za těsného stavu 1:0.
„Mám strašnou radost, že jsme vyhráli. Není příjemné prohrát první zápas na turnaji. Pak máš na sobě tlak, abys skupinu nezakončil dvěma prohrami, a dojem by nebyl úplně dobrý,“ řekl Kovář. „Dali jsme hodně gólů, dali jsme hezké branky, hráli pěkný hokej. V utkání bylo dost šancí na obou stranách, bylo to vyrovnané, ale my jsme byli produktivnější. Dobře jsme odbránili situace, které si soupeř připravil, a hráli jsme dobře v oslabení, což bylo důležité,“ doplnil Kovář, který si připsal 23 úspěšných zákroků.
Kaňkou na vítězství však bylo zranění kapitána Filipa Chlapíka. Sparta je díky zisku tří bodů ve hře o vítězství ve skupině a tím i o přímý postup do semifinále, o čemž rozhodne poslední duel mezi Helsinkami a Fribourgem. Celky na druhém a třetím místě čeká čtvrtfinále.
Výsledky Spenglerova poháru
Sparta Praha – IFK Helsinky 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 9. K. Hrabík (Chlapík, M. Špaček), 29. Dzierkals (Krejčík), 39. Irving (Shore), 60. P. Kousal (Řepík) – 38. Mäkiaho (Pezzullo). Rozhodčí: Gerber, Ruprecht – Urfer (všichni Švýc.), Dapuzzo (USA). Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0.
Sestava Sparty: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, N. Seppälä, Tomov – Chlapík, M. Špaček, Vesalainen – Řepík, Shore, P. Kousal – Dzierkals, K. Hrabík, Raška – M. Vitouch, Eberle, O. Hrabík, od 41. navíc Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.