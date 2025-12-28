Skupinu Torriani na Spengler Cupu vyhrál švýcarský obhájce celkového prvenství Fribourg. Domácí zástupce zvítězil v Davosu také proti finskému celku IFK Helsinky, které po obratu přehrál 4:3 a postoupil přímo do semifinále. Přímý přenos posledního utkání skupiny Cattini Kanada – Davos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:15.
Výhra Fribourgu rozhodla o tom, že Sparta skončila ve skupině druhá a musí do čtvrtfinále. Jejím soupeřem bude třetí tým z druhé skupiny.
V dresu Fribourgu opět zářily dvě hlavní persony. K obratu přispěli gólem Marcus Sörensen, jenž si při výhře proti Spartě (5:2) připsal čtyři body, a také Attilio Biasca. Ten nejprve vyrovnal na 2:2 a poté vymyslel vítěznou trefu pro Niklase Frimana. Biasca má ze dvou zápasů bilanci 3+1.
Finský klub vedl 1:0 i 2:1, ale zápas ztratil. V závěru už jen mírnil porážku Petrus Palmu, favorit si ale triumf pohlídal a zajistil si den odpočinku navíc.
Výsledky Spenglerova poháru v Davosu
Skupina Torriani:
HC Fribourg-Gottéron – IFK Helsinky 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)
Branky: 7. Sörensen, 21. Biasca, 33. Friman, 44. J. de La Rose – 2. Larsen, 10. Somppi, 57. Palmu.