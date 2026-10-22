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Olomouc ukončila černou sérii, proti Mladé Boleslavi se činil Navrátil


22. 10. 2026Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po sedmi porážkách Olomouc zabrala a v předehrávce 13. kola extraligy zvítězila nad Mladou Boleslaví 4:2. Dvěma góly včetně vítězné trefy se blýskl Jakub Navrátil. Hanáci přesto zůstávají poslední, Středočeši jsou dvanáctí s čtyřbodovým náskokem.

Skóre mohl otevřít Freibergs, v přesilovce trefil od modré čáry horní tyčku mladoboleslavské branky. Jeho spoluhráč Štohanzl měl zanedlouho proti sobě ležícího gólmana Furcha, který sice posunul branku, olomoucký útočník ale i tak mířil jen do boční sítě.

Početní převahu naopak využili hosté. Martel přejel osu hřiště a v čase 9:54 zakončil zpoza kruhů do levého dolního rohu Machovského branky. Hanáci byli nadále o něco aktivnější, Herčík však dvakrát minul a proti dorážejícímu Kosovi si poradil klečící Furch.

Do branky Olomouce se od druhé třetiny postavil místo Machovského Cichoň a brzy musel vyrážet střelu Závory. Mladá Boleslav převážně kontrolovala hru. Domácí se sice zvedli po vyloučení Krále za podrážení, k vyrovnání jim to nicméně nepomohlo. Při dalším Králově trestu Furch pádem k ledu zastavil teč z bezprostřední blízkosti.

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Olomouc však předvedla aktivní nástup do třetí části a v rozmezí 61 sekund se jí podařilo průběžný stav otočit. Nejprve vypálil zdálky Macuh a v čase 42:20 vymetl pravý horní roh hostující branky. Poté zkraje přesilovky střílel zleva Orsava a puk se po teči jednoho z hostů odrazil od Navrátila do sítě.

Zvýšit náskok kohoutů mohl ve vlastním oslabení Gewiese, po Kosově přihrávce však mezeru mezi Furchovými betony nenašel. Bruslaři si nepomohli dvěma přesilovkami ani častější střelbou. V závěru odvolali brankáře, načež se do prázdné branky trefil Navrátil a prosadil se podruhé v utkání.

Mladoboleslavští sice ještě 43 sekund před sirénou snížili díky dorážce Moranda, za Olomouc však hned za dalších sedm sekund kontroval Kos a odmítl jakoukoliv další zápletku.

Předehrávka 13. kola hokejové extraligy

HC Olomouc – BK Mladá Boleslav 4:2 (0:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 43. Macuh (Herčík, Freibergs), 44. Navrátil (Orsava, Macuh), 59. Navrátil (D. Vitouch, Štohanzl), 60. J. Kos (Orsava, Stella) – 10. Martel (David Moravec, Morand), 60. Morand (Skalický, Jandric).
Rozhodčí: Pražák, Šír – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 3492.

Olomouc: Machovský (21. Cichoň) – Stella, Freibergs, T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Gewiese, Cosgrove – Navrátil, Berglund, Matýs – Orsava, Štohanzl, J. Kos – M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček – Herčík, Macuh, Anděl – od 41. navíc Senyshyn. Trenér: Fiala.

Mladá Boleslav: D. Furch – Zámorský, A. Vlasák, F. Pavlík, Budík, David Moravec, Jánošík, Skärberg – Skalický, Závora, Hyka – Martel, Morand, Rekonen – R. Koblížek, P. Král, Jandric – Gardoň, Gavars, Lichtag. Trenér: Haken.

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