Hokej

Hokej bez červené: Zaútočí Roman Červenka na bodový rekord Milana Nového?


před 9 hhodinami|Zdroj: ČT sport

Po produktivním vstupu Romana Červenky do extraligové sezony ožívají vzpomínky na legendární výkony v nejvyšší soutěži. Je v ohrožení bodový rekord Milana Nového? A kdo se mu v minulosti nejvíc přiblížil? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také počet vstřelených gólů v oslabení v první čtvrtině základní části. V pořadí 198. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.

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Zdroj fotky: ČTK / Josef Vostárek.

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