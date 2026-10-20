Vítkovice ukončily sérii porážek díky nájezdům, Karlovy Vary potvrdily třetí příčku

Po šesti porážkách se konečně opět radovaly. Vítkovice udolaly v předehrávce 15. kola extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. Dovednostní disciplínu ukončil v šesté sérii Šimon Stránský a zajistil Ostravanům druhý bod. Karlovy Vary přetlačily v dohrávce 6. kola Kometu 2:1 po prodloužení, v 62. minutě ukončil zápas Roberts Mamčics.
Zápas nabíral na intenzitě jen pomalu. Jako první začaly náznaky větší aktivity projevovat v závěru úvodní dvacetiminutovky Vítkovice. Domácím pomohla přesilovka, v níž Hrivík ze slibné parkety minul branku, Ostravané se pak ale dostali do provozní teploty a v závěru třetiny několikrát zahrozili. Opět Hrivík už v 18. minutě po přihrávce Stránského mířil lépe, ale Hamalčík zasáhl betonem, stejně jako o chvíli později proti dorážce Abdula.
Začátek druhé třetiny ovlivnilo vyloučení Hollanda, které už za sedm sekund po vzorné kombinaci zakončil Lenc a hosté se v čase 20:36 ujali vedení. Liberci na moment narostla křídla, hned v dalším střídání měl velký tlak, ale Hrachovina dvě tutovky Faška-Rudáše vychytal. Domácí následně přestáli další dvě oslabení a krátce poté udeřili sami, když Bernovský parádní stahovačkou obelstil Kachlíře a bekhendem srovnal.
A karta se obrátila. Vítkovice ožily a měly minimálně dvě vyložené šance na otočení skóre, ale Hrivík ani Hladonik proti Hamalčíkovi neuspěli. Ostravané si šli za obratem i v třetím dějství. Po šanci Lacky ještě Šimek stihl vyhodit puk z prázdné branky, ale v 51. minutě našlápl po křídle Abdul a zápěstím nezaváhal.
Ale tři body Vítkovicím nebyly souzeny. Hosté už necelé tři minuty před koncem základní hrací doby odvolali brankáře a vyplatilo se jim to: Šimek od modré čáry vypálil sice nepřesně, ale domácí Nellis puk nešťastně usměrnil za Hrachovinu. Liberec tak stejně jako v neděli v Brně vyrovnal při risku bez brankáře.
V nájezdech byl Liberec blizoučko k druhému bodu, ale Vítkovice v kritickém okamžiku za stavu 0:2 proměnily tři penalty v řadě a otočily výsledek. Severočeši tak od února 2022 čekají v Ostravě na výhru už devět zápasů.
Předehrávka 15. kola hokejové extraligy
Předehrávka 15. kola hokejové extraligy
HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 32. Bernovský (Brůna), 51. Abdul (Kňažko), rozhodující nájezd Š. Stránský – 21. Lenc (Sandberg, Rychlovský), 58. R. Šimek (Lenc, Filippi).
Rozhodčí: Jeřábek, Schenel – Blažek, Rampír. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3259.
Vítkovice: Hrachovina – Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna – Yetman, Nellis, Abdul – Š. Stránský, Hrivík, Cienciala – Lacka, Hladonik, Kalus – Bernovský, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Liberec: Hamalčík – T. Galvas, R. Šimek, Zile, Kachlíř, Ahac, D. Zeman, Pilíšek – Lenc, A. Najman, Sandberg – Rychlovský, A. Musil, Pérez – Petrovský, Filippi, Faško-Rudáš – J. Vlach, F. Jansa, O. Procházka. Trenér: Kudrna.
Karlovy Vary doma zvítězily počtvrté za sebou
Po opatrném úvodu se do první brankové příležitosti dostal v 5. minutě hostující Kusko, ale gólmana Krále, který dostal přednost před jedničkou Frodlem, nadvakrát z předbrankového prostoru nepřekonal.
Na druhé straně mohl otevřít skóre Lukošik, ale jeho střela jen trefila levou tyč hostující branky. Od poloviny úvodního dějství již byli domácí aktivnější a dostali se i do vedení. V 17. minutě Eronenovu střelu od mantinelu tečoval Minárik a Rabčan poprvé kapituloval.
Hned na úvod druhé dvacetiminutovky se do samostatného úniku dostal hostující Leino, ale Krále nepřekonal. Brno herně ožilo a začalo domácí přehrávat. Ve 26. minutě byl blízko vyrovnávací trefě Vondráček, ale i jeho střelecký pokus skončil na tyči. O pět minut později před branku nabruslil Kučeřík, jenže také jeho pokus domácí gólman ve spolupráci s obránci zlikvidoval.
Ve 33. minutě se domácí diváci podruhé radovali z gólové trefy Jonese, hosté však uspěli s trenérskou výzvou na ofsajd, který trefě předcházel. Ve 35. minutě korunoval úsilí Jihomoravanů Irving, jehož zřejmě tečovaná střela skončila za zády Krále. Karlovy Vary mohly odpovědět v početní výhodě, 91 sekund hrály v pěti proti třem, druhý gól ale nevstřelily.
Ve třetí třetině mohly rozhodnout oba týmy. V 50. minutě se individuální akcí blýskl sedmnáctiletý Tomek, jenž dokázal i překonat Rabčana. Rozhodčí však po kontrole u videa odhalili, že Tomek v závěru zahrál puk bruslí. Zápas tak dospěl do prodloužení, které po 97 sekundách ukončil střelou zápěstím Mamčics.
Dohrávka 6. kola hokejové extraligy
Dohrávka 6. kola hokejové extraligy
BYD Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Minárik (Eronen), 62. Mamčics (Egle, P. Tomek) – 35. Irving (Vondráček).
Rozhodčí: Cabák, Jaroš – Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 4476.
Karlovy Vary: D. Král – M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, J. Myšák – O. Beránek, Černoch, Minárik – Bambula, Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Sapoušek – Lukošik, Jiskra T. Redlich. Trenér: Patera.
Brno: Rabčan – Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, D. Mikyska, Nedomlel – A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna – Flek, Leino, K. Pospíšil – Vondráček, T. Zohorna, Kusko – Kollár, Cingel Kunc – Hartl. Trenér: Zábranský st.