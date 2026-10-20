Hokej

Vítkovice ukončily sérii porážek díky nájezdům, Karlovy Vary potvrdily třetí příčku

  • tor

20. 10. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Po šesti porážkách se konečně opět radovaly. Vítkovice udolaly v předehrávce 15. kola extraligy Liberec 3:2 po samostatných nájezdech. Dovednostní disciplínu ukončil v šesté sérii Šimon Stránský a zajistil Ostravanům druhý bod. Karlovy Vary přetlačily v dohrávce 6. kola Kometu 2:1 po prodloužení, v 62. minutě ukončil zápas Roberts Mamčics.

Zápas nabíral na intenzitě jen pomalu. Jako první začaly náznaky větší aktivity projevovat v závěru úvodní dvacetiminutovky Vítkovice. Domácím pomohla přesilovka, v níž Hrivík ze slibné parkety minul branku, Ostravané se pak ale dostali do provozní teploty a v závěru třetiny několikrát zahrozili. Opět Hrivík už v 18. minutě po přihrávce Stránského mířil lépe, ale Hamalčík zasáhl betonem, stejně jako o chvíli později proti dorážce Abdula.

Začátek druhé třetiny ovlivnilo vyloučení Hollanda, které už za sedm sekund po vzorné kombinaci zakončil Lenc a hosté se v čase 20:36 ujali vedení. Liberci na moment narostla křídla, hned v dalším střídání měl velký tlak, ale Hrachovina dvě tutovky Faška-Rudáše vychytal. Domácí následně přestáli další dvě oslabení a krátce poté udeřili sami, když Bernovský parádní stahovačkou obelstil Kachlíře a bekhendem srovnal.

A karta se obrátila. Vítkovice ožily a měly minimálně dvě vyložené šance na otočení skóre, ale Hrivík ani Hladonik proti Hamalčíkovi neuspěli. Ostravané si šli za obratem i v třetím dějství. Po šanci Lacky ještě Šimek stihl vyhodit puk z prázdné branky, ale v 51. minutě našlápl po křídle Abdul a zápěstím nezaváhal.

Ale tři body Vítkovicím nebyly souzeny. Hosté už necelé tři minuty před koncem základní hrací doby odvolali brankáře a vyplatilo se jim to: Šimek od modré čáry vypálil sice nepřesně, ale domácí Nellis puk nešťastně usměrnil za Hrachovinu. Liberec tak stejně jako v neděli v Brně vyrovnal při risku bez brankáře.

V nájezdech byl Liberec blizoučko k druhému bodu, ale Vítkovice v kritickém okamžiku za stavu 0:2 proměnily tři penalty v řadě a otočily výsledek. Severočeši tak od února 2022 čekají v Ostravě na výhru už devět zápasů.

Předehrávka 15. kola hokejové extraligy

HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Bernovský (Brůna), 51. Abdul (Kňažko), rozhodující nájezd Š. Stránský – 21. Lenc (Sandberg, Rychlovský), 58. R. Šimek (Lenc, Filippi).
Rozhodčí: Jeřábek, Schenel – Blažek, Rampír. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3259.

Vítkovice: Hrachovina – Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna – Yetman, Nellis, Abdul – Š. Stránský, Hrivík, Cienciala – Lacka, Hladonik, Kalus – Bernovský, Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.

Liberec: Hamalčík – T. Galvas, R. Šimek, Zile, Kachlíř, Ahac, D. Zeman, Pilíšek – Lenc, A. Najman, Sandberg – Rychlovský, A. Musil, Pérez – Petrovský, Filippi, Faško-Rudáš – J. Vlach, F. Jansa, O. Procházka. Trenér: Kudrna.

Karlovy Vary doma zvítězily počtvrté za sebou

Po opatrném úvodu se do první brankové příležitosti dostal v 5. minutě hostující Kusko, ale gólmana Krále, který dostal přednost před jedničkou Frodlem, nadvakrát z předbrankového prostoru nepřekonal.

Na druhé straně mohl otevřít skóre Lukošik, ale jeho střela jen trefila levou tyč hostující branky. Od poloviny úvodního dějství již byli domácí aktivnější a dostali se i do vedení. V 17. minutě Eronenovu střelu od mantinelu tečoval Minárik a Rabčan poprvé kapituloval.

Hned na úvod druhé dvacetiminutovky se do samostatného úniku dostal hostující Leino, ale Krále nepřekonal. Brno herně ožilo a začalo domácí přehrávat. Ve 26. minutě byl blízko vyrovnávací trefě Vondráček, ale i jeho střelecký pokus skončil na tyči. O pět minut později před branku nabruslil Kučeřík, jenže také jeho pokus domácí gólman ve spolupráci s obránci zlikvidoval.

Ve 33. minutě se domácí diváci podruhé radovali z gólové trefy Jonese, hosté však uspěli s trenérskou výzvou na ofsajd, který trefě předcházel. Ve 35. minutě korunoval úsilí Jihomoravanů Irving, jehož zřejmě tečovaná střela skončila za zády Krále. Karlovy Vary mohly odpovědět v početní výhodě, 91 sekund hrály v pěti proti třem, druhý gól ale nevstřelily.

Ve třetí třetině mohly rozhodnout oba týmy. V 50. minutě se individuální akcí blýskl sedmnáctiletý Tomek, jenž dokázal i překonat Rabčana. Rozhodčí však po kontrole u videa odhalili, že Tomek v závěru zahrál puk bruslí. Zápas tak dospěl do prodloužení, které po 97 sekundách ukončil střelou zápěstím Mamčics.

Dohrávka 6. kola hokejové extraligy

BYD Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Minárik (Eronen), 62. Mamčics (Egle, P. Tomek) – 35. Irving (Vondráček).
Rozhodčí: Cabák, Jaroš – Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 4476.

Karlovy Vary: D. Král – M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, J. Myšák – O. Beránek, Černoch, Minárik – Bambula, Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Sapoušek – Lukošik, Jiskra T. Redlich. Trenér: Patera.

Brno: Rabčan – Zábranský, F. Král, Witkowski, Kučeřík, Irving, D. Mikyska, Nedomlel – A. Zbořil, Ilomäki, H. Zohorna – Flek, Leino, K. Pospíšil – Vondráček, T. Zohorna, Kusko – Kollár, Cingel Kunc – Hartl. Trenér: Zábranský st.

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