Obrovská euforie, že jsme zvládli první krok, řekl nečekaný střelec Vervy Baláž

Svým druhým soutěžním gólem v barvách Litvínova rozhodl obránce Ondřej Baláž o výhře v úvodním utkání baráže o hokejovou extraligu na Jihlavou 3:2 v prodloužení. Třiadvacetiletý rodák z Kadaně a litvínovský odchovanec dal v nejvyšší soutěži za Vervu jednu branku v 79 duelech, v čase 69:15 povedenou ránou od modré čáry zařídil Severočechům důležitý první úspěch v boji o záchranu.
Litvínov v utkání s vítězem první ligy dvakrát prohrával. „Pořád jsme věřili tomu, v čem jsme dobří a v čem je naše síla. Byli jsme pozitivní. Věděli jsme, že to bude těžká série, každý zápas bude bitka. Snažili jsme se být každou třetinu lepší a lepší a myslím, že to bylo vidět,“ řekl Baláž.
Svou dosud jedinou branku za Vervu dal 3. prosince při domácí porážce s Olomoucí 1:3. Při trefě proti Jihlavě netušil, jak puk do branky prošel. „Ale je to úplně jedno. Je to obrovská euforie, že jsme zvládli první krok,“ usmíval se při popisu svého čistého průstřelu do pravého horního rohu branky Adama Berana.
Po trenérské výzvě Dukly ještě sudí gól zkoumali na videu, ale Baláž byl klidný. „Od kluků jsem tušil, že by to mělo být čisté, takže jsme věřili,“ uvedl.
V sezoně nastupoval převážně v prvoligovém Chomutově, za který odehrál 38 utkání s bilancí jednoho gólu a 10 asistencí. Za Litvínov si v základní části připsal v 25 duelech dvě přihrávky. „Jsem rád, že jsem dostal důvěru. Budu dělat všechno, abych ji splatil,“ prohlásil.
Vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky hnal domácí podle něj skvěle za úspěchem. „Nádhera. Fanoušci fandit umí, teď to zase dokázali. Skvělý pocit, ale pořád je to jen první zápas. Další tři zápasy potřebujeme zvládnout, abychom to dokázali,“ řekl Baláž.
Před prodloužením se týmy musely vrátit do šaten kvůli ošetřování diváka, který opustil stadion se záchranáři na kapačkách a ve stabilizovaném stavu. „Moc zpráv jsme neměli a hlavně jsme věřili, že všechno dopadne tak, jak má,“ dodal Baláž.