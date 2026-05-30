Novinář Bárta převzal ocenění od IIHF: Mám velkou radost. Vzpomněl také příběh se Sittlerem a Ebermannem

Třetí rok v řadě má český hokej zastoupení mezi oceněnými od mezinárodního hokejové federace. Velké pocty se dostalo novinářovi Pavlu Bártovi z deníku Sport. Po šampionátu v Praze, kde byli Jaromír Jágr a Jaroslav Pouzar uvedeni do síně slávy IIHF, a loňském stejném ocenění pro Davida Výborného ve Stockholmu, přišla velká chvíle i pro Pavla Bártu. V Curychu obdržel prestižní Media Award za přínos světovému hokeji.
Bárta převzal při slavnostním ceremoniálu ocenění z rukou šéfa IIHF Luca Tardifa. „Mám radost. Já jsem říkal, že ani nevím, čím jsem si to zasloužil. Mě napadne deset jiných lidí, kteří by to mohli dostat,“ řekl skromně.
Zkušený novinář deníku Sport proslavil časopis Gól. Prvního šampionátu se Bárta zúčastnil v roce 1985 v Praze. Jako novinář absolvoval úctyhodných 25 mistrovství světa, psal pochopitelně také na olympijských hrách. Navštívil několik zápasů NHL. Mimo jiné se podílel i na několika projektech České televize.
Příběh s Darrylem Sittlerem
Má za sebou několik významných rozhovorů a s nimi spojené příběhy. Třeba tu ze Světového poháru v roce 2016. „Bylo to také výročí prvního Kanadského poháru. Volal jsem Darrylu Sittlerovi, který dal vítězný gól ve finále proti Československu na 5:4 v prodloužení. Přes telefon jsem s ním dělal rozhovor a on se mě ptal: Hele, ty seš z Čech? Nevíš, co dělá Bohuslav Ebermann, on má můj dres z toho zápasu. Chtěl bych se s ním spojit a rád bych ten dres zpátky,“ vzpomínal Bárta o promluvě se Sittlerem.
„Přijel jsem za Bohuslavem Ebermannem, který v žádném případě nechtěl dres vrátit. Ale zkontaktovali se, ještě nějakou dobu to trvalo a nakonec to dopadlo, že Sittler pozval Ebermanna s rodinou do zámoří. Viděl jsem nějaké záběry, že Sittler brečel, a poté mi děkoval, to mě dostalo,“ vyprávěl Bárta.
Ocenění také pro Tomčíkovou a Cortinu
V sobotní části, kdy oceňuje IIHF osobnosti, kteří přispívají k rozvoji hokeje, tzv. contributors, na pódium vystoupaly další dvě osobnosti. Bývalá slovenská reprezentantka Zuzana Tomčíková. Brankářka, která se na mistrovství světa dostala v roce 2011 také do All-star teamu a jednou byla vyhlášená MVP, tedy nejužitečnější hráčkou.
„Asi mi to ještě nedochází. V každém případě je to velká pocta a satisfakce po kariéře. Myslím si, že je spoustu žen i z jiných zemí, které si tuto poctu zaslouží. Jsou individuality, které mají obrovský kus práce za sebou,“ uvedla Tomčíková.
Pocty se dostalo také kanadskému hokejovému trenérovi italského původu Patu Cortinovi. Snažil se pozvedávat italský, maďarský i německý hokej. S Italy byl dvakrát na MS, s Němci třikrát. Maďary dovedl do elitní divize v roce 2009 po 70 letech.