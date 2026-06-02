Nová extraligová sezona začne 16. září

Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v 1. kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista z Třince se představí na ledě Karlových Varů. Rozlosování soutěže zveřejnila Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.
Zápasy na kluzištích soupeřů vstoupí do ročníku Sparta, v pražské O2 areně se totiž 18. a 19. září uskuteční zápasy tenisového Davis Cupu mezi Českem a USA. Sparta se tak před svými fanoušky poprvé představí až v úterý 22. září v dohrávce 3. kola proti Mladé Boleslavi.
Základní část extraligy zakončí 52. kolo v pátek 5. března, v pondělí 8. března poté odstartuje předkolo play-off. První utkání finálové série je na programu v neděli 18. dubna a nový mistr bude znám nejpozději v pátek 30. dubna. Součástí sezony jsou tradiční tři reprezentační přestávky.
Středa 16. září – 1. kolo:
Banes Motor České Budějovice – BK Mladá Boleslav, HC Vítkovice Ridera – Rytíři Kladno, HC Škoda Plzeň – Bílí Tygři Liberec, HC Dynamo Pardubice – Mountfield Hradec Králové, HC Kometa Brno – HC Verva Litvínov, HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec, HC Olomouc – HC Sparta Praha.
Pátek 18. září – 2. kolo:
BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary, Rytíři Kladno – HC Sparta Praha, Bílí Tygři Liberec – HC Vítkovice Ridera, HC Verva Litvínov – HC Dynamo Pardubice, Mountfield Hradec Králové – Banes Motor České Budějovice, HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno, HC Olomouc – HC Škoda Plzeň.