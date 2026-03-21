Třemi body přispěl Martin Nečas k výhře Colorada nad Chicagem 4:1 v NHL. Díky gólu a dvěma asistencím byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Lukáš Dostál při vítězství Utahu 4:1 proti Anaheimu zaznamenal 29 zákroků. Florida, i přes první bod Tomáše Noska v sezoně, nestačila na Calgary 1:4.
Nečas bodoval po jednozápasové pauze, na kontě má už 32 gólů a 52 asistencí. V minulé sezoně se v základní části dostal na dosavadní kariérní maximum 83 bodů.
„Je to fajn, důležitější je ale výhra. Musíme pokračovat v těchto výkonech, protože když budeme hrát takhle, moc zápasů neprohrajeme. Od brankářů po kluky ve čtvrté lajně všichni odehráli skvělý zápas,“ řekl aktuálně nejproduktivnější Čech v NHL.
Na ledě Chicaga si Nečas připsal dva body už v první třetině: nejprve poslal ve 14. minutě Colorado do vedení 1:0 a o dvě minuty později v přesilovce připravil branku pro Brocka Nelsona. V úvodu třetího dějství se Nečas podepsal asistencí pod gól Nazema Kadriho na 3:1 a podeváté v sezoně získal v jednom zápase alespoň tři kanadské body.
Avalanche v závěru přidali ještě jednu branku a po třech prohrách se radovali z vítězství. Navíc jako první tým v lize překonali hranici 100 bodů a s předstihem si zajistili postup vyřazovacích bojů. „Jsme ve skvělé pozici. Měli jsme v průběhu ročníku nějaké výkyvy, ale jako první jsme se dostali do play-off, navíc máme už sto bodů. To jsou věci, se kterými musíme být spokojení,“ uvedl trenér Jared Bednar.
Dostál při svém 48. startu v sezoně vychytal 28. výhru a potvrdil, že v tomto ohledu v NHL patří mezi elitu. Na ledě Mammoth inkasoval po dvou minutách hry, v dalším průběhu ale branku zavřel a Ducks díky jeho výkonu odskočili v tabulce Západní konference Utahu na rozdíl dvou bodů.
„Měli jsme trochu pomalejší start, ale v kabině po první třetině jsme si něco řekli a dokázali jsme to přenést na led. Ve druhé a třetí dvacetiminutovce už jsme měli hru pod kontrolou a zaslouženě jsme vyhráli,“ hodnotil Dostál.
Domácím k výhře nepomohl ani brankář Vítek Vaněček, který v utkání zlikvidoval 20 střeleckých pokusů a chytal s 90procentní úspěšností.
První bod v sezoně si připsal útočník Tomáš Nosek, jenž asistoval u jediné branky Floridy v duelu na ledě Calgary. Panthers v Albertě prohráli 1:4 a znovu se jim vzdálila možnost účasti v play-off. Vítěznou branku Flames svou desátou asistencí v ročníku připravil Adam Klapka.
Pozici nejlepšího týmu Východní konference potvrdila Carolina, která porazila Toronto 4:3 v prodloužení. Pořadí za Hurricanes je dál velmi vyrovnané. Čtvrtý Pittsburgh a deváté New York Islanders dělí pouhý bod. Základní část skončí 16. dubna.
Výsledky NHL
Washington – New Jersey 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 10. R. Leonard, 59. Protas – 60. Bratt. Střely na branku: 28:31. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Thompson, 2. R. Leonard (oba Washington), 3. Allen (New Jersey).
Toronto – Carolina 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 – 0:1)
Branky: 12. Joshua, 34. Tavares, 54. Nylander – 26. Staal, 33. z trestného střílení Robinson, 38. K. Miller, 61. Nikišin. Střely na branku: 26:36. Diváci: 18 329. Hvězdy zápasu: 1. Nikišin, 2. K. Miller (oba Carolina), 3. Tavares (Toronto).
Chicago – Colorado 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Branky: 27. Kaiser – 14. Nečas, 16. Nelson (Nečas), 41. Kadri (Nečas), 49. Ničuškin. Střely na branku: 20:49. Diváci: 20 539. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. MacKinnon, 3. Ničuškin (všichni Colorado).
Calgary – Florida 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 28. Farabee, 31. Olofsson (Klapka), 57. Frost, 58. Coronato – 45. Greer (Nosek). Střely na branku: 36:25. Diváci: 18 272. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Frost, 3. Olofsson (všichni Calgary).
Utah – Anaheim 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Branky: 2. Guenther – 14. Poehling, 30. Killorn, 59. C. Gauthier, 60. Granlund. Střely na branku: 30.24. Vítek Vaněček odchytal za Utah 59 minut a 6 sekund, inkasoval dva góly z 22 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval jeden gól z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 96,7 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Dostál, 2. Killorn (oba Anaheim), 3. Guenther (Utah).