Karel Vejmelka má za sebou skvělý večer v NHL, ve kterém udržel čisté konto a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Vejmelkův Utah porazil Vegas jasně 4:0. David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli shodnou bilancí jednoho gólu a jedné asistence k domácímu vítězství Bostonu 6:1 nad Winnipegem. Jakub Dobeš pustil dvě branky při prohře Montrealu 1:3 v Detroitu.
Vejmelka pustil v předchozích čtyřech startech šestnáct branek, ale ve Vegas měl svůj den. Předvedl několik výborných zákroků a ve třetí třetině zneškodnil gólovou šanci i Tomáši Hertlovi. Několikrát ho zachránila branková konstrukce, naposledy v předposlední minutě, a připsal si v kariéře NHL osmou nulu.
„Byl absolutně fenomenální. Dobře to zavřel,“ řekl kouč Utahu André Tourigny. „Na začátku utkání měli několik akcí, ne úplně gólových, ale vyřešil je výborně. Ve třetí třetině nás ale zatlačili a on odolal. My jsme na druhé straně využili v úvodu šance a líbilo se mi, že všechny čtyři lajny hrály celý zápas solidně,“ doplnil.
Utah si vypracoval klíčový náskok v úvodních devíti minutách, ve kterých vstřelil tři branky. První dva góly dal Clayton Heller, třetí přidal Jack McBain. Výhru zpečetil Barrett Hayton při hře Vegas bez brankáře.
Utah si upevnil v Západní konferenci svou pozici v postupové osmičce. Na devátý Seattle má sedmibodový náskok. „Už jsme v play-off módu,“ řekl Vejmelka. „Potřebujeme hrát každý zápas tak, jako by byl rozhodující sedmý v sérii. Tohle nastavení si musíme udržet. Důležité je hrát jednoduše, tvrdě, bojovat a být silní před brankou,“ podotkl.
Pastrňák vystihl v útočném pásmu Bostonu přihrávku soupeře a otevřel v patnácté minutě střelou z levého kruhu skóre. Druhý bod si připsal v závěru utkání při gólu na 5:1. Český útočník získal u zadního mantinelu nahozený kotouč, vyjel směrem k pravému kruhu a přihrávkou z otočky poslal puk na hranici brankoviště, kde se prosadil Fraser Minten. Havířovský rodák bodoval poosmé v řadě (5+7).
Po akcích Zachy odskočil Boston na přelomu druhé a třetí třetiny z 2:0 na 4:0. Nejdříve rozjel útočnou akci, kterou zakončil Viktor Arvidsson. Mezi střelce se český útočník zapsal pohotovou ranou bez přípravy z levého kruhu. Zacha skóroval ve třetím utkání za sebou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
„Pro mou psychiku nebylo nejlepší, že jsem chyběl na olympijských hrách,“ uvedl Zacha, kterého do Milána nepustilo zranění v horní části těla. Prozradil, že celou olympijskou pauzu myslel na to, jak být rozdílovým hráčem, až se vrátí. V posledních osmi zápasech skóroval osmkrát. „Zaměřuju se na drobnosti, jak vyhrávat souboje o puk, být dobrý na vhazování. Vím, že naše přesilovka i lajny si umí vytvořit tlak. Na to se taky soustředím a jsem rád , že to klape,“ doplnil.
Bilanci 1+1 si připsal i Lukas Reichel, který odehrál po výměně z Vancouveru první zápas za Boston. „Je rychlý. Sehrál výborně spoustu situací ve středním i útočném pásmu. Vyhrával souboje. Odehrál skvělý zápas. Jsme rádi, že ho máme v týmu, a doufám, že se bude dále zlepšovat a pomůže nám vyhrát více zápasů,“ řekl Zacha na adresu synovce Roberta Reichla.
Detroit vstřelil všechny branky ve třetí třetině, ve které otočil z 0:1. Vyrovnal J.T. Compher, od jehož těla se odrazilo za záda Dobeše nahození od modré čáry. Zápas rozhodla chyba obránce Mikea Mathesona, který ve vlastním pásmu přišel o puk, a Alex DeBrincat přelstil českého gólmana bekhendovou kličkou. Třetí branku vstřelil Andrew Copp při power-play Montrealu.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Boston – Winnipeg 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Branky: 15. Pastrňák, 27. Reichel, 39. Arvidsson (Zacha), 44. Zacha, 56. Minten (Pastrňák), 59. Aspirot – 46. Toews. Střely na branku: 27:24. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Zacha, 3. Arvidsson (všichni Boston).
Ottawa – NY Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Branky: 31. Pinto, 46. Foegele, 60. B. Tkachuk – 25. Schaefer, 43. B. Schenn. Střely na branku: 26:19. Diváci: 16 785. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Foegele, 3. Chabot (všichni Ottawa).
Detroit – Montreal 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Branky: 43. Compher, 57. DeBrincat, 60. Copp – 38. Slafkovský. Střely na branku: 28:33. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:25 minuty, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Compher (oba Detroit), 3. Slafkovský (Montreal).
Columbus – NY Rangers 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Branky: 36. a 58. Fantilli, 15. Lundeström, 20. Garland, 28. Jenner, 47. Severson – 6. Trocheck, 25. Zibanejad, 41. Lafreniere. Střely na branku: 37:25. Diváci: 15 829. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Jenner, 3. Fantilli (všichni Columbus).
Minnesota – Chicago 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 36. Sturm – 17. Michejev, 32. Bedard. Střely na branku: 29:26. Diváci: 19 086. Hvězdy zápasu: 1. Bedard, 2. Knight (oba Chicago), 3. McCarron (Minnesota).
Nashville – Seattle 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Branky: 7. Ufko, 28. R. O´Reilly, 59. F. Forsberg – 19. Gaudreau. Střely na branku: 27:26. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. Annunen, 2. Ufko, 3. R. O´Reilly (všichni Nashville).
Edmonton – Florida 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Branky: 12. Reinhardt, 20. Greer, 35. Lundell, 56. Verhaeghe. Střely na branku: 21:23. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Benning, 2. Bobrovskij, 3. Forsling (všichni Florida).
Vancouver – Tampa Bay 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Branky: 33. Öhgren, 48. L. Karlsson – 18. Guentzel, 21. Raddysh, 25. Gourde, 26. Kučerov, 48. Cirelli, 51. Hagel. Střely na branku: 21:30. Diváci: 18 345. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Cirelli, 3. Raddysh (všichni Tampa Bay).
Vegas – Utah 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Branky: 3. a 7. Keller, 9. McBain, 60. Hayton. Střely na branku: 28:18. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas a z 28 střel neinkasoval. Diváci: 17 875. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Keller, 3. Hayton (všichni Utah).
San Jose – Buffalo 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Branky: 30. a 57. Carrick, 30. Östlund, 31. Dahlin, 41. T. Thompson. Střely na branku: 23:16. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Dahlin, 3. Samuelsson (všichni Buffalo).
Los Angeles – Philadelphia 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 – 0:0)
Branky: 20. Byfield, 21. Kopitar, 51. Panarin – 21. Konecny, 25. Cates, 27. Sanheim, rozhodující sam. nájezd Zegras. Střely na branku: 25:20. Diváci: 18 145. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Mičkov (oba Philadelphia), 3. Panarin (Los Angeles).