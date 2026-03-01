Daniel Vladař výrazně přispěl v NHL k výhře Philadelphie nad Bostonem 3:1. V utkání zaznamenal celkem 26 zákroků a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Pavel Zacha jednou přihrávkou pouze mírnil prohru soupeřů. Ještě o jednu asistenci více si zapsal Martin Nečas. I díky němu Colorado porazilo 3:1 Chicago.
Vladař vychytal výhru Philadelphie nad Bostonem. Nečas dvakrát asistoval
Vladař podržel tým zejména ve druhé třetině, ve které zlikvidoval všech šestnáct střel. Dvakrát se vytáhl proti zakončení Morgana Geekieho a poradil si s únikem Seana Kuralyho. „Byl to jeden z těch zápasů, kdy vám to nepadne. Nedařilo se mi trefit místo, jak jsem chtěl, a Dan několikrát skvěle zasáhl. Chytal dobře,“ řekl Geekie.
Na začátku třetí třetiny sice český gólman inkasoval, ale gól neplatil po trenérské výzvě kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti. Až poté se začalo měnit skóre, které otevřel ve 44. minutě Travis Konecny. Zanedlouho zvýšil Jamie Drysdale.
Vladaře připravil o čisté konto Charlie McAvoy, který si sjel z obrany na přihrávku před branku a s trochou štěstí přehodil beton českého gólmana. Zacha si připsal asistenci za vyhrané vhazování. Výhru zpečetil při risku Bostonu bez gólmana Sean Couturier.
„Jsme sebevědomí. Víme, co v nás je. Ukazovali jsme to už v úvodu sezony, pak to trochu vyprchalo. Je potřeba se vrátit k tomu, co nám dříve fungovalo,“ nabádal Vladař, který vychytal 18 z 27 výher Flyers v této sezoně.
Boston přišel o sérii osmi zápasů, ve kterých bodoval. Jeho lídr David Pastrňák vyšel naprázdno, Vladař zneškodnil obě jeho střely. Na ledě byl český útočník u dvou inkasovaných branek. Ještě hůř dopadl Filip Hronek, který si připsal při porážce Vancouveru 1:5 v Seattlu tři záporné body.
Výhru Colorada řídil Cale Makar, který dvěma góly pomohl k obratu z 0:1 na konečných 3:1. U obou branek si připsal druhou asistenci Nečas, který si po olympijské přestávce připsal šest bodů (3+3) ve třech zápasech. Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 48. minutě z dorážky Gavin Brindley. Chicago vedlo trefou Connora Bedarda.
Montreal s Dobešem v brance bodoval v jedenáctém utkání v řadě, z toho devět vyhrál. Poslední vítězství režírovali Cole Caufield (2+0) a Nick Suzuki (1+2). Českého gólmana překonal pouze Alexandr Ovečkin, který vyrovnal na 1:1 a snížil na 2:4 a přiblížil se další magické hranici. Elitní kanonýr nasázel v NHL v součtu základní části a play-off už 998 branek (921+77). Více nastřílel pouze Wayne Gretzky (1016).
I bez zraněného Radka Faksy udolal Dallas doma Nashville 3:2 v prodloužení a připsal si osmou výhru v řadě. Stars prohrávali po úvodní třetině 0:2, obrat završil Jason Robertson, první hvězda utkání.
Carolina se po výhře 5:2 nad Detroitem osamostatnila v čele Východní konference od Tampy Bay, která podlehla doma Buffalu 2:6. Lightning prohrávali už ve 22. minutě 0:5.
„Je pro mě zklamání, na jaké úrovni jsme v této fázi sezony hráli. Nevytvořili jsme si žádný tlak, postrádal jsem nasazení, nevěnovali jsme pozornost detailům. Solidnímu týmu jsme nechali hodně prostoru. Jsem překvapený, že jsme neschytali desítku,“ zlobil se kouč Tampy Bay Jon Cooper. Na výhře Buffala se podíleli nejvýrazněji Rasmus Dahlin (1+2) a Josh Norris (2+0).
Adam Klapka si připsal nejvíce hitů (7) v zápase, ve kterém prohrál s Calgary na ledě Los Angeles 0:2. Hrdinou domácích se stal gólman Anton Forsberg, který chytil všech 29 střel. „Šancí jsme měli dost na to, abychom vyhráli. Bohužel jsme neskórovali, to byl rozdíl,“ konstatoval Klapka.
Výsledky NHL
NY Rangers – Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0), Philadelphia – Boston 3:1 (0:0, 0:0, 3:1), San Jose – Edmonton 5:4 (3:1, 0:1, 2:2), St. Louis – New Jersey 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), Columbus – NY Islanders 3:4 v prodl. (1:0, 2:3, 0:0 – 0:1), Colorado – Chicago 3:1 (0:1, 1:0, 2:0), Toronto – Ottawa 2:5 (1:1, 1:4, 0:0), Montreal – Washington 6:2 (2:1, 2:0, 2:1), Tampa Bay – Buffalo 2:6 (0:4, 1:1, 1:1), Carolina – Detroit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0), Los Angeles – Calgary 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), Dallas – Nashville 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 – 1:0), Seattle – Vancoouver 5:1 (2:0, 1:1, 2:0).