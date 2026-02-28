Tomáš Hertl zaznamenal 23. gól v sezoně NHL, prohře Vegas 2:3 ve Washingtonu ale nezabránil. Dvaatřicetiletý útočník stanovil konečné skóre a připsal si jako 18. český hráč v soutěži 600. bod (275 + 325). Blýskli se i dva gólmani. Karel Vejmelka 21 zákroky vychytal výhru Utahu 5:2 nad Minnesotou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Lukáš Dostál zastavil 29 střel při výhře Anaheimu 5:4 v prodloužení nad Winnipegem.
Hertl skóroval a zapsal 600. bod v NHL, Dostál a Vejmelka vychytali vítězství
Washington položil základ vítězství ve druhé třetině, v níž vstřelil první dva góly utkání Pierre-Luc Dubois a třetí branku přidal Jakob Chychrun. Vegas ještě utkání zdramatizoval.
V úvodu poslední třetiny se prosadil Braeden Bowman a v 50. minutě udeřil v přesilové hře Hertl. Zkušený centr usměrnil z mezikruží přihrávku Pavla Dorofejeva.
Vegas nezopakovalo minulé utkání na ledě Los Angeles, kde vyhrálo 6:4 po obratu ve třetí třetině ze stavu 1:2. „Víme, že jsme silní ve třetích třetinách. Ale děje se nám příliš často, že musíme dotahovat,“ řekl Hertl.
„Čtyřicet minut se trápíme, ale potom soupeře najednou pořádně zatlačíme a vrátíme se do zápasu. Někdy vyrovnáme, někdy ne. Týmy jsou kvalitní, je těžké to zopakovat každý večer,“ uvedl český útočník, který bodoval po olympijské přestávce v obou zápasech (1+1).
Vejmelka vychytal 28. vítězství v sezoně a v této statistice vyrovnal vedoucího Andreje Vasilevského z Tampy Bay.
Při vyhlášení hvězd zápasu předčili českého brankáře pouze Clayton Keller (1+2) a Lawson Crouse, který zvyšoval svými trefami na 3:0 a 5:1.
Při obou gólech byl Vejmelka bezmocný. V přesilové hře zakončoval Kirill Kaprizov akci do prázdné branky a Matt Boldy se ocitl nekrytý před brankou, odkud propasíroval puk do sítě.
Dostál inkasoval z první střely, když za jeho záda prošel švih Alexe Iafalla z pravého kruhu. Stejná věc se stala českému gólmanovi i v minulém zápase, ve kterém otočil Anaheim ve třetí třetině duel s Edmontonem z 2:4 a vyhrál 6:5.
„Musíme zlepšit vstupy do zápasů, nemůžeme takhle začínat. Ale jsem na tým hrdý, jak ve třetí třetině opět zabral,“ řekl obránce Ducks Jackson LaCombe.
Na začátku prostřední třetiny zvýšil Gabriel Vilardi, který využil přesilovou hru střelou z mezikruží. Anaheim snížil 41 sekund před druhou sirénou trefou Jacoba Trouby, ale Winnipegu vyšel i nástup do třetí třetiny a Elias Salomonsson mu vrátil dvougólové vedení.
Anaheim otočil v rozmezí 47. až 57. minuty na 4:3. O obrat se postarali svými góly Leo Carlsson, Pavel Minťukov a Ryan Poehling. Při hře Jets bez brankáře vyrovnal Kyle Connor, ale v prodloužení rozhodl o výhře domácích Ducks Chris Kreider.
„Prostě pořád věříme, že můžeme zápas otočit. To je nejdůležitější. A taky víme, že umíme dávat góly,“ řekl Beckett Sennecke, který přihrál na tři góly včetně toho vítězného.
Buffalo zvítězilo na ledě Floridy 3:2. Klíčový gól vstřelil v 52. minutě Beck Malenstyn, který zlomil nerozhodný stav 1:1. Poté zvýšil Peyton Krebs při hře domácích bez brankáře. Obhájce Stanleyova poháru zápas ještě zdramatizoval gólem Sama Bennetta 35 sekund před koncem.
Sabres poskočili v tabulce Atlantické divize na druhé místo, tak vysoko jsou v této fázi sezony poprvé od ročníku 2009/10.
Výsledky NHL
Florida – Buffalo 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Branky: 34. M. Tkachuk, 60. Bennett – 18. Tuch, 52. Malenstyn, 59. Krebs. Střely na branku: 29:39. Diváci: 19 783. Hvězdy zápasu: 1. Malenstyn, 2. Lyon (oba Buffalo), 3. M. Tkachuk (Florida).
Washington – Vegas 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)
Branky: 21. a 24. Dubois, 35. Chychrun – 43. Bowman, 50. Hertl. Střely na branku: 30:26. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. Sandin, 3. Protas (všichni Washington).
Utah – Minnesota 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 28. a 53. Crouse, 14. Cooley, 25. Keller, 42. Hayton – 35. Kaprizov, 55. Boldy. Střely na branku: 37:23. Karel Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 23 a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Crouse, 3. Vejmelka (všichni Utah).
Anaheim – Winnipeg 5:4 v prodl. (0:1, 1:1, 3:2 – 1:0)
Branky: 40. Trouba, 47. Carlsson, 50. Minťukov, 57. Poehling, 65. Kreider – 2. Iafallo, 23. Vilardi, 42. Salomonsson, 59. Connor. Střely na branku: 40:33. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celé utkání, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 87,9 procenta. Diváci: 16 210. Hvězdy zápasu: 1. Kreider, 2. Poehling, 3. Sennecke (všichni Anaheim).