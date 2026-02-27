Útočník Martin Nečas dal ve čtvrtečním utkání NHL dva góly, ale byl jediným střelcem hokejistů Colorada v domácím utkání s Minnesotou a nejlepší tým ligy prohrál 2:5. David Pastrňák přispěl jednou asistencí k vítězství Bostonu nad hosty z Columbusu 4:2. Byla to jeho jubilejní padesátá přihrávka v sezoně.
SESTŘIHNečas dvěma góly neodvrátil prohru, Pastrňák zapsal padesátou přihrávku v sezoně
Nejproduktivnější český reprezentant na zimních olympijských hrách v Miláně Nečas si i v druhém utkání po restartu NHL připsal dva body. V čase 33:30 vyrovnal skrytou střelou z pravé strany na 1:1 po přihrávce Nathana MacKinnona a byl to jeho 100. gól v kariéře při hře pěti proti pěti.
Podruhé se prosadil necelou minutu před koncem základní hrací doby, když při hře bez brankáře a opět po asistenci MacKinnona 25. gólem v ročníku snížil na 2:4.
Pak ale domácí v pokračující power play inkasovali, podruhé v zápase skóroval olympijský vítěz Matt Boldy, který si v zápase připsal i dvě asistence. Dvě branky zaznamenal i Joel Eriksson Ek. Minnesota se po šestém vítězství za sebou posunula na druhé místo v tabulce Západní konference a na Colorado už má jen pětibodovou ztrátu.
Devětadvacetiletý Pastrňák při početní převaze v čase 26:54 přihrál na levý kruh, odkud poslal Bruins do vedení 2:1 střelou bez přípravy Morgan Geekie. Nejlepší střelec týmu dal v aktuálním ročníku NHL už 33. gól a v pořadí střelců mu patří dělené čtvrté místo.
„David to provedl skvěle. Jeho přihrávka byla prudká i přesná a já už se jen snažil Elvise Merzlikinse překonat střelou přesně k tyči, protože je to dobrý brankář, zejména při zákrocích na zemi,“ popsal gólovou akci Geekie.
Do sestavy Bruins se vrátil Pavel Zacha, který kvůli zranění přišel o start na olympijských hrách. Během zhruba patnácti minut na ledě zapsal jednu střelu na branku. Boston bodoval v osmém utkání v řadě a ve Východní konferenci NHL mu patří sedmá pozice, Columbus prohrál po sedmi výhrách.
Connor McDavid při vysoké výhře Edmontonu na ledě Los Angeles 8:1 jako první hráč v sezoně pokořil hranici 100 bodů (35+65). Potřeboval na to 60 utkání. V duelu proti Kings si připsal po jednom gólu a asistenci. Na stobodovou metu dosáhl už podeváté v kariéře a pošesté v řadě. Čtyřmi body (1+3) se v utkání blýskl německý spoluhráč Leon Draisaitl.
Newyorští Islanders vyhráli v Montrealu 4:3 v prodloužení, které rozhodl Jean-Gabriel Pageau. Ostrované prohrávali 0:2, jenže poté zazářila jednička posledního draftu Matthew Schaefer, který na konci druhého dějství vstřelil dva góly během necelé minuty. Stal se novým rekordmanem NHL v počtu branek nastřílených osmnáctiletým obráncem, z gólu se radoval příhodně poosmnácté. V dresu hostů Ondřej Palát strávil na ledě přes šestnáct minut a zblokoval pět střel.
Detroit vyhrál v Ottawě 2:1 v prodloužení a obě branky Red Wings zaznamenal kapitán týmu a čerstvý olympijský vítěz Dylan Larkin. Jeho trefa z 62. minuty byla rekordní, byl to totiž jeho třináctý gól v prodloužení a v klubové statistice se v tomto ohledu posunul před Sergeje Fjodorova.
Hokejisté St. Louis porazili Seattle 5:1 a zvítězili teprve v druhém utkání z posledních deseti. Hlavní hvězdou zápasu byl Dylan Holloway. Útočník Blues si podruhé v kariéře připsal hattricku a přidal k němu i asistenci.
Výsledky NHL
Boston - Columbus 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky: 16. Arvidsson, 27. M. Geekie (Pastrňák), 52. Kuraly, 60. Arvidsson - 5. Marčenko, 54. Fantilli. Střely na branku: 23:40. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Arvidsson (oba Boston), 3. Fantilli (Columbus).
Montreal - NY Islanders 3:4 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Branky: 13. a 31. Dobson, 50. Caufield - 38. a 39. M. Schaefer, 59. Anders Lee, 62. Pageau. Střely na branku: 24:26. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Schaefer (NY Islanders), 2. Dobson (Montreal), 3. Pageau (NY Islanders).
Ottawa - Detroit 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 19. B. Tkachuk - 26. a 62. Larkin. Střely na branku: 27:20. Diváci: 17.190. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Detroit), 2. B. Tkachuk (Ottawa), 3. Larkin (Detroit).
Florida - Toronto 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Branky: 4. a 57. Marchand, 6. Verhaeghe, 17. Rodrigues, 59. M. Tkachuk - 41. Tavares. Střely na branku: 37:29. Diváci: 19.372. Hvězdy zápasu: 1. Rodrigues, 2. Bobrovskij, 3. Marchand (všichni Florida).
Pittsburgh - New Jersey 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Branky: 19. Novak, 47. Clifton, 48. Činachov, 59. Lizotte - 25. Cotter. Střely na branku: 35:29. Diváci: 18.288. Hvězdy zápasu: 1. Clifton, 2. Šilovs, 3. Činachov (všichni Pittsburgh).
Carolina - Tampa Bay 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Branky: 2. Ehlers, 3. Stankoven, 7. Hall, 28. Jarvis, 48. Sebastian Aho - 17. Hagel, 18. Kučerov, 22. James, 35. Point. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.565. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Hall, 3. Jarvis (všichni Carolina).
NY Rangers - Philadelphia 2:3 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Branky: 10. Carrick, 22. Lafrenière - 31. a 63. Mičkov, 41. Zegras. Střely na branku: 25:24. Diváci: 16.867. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Zegras (oba Philadelphia), 3. Carrick (NY Rangers).
St. Louis - Seattle 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 8., 22. a 57. Holloway, 22. Kyrou, 42. Suter - 13. Kakko. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Holloway, 2. Suter, 3. Berggren (všichni St. Louis).
Nashville - Chicago 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Branky: 14. F. Forsberg, 48. Matthew Wood, 57. O'Reilly, 60. Stamkos - 25. Bedard, 44. Bertuzzi. Střely na branku: 26:23. Diváci: 17.244. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Forsberg, 3. Matthew Wood (všichni Nashville).
Colorado - Minnesota 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Branky: 34. a 60. Nečas - 28. a 38. Eriksson Ek, 57 a 60. Boldy, 56. Zuccarello. Střely na branku: 47:36. Diváci: 18.148. Hvězdy zápasu: 1. Gustavsson, 2. Boldy, 3. Eriksson Ek (všichni Minnesota).
San Jose - Calgary 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Branky: 22. Toffoli - 36. a 52. Kadri, 46. Zary, 58. Backlund. Střely na branku: 35:29. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Wolf, 2. Kadri, 3. Zary (všichni Calgary).
Los Angeles - Edmonton 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Branky: 13. Foegele - 46. a 48. Walman, 8. Emberson, 9. Podkolzin, 23. Mangiapane, 25. McDavid, 29. Hyman, 41. Draisaitl. Střely na branku: 22:37. Diváci: 17.037. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Hyman, 3. Walman (všichni Edmonton).