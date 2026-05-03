Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play-off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Gólman Hurricanes Frederik Andersen zastavil 19 střel a připsal si druhou nulu v letošní vyřazovací části.
Carolina vedla už v osmé minutě 2:0. Skóre otevřel v čase 1:31 Stankoven, jenž tečoval střelu od modré čáry. Náskok domácích zvýšil Jackson Blake, který se při rychlém přechodu do útočného pásma prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a Vladaře překonal bekhendem. Výhru pojistil Stankoven v závěru druhé třetiny střelou z mezikruží po chybné rozehrávce soupeře.
„Nevyrovnali jsme se soupeři v rychlosti. Naše reakce byly o trochu pomalejší. Někteří naši hráči dostali dobrou lekci, jak se musí hrát,“ prohlásil trenér Philadelphie Rick Tocchet, jehož svěřenci vyřadili před třemi dny Pittsburgh. „V kabině bylo hodně nadšení. Nevím, zda se hráči stihli vrátit zpátky na zem a mentálně se na zápas připravit. Ale to se stává. Ani nohy nám nejely. Nehráli jsme dobře,“ uznal.
Carolina v žádném z pěti zápasů v letošním play-off neprohrávala. „Dobře jsme začali, to nám vyhrálo zápas. První třetina byla dobrá,“ řekl trenér Caroliny Rod Brind'Amour. „Potom se toho už moc nestalo. Náš brankář neměl v první polovině zápasu moc práce, ale zejména na začátku třetí třetiny předvedl několik dobrých zákroků. Chytal slušně,“ pochválil kouč dánského brankáře.
Carolina ještě v letošním play-off neprohrála, v prvním kole si poradila s Ottawou 4:0 na zápasy. Stankoven skóroval ve všech utkáních a s šesti trefami se dělí o pozici nejlepšího střelce vyřazovací části.
„Už v průběhu sezony mi spoluhráči vytvářeli hodně šancí. Ale trefoval jsem tyčky, vychytali mě gólmani. Od olympijské přestávky ale cítím, že se to začalo otáčet. Naučil jsem se, jaká místa jsou nejvhodnější ke střelbě. Vyvíjím se,“ komentoval aktuální formu třiadvacetiletý kanadský útočník.
Výsledek 2. kola play-off NHL
Východní konference – 1. zápas:
Carolina – Philadelphia 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Branky: 2. a 37. Stankoven, 8. Blake. Střely na branku: 23:19. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 87 procent. Diváci: 18 620. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Blake, 3. Reilly (všichni Carolina).