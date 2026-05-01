Brankář Lukáš Dostál v šestém zápase prvního kola play-off NHL pomohl Anaheimu 25 zákroky k výhře 5:2 nad Edmontonem a byl jedním ze strůjců postupu. V konferenčním semifinále jsou také hráči Minnesoty, kteří na vlastním ledě porazili Dallas s Radkem Faksou 5:2.
Dostál poprvé v sérii vytáhl svou úspěšnost nad 90 procent. Skvěle tak odpověděl na předchozí zápas, ve kterém po deseti minutách a třech inkasovaných gólech přenechal místo náhradníkovi Villemu Hussovi.
„V minulém zápase na nás vlétli a prakticky nic nám nedovolili, tentokrát jsme do utkání skvěle vstoupili my. Kluci dali důležité góly a na mně pak bylo, abych to zavřel,“ řekl Dostál.
Anaheim se do play-off probojoval po sedmi neúspěšných letech a hned na úvod vyřadil jednoho z širšího okruhu favoritů na zisk Stanley Cupu a finalistu minulých dvou ročníků.
Velký podíl na postupu má Jason LaCombe, který je s devíti body nejproduktivnějším obráncem vyřazovacích bojů. „Je to neuvěřitelný hokejista. Myslím si, že v téhle sérii širší veřejnost konečně pochopila, jak dobrý je. To, jak zatím hraje, kolik dostává minut a jak zvládá tlak, je opravdu fantastické,“ chválil pětadvacetiletého beka Dostál.
K postupové výhře pomohl LaCombe asistencí u vítězné trefy Cuttera Gauthiera ze závěru první třetiny. Třemi body za gól a dvě asistence se pod vítězství podepsali útočníci Troy Terry, Chris Kreider a Leo Carlsson.
„Je to neuvěřitelný zážitek. Vyřadili jsme tým s neskutečnou ofenzivní silou a dost možná s nejlepším hokejistou na světě. Na konci nás zatlačili, ale snažil jsem se soustředit na svůj výkon a kluci přede mnou odvedli skvělou práci při blokování. Byla to výzva, ale zvládli jsme to,“ řekl Dostál. Hvězdný Connor McDavid vyšel v utkání naprázdno. Dalším soupeřem Anaheimu bude Utah, nebo Vegas.
Minnesota do šestého zápasu s Dallasem vstoupila lépe a díky gólu obránce Quinna Hughese vedla po první třetině 1:0, hosté ale stav otočili. Klíčem k postupu Wild nakonec byla rychlá odpověď na soupeřův gól na 2:1.
Necelou minutu po trefě Marvika Bourquea vyrovnal Vladimir Tarasenko a v polovině třetí třetiny obstaral vítězný zásah obránce Hughes, který se pod postup podepsal dvěma góly a asistencí.
„Odehrál neuvěřitelný zápas, jeden z těch, které se vám povedou jen párkrát za sezonu. To on rozhodl. Jako obránce vedl naší ofenzivu, ale byl fantastický i na obranné polovině. Vyhrával důležité souboje a odehrál prostě skvělý duel,“ chválil Hughese trenér Minnesoty John Hynes.
Při závěrečném risku bez brankáře ještě dvakrát udeřil Matthew Boldy. Hokejisté Wild postoupili přes první kolo play-off poprvé od sezony 2014/2015.
Dallas končí hned na úvod vyřazovacích bojů po třech účastech v konferenčním finále. Ve druhém kole Wild vyzvou Colorado s Martinem Nečasem.
„Bojovali jsme, ale přišlo mi, že soupeř potrestal snad každou naši chybu. Bohužel se puk dneska odrážel spíš na jejich hokejky a zaslouženě si došli pro výhru. Mají neuvěřitelný tým, ale dneska i v celé sérii jsme s nimi odehráli velmi vyrovnanou partii. Bohužel to nestačilo,“ řekl útočník Dallasu Matt Duchene.
Výsledky 1. kola play-off NHL
Výsledky 1. kola play-off NHL
Minnesota – Dallas 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Branky: 7. a 51. Q. Hughes, 59. a 60. Boldy, 38. Tarasenko – 28. W. Johnston, 37. Bourque. Střely na branku: 21:24. Diváci: 19 273. Hvězdy zápasu: 1. Q. Hughes, 2. Faber, 3. Wallstedt (všichni Minnesota). Konečný stav série 4:2.
Anaheim – Edmonton 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Branky: 10. Poehling, 14. Kreider, 17. C. Gauthier, 40. Terry, 58. Leo Carlsson – 16. Murphy, 42. Podkolzin. Střely na branku: 31:27. Brankář Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 16 820. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. LaCombe, 3. Kreider (všichni Anaheim). Konečný stav série 4:2.