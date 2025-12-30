Jedním gólem se na výhře Colorada podílel Martin Nečas, který si tak připsal už padesátý bod v sezoně a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Hokejisté Avalanche zvítězili v Los Angeles 5:2 a vítěznou sérii natáhli na osm utkání. Nepovedený večer prožili čeští gólmani. Vítek Vaněček dlouho držel vedení Utahu nad Nashvillem, ale Predators nakonec vyhráli 4:3. V brance Anaheimu se prostřídali Lukáš Dostál a Petr Mrázek, Ducks nestačili 4:5 na San Jose. Tomáš Hertl z Vegas byl při prvním střídání vyloučen do konce zápasu.
Nečas má padesátý bod, českým gólmanům se nedařilo
Nečas zaznamenal devatenáctou trefu v ročníku v 34. minutě. Nejproduktivnější Čech sezony zúročil velký tlak, který si domácí hokejisté vytvořili. Po závaru a střeleckém pokusu kapitána Gabriela Landeskoga se puk šoural po brankové čáře k pravé tyčce, kde ho český útočník doklepl bekhendem do sítě. Avalanche šli jeho zásluhou do vedení 2:1.
Vítězný gól Colorada vstřelil na konci druhé třetiny Brock Nelson. Kings se v třetím dějství ještě dotáhli na dostřel jedné branky, když se v oslabení prosadil Joel Armia, ale výhru domácího týmu stvrdili dvěma góly do prázdné branky Nathan MacKinnon a Cale Makar. Nejlepší tým sezony Avalanche vyhrál osmé utkání v řadě a na kontě má 65 bodů. Druhý Dallas jich ztrácí osm a odehrál o zápas víc.
„Myslím, že cílem každého týmu je, abyste měli pocit, že můžete každý večer zvítězit. To je přesně to, co chcete. Mít tu správnou víru, protože bez ní to nejde. Pak byste nevyhrávali tolik utkání. Udělali jsme kus skvělé práce, soustředili se na správné věci a to se nám po zásluze vrátilo. Do každého zápasu teď jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, to je to, jak si přejeme, aby se kluci cítili,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar.
Do branky Utahu se opět postavil Vaněček. Jedničku týmu Karla Vejmelku klub umístil na listinu zraněných hráčů kvůli potížím v horní části těla. Vítěz Stanley Cupu z posledního ročníku s Floridou Vaněček pochytal 22 střel Nashvillu, ale nakonec si připsal desátou porážku ve dvanáctém odchytaném utkání. Zároveň dosáhl významného milníku, 200. startu v NHL, a to jako desátý český gólman.
Predators sice třikrát dotahovali, ale výhru jim dvěma slepenými góly v závěru třetí třetiny zařídil Steven Stamkos. Jeho trefy dělily necelé dvě minuty a k metě 600 gólů v NHL mu chybí už jen jediný.
Na Dostála letělo v zápase se San Jose devět střel, ze kterých inkasoval čtyři branky. Mrázek pak pustil za svá záda jeden puk a pochytal tři střelecké pokusy.
Třiatřicetiletý Mrázek se dostal do brankoviště ve chvíli, kdy Ducks prohrávali se San Jose 1:4. Domácí se ještě po gólech Cuttera Gauthiera a Pavla Minťukova přiblížili na rozdíl jediné branky, v čase 53:47 ale rozhodl zápas Zack Ostapchuk. Anaheimu už nepomohla ani další kontaktní branka na konci 56. minuty z hole Troye Terryho, který skóroval v zápase podruhé. Kvůli nemoci chyběl v sestavě Anaheimu kapitán Radko Gudas a Ducks prohráli potřetí za sebou.
Tři body v utkání (1+2) za Sharks zaznamenal Macklin Celebrini, jednička draftu 2024 a třetí nejproduktivnější hráč soutěže. Na kontě už má 60 bodů.
Černý večer prožil Hertl, který se po dvou minutách a 13 sekundách hry v utkání Vegas s Minnesotou odebral předčasně do šaten. Odchovanec Slavie při svém prvním střídání narazil na hrazení Ryana Hartmana, který si ze souboje odnesl krvavý šrám nad pravým okem.
Minnesota vyhrála 5:2. Wild vedli už o pět branek, pod čtyři z nich (1+3) se podepsal pětatřicetiletý Švéd Marcus Johansson.
Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou podlehl v Calgary 1:2 v prodloužení a prohrál pošesté v řadě. Nejaktivněji střílejícím hráčem Bruins byl právě Pastrňák, který vypálil na branku čtyřikrát.
Zacha mohl duel v prodloužení rozhodnout v oslabení, jenže na Dustina Wolfa v brankovišti Flames nevyzrál ani on ani z následné dorážky Nikita Zadorov. A tak to byli domácí, kteří získali bod navíc, když puk do branky Bostonu dopravil Kanaďan Connor Zary. Adam Klapka za Flames odehrál necelých devět minut.
Vancouver s Filipem Hronkem porazil Seattle 3:2 po samostatných nájezdech a ukončil soupeřovu čtyřzápasovou vítěznou šňůru. V samostatných nájezdech rozhodl Švéd Liam Öhgren, nová akvizice Canucks po velké výměně za bývalého kapitána Quinna Hughese.
Hronek strávil ze všech hráčů největší porci času na ledě, bez 40 sekund na něm strávil rovnou půlhodinu a zblokoval čtyři střely. V sestavě Vancouveru chyběl útočník David Kämpf.
Skvělou formu drží hokejisté Buffala, stále hrající bez Jiřího Kulicha. Sabres porazili St. Louis 4:2 a radovali se podeváté v řadě, což je jejich nejdelší vítězná série od listopadu 2018, kdy zvítězili desetkrát po sobě.
Výsledky NHL
Florida – Washington 5:3 (2:2, 0:0, 3:1)
Branky: 13. a 60. Reinhart, 5. Lundell, 47. Marchand, 54. Ekblad – 4. a 20. Wilson, 44. D. Strome. Střely na branku: 29:25. Diváci: 19 421. Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Reinhart (oba Florida), 3. Wilson (Washington).
Carolina – NY Rangers 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)
Branky: 16. Sebastian Aho, 50. Martinook, 65. Blake – 2. Gavrikov, 33. Brodzinski. Střely na branku: 34:19. Diváci: 18 309. Hvězdy zápasu: 1. Blake, 2. Sebastian Aho, 3. Martinook (všichni Carolina).
Ottawa – Columbus 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 29. Sanderson – 16. Jenner, 22. Severson, 42. Mateychuk, 56. Marčenko. Střely na branku: 28:22. Diváci: 17 902. Hvězdy zápasu: 1. Greaves, 2. Severson (oba Columbus), 3. Sanderson (Ottawa).
Winnipeg – Edmonton 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 46. Lowry – 28. M. Jones, 33. Roslovic, 59. Hyman. Střely na branku: 42:21. Diváci: 15 225. Hvězdy zápasu: 1. Pickard (Edmonton), 2. Lowry (Winnipeg), 3. Roslovic (Edmonton).
St. Louis – Buffalo 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Branky: 6. B. Schenn, 9. Snuggerud – 3. Östlund, 36. Tuch, 42. Benson, 59. Krebs. Střely na branku: 18:34. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Benson (Buffalo), 2. Hofer (St. Louis), 3. Tuch (Buffalo).
Colorado – Los Angeles 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky: 10. Drury, 34. Nečas, 38. Nelson, 59. MacKinnon, 60. C. Makar – 26. Perry, 45. Armia. Střely na branku: 26:25. Diváci: 18 143. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. MacKinnon, 3. Nečas (všichni Colorado).
Utah – Nashville 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Branky: 6. Peterka, 24. Sergačjov, 45. Guenther – 52. a 54. Stamkos, 10. Josi, 28. Evangelista. Střely na branku: 31:26. Vítek Vaněček odchytal za Utah 58:15 minut, z 26 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos (Nashville), 2. Guenther (Utah), 3. Josi (Nashville).
Calgary – Boston 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 – 1:0)
Branky: 34. Coleman, 62. Zary – 19. Peeke. Střely na branku: 20:25. Diváci: 17 536. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Wolf (oba Calgary), 3. Peeke (Boston).
Vegas – Minnesota 2:5 (0:2, 1:3, 1:0)
Branky: 37. McNabb, 43. Stone – 1. M. Johansson, 15. Boldy, 21. Spurgeon, 25. Faber, 27. Eriksson Ek. Střely na branku: 16:27. Diváci: 18 102. Hvězdy zápasu: 1. M. Johansson, 2. Eriksson Ek, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).
Anaheim – San Jose 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Branky: 16. a 56. Terry, 37. C. Gauthier, 44. Minťukov – 11. Ferraro, 20. Celebrini, 27. Černišev, 33. Eklund, 54. Ostapchuk. Střely na branku: 42:13. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 32:17 minut, z 9 střel inkasoval čtyřikrát a úspěšnost zákroků měl 55,6 procenta. Petr Mrázek odchytal za Anaheim 23:56 minut, z 4 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 15 500. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini (San Jose), 2. Terry (Anaheim), 3. Wennberg (San Jose).
Seattle – Vancouver 2:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 9. McCann, 20. Winterton – 16. L. Karlsson, 26. Elias Pettersson, rozhodující sam. nájezd Öhgren. Střely na branku: 39:24. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Öhgren (Vancouver), 2. McCann, 3. Melanson (oba Seattle).