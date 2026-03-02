Lukáš Dostál 32 zákroky a dvěma zlikvidovanými nájezdy pomohl Anaheimu v NHL k výhře 3:2 po samostatných nájezdech nad Calgary. Útočník Ondřej Palát asistoval u vítězství New York Islanders 5:4 nad Floridou.
SESTŘIHDostál je po olympiádě stále na vítězné vlně, Palát asistoval u vítězství Islanders
Dostál v brance Anaheimu naskočil i do třetího zápasu po olympijské pauze a pomohl Ducks ke třetí výhře. Poprvé však dostal úspěšnost zákroků nad 90 procent. V duelu s Calgary chytal s úspěšností zákroků 94,1 procenta a za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
Anaheim na svém ledě vyhrál poosmé za sebou a protáhl nejdelší domácí vítěznou sérii za posledních deset let. „Věděli jsme, že přijede soupeř, který nám nedá nic zadarmo, ale předvedli jsme výborný výkon a došli jsme si pro výhru. Myslím, že jsme odehráli výborných 65 minut,“ řekl Cutter Gauthier, který pomohl k vítězství Anaheimu dvěma góly.
S výkonem Anaheimu byl spokojený i Dostál. „Těžíme z toho, že jsme mladý tým. Máme dobré nohy a dokážeme nakonec ujezdit v podstatě každého soupeře. V tom je naše velká síla,“ řekl český brankář.
Ducks vyhráli popáté za sebou a v tabulce Západní konference drží páté místo. Na čtvrté Vegas po nedělních zápasech ztrácejí jediný bod. Golden Knights prohráli 0:5 na ledě Pittsburghu a po olympijské pauze mají bilanci dvou porážek a jednoho vítězství.
Výbornou formu po restartu NHL naopak potvrdili Islanders, kteří stejně jako Anaheim vyhráli i třetí zápas. V domácím duelu proti Floridě k tomu pomohl i Palát, který v polovině třetí třetiny připravil branku pro obránce Matthewa Schaefera na 4:3.
První hráč loňského draftu vylepšil svou sezonní bilanci na 20 gólů a 24 nahrávek a i z pozice obránce je nejlépe střílejícím nováčkem v NHL. Na 20 branek v první sezoně v NHL dosáhl jako teprve čtvrtý obránce v historii.
„Bez kluků bych to nedokázal. Všichni mi hrozně ulehčili přechod do NHL. Všichni mě přijali s otevřenou náručí a já si i kvůli tomu hraní v Islanders užívám,“ poznamenal Schaefer.
Panthers na jeho druhou branku v zápase v závěru odpověděli zásluhou Sama Reinharta, poslední slovo ale nakonec měli domácí. Kapitán Anders Lee individuální akcí zaskočil obranu Floridy a půl minuty před koncem zajistil Islanders výhru 5:4. Pod vítězství se podepsal i český brankář David Rittich, který kryl 29 střel.
Nevydařené utkání za sebou má Karel Vejmelka, který inkasoval čtyři branky a Utah doma podlehl Chicagu 0:4. Český brankář zakončil duel s úspěšností 85,7 procenta a po olympijské pauze prohrál druhý ze tří zápasů. I přesto spolu s Andrejem Vasilevským z Tampy Bay vychytal v aktuální sezoně nejvíce výher, oba jsou na čísle 28.
Výsledky NHL
Pittsburgh – Vegas 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Branky: 15. Kindel, 26. Činachov, 30. Rust, 36. Rakell. 55. Brazeau. Střely na branku: 23:22. Diváci: 18 195. Hvězdy zápasu: 1. Kindel, 2. Šilovs, 3. Karlsson (všichni Pittsburgh).
Utah – Chicago 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 20. a 42. Teräväinen, 32. N. Foligno, 34. Slaggert. Střely na branku: 22:28. Karel Vejmelka za Utah odchytal celý zápas, inkasoval čtyři góly z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 12 479. Hvězdy zápasu: 1. Söderblom, 2. Teräväinen, 3. Foligno (všichni Chicago).
Minnesota – St. Louis 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky: 37. Kaprizov – 39. Mailloux, 57. Bučněvič, 60. R. Thomas. Střely na branku: 23:24. Diváci: 19 121. Hvězdy zápasu: 1. Hofer, 2. Thomas (oba St. Louis), 3. Kaprizov (Minnesota).
San Jose – Winnipeg 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)
Branky: 42. W. Smith, 62. Misa – 3. M. Barron. Střely na branku: 33:28. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic (San Jose), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. Misa (San Jose).
NY Islanders – Florida 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Branky: 19. a 51 M. Schaefer (na druhou Palát), 28. Soucy, 38. Horvat, 60. Anders Lee – 15. a 33. Bennett, 4. Vilmanis, 59. Reinhart. Střely na branku: 26:33. David Rittich za NY Islanders odchytal celý zápas, inkasoval čtyři branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 87,9 procenta. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Shaefer, 2. Anders Lee (oba NY Islanders), 3. Bennett (Florida).
Anaheim – Calgary 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 32. a 51. C. Gauthier, rozhodující sam. nájezd McTavish – 10. Farabee, 37. Šarangovič. Střely na branku: 36:34. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 procenta. Diváci: 16 214. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. L. Carlsson, 3. Dostál (všichni Anaheim).