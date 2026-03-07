Výraznou českou stopu mělo vítězství Bostonu v NHL s Washingtonem 3:1. Již šestnáctou trefu v sezoně zaznamenal Pavel Zacha, který otevřel skóre zápasu. Bodově se prosadil i David Pastrňák, který asistoval u dvou gólů Bruins. V sestavě Capitals ještě chyběl David Kämpf, jenž byl do týmu z hlavního města USA vyměněn v pátek z Vancouveru.
Boston porazil Washington. Zacha přispěl gólem, Pastrňák dvěma asistencemi
Po bezbrankové první třetině otevřel Zacha skóre zápasu ve 25. minutě dorážkou ze vzduchu své vlastní střely. Druhou asistenci si u jeho první branky od ledna připsal Pastrňák. Tři minuty nato vyrovnal Aljaksej Protas, ale Bruins si výhru vzít nenechali.
Ve 45. minutě vstřelil rozhodující gól Viktor Arvidsson a vítězství pečetil do prázdné branky při power-play Washingtonu Elias Lindholm po další Pastrňákově přihrávce. Havířovský rodák vylepšil svou bilanci v sezoně na 74 bodů za 22 branek a 52 přihrávek z 57 zápasů a posunul se do elitní desítky produktivity NHL.
Boston si výhrou upevnil pozici mezi osmičkou týmů pro play-off, Washington po třetí porážce za sebou ztrácí na postup šest bodů.