Jiří Kulich vynechá podle generálního manažera týmu Buffalo Sabres Jarma Kekäläinena kvůli krevní sraženině zřejmě i zbytek sezony NHL. Jednadvacetiletý český reprezentant je na marodce od začátku listopadu. Radek Faksa bude Dallasu kvůli dalšímu zranění, tentokrát v dolní části těla, chybět do konce základní části soutěže.
Kulich zřejmě vynechá i zbytek sezony v NHL. Faksa se znovu zranil
Jiří Kulich z Buffala vynechá kvůli krevní sraženině zřejmě i zbytek sezony NHL. Novinářům to řekl generální manažer Sabers Jarmo Kekäläinen. Jednadvacetiletý český reprezentant je na marodce od začátku listopadu.
„Naší hlavní starostí je samozřejmě jeho dlouhodobé zdraví a až potom jde o to, kdy se může jako hokejista vrátit do hry,“ uvedl Kekäläinen na webu Buffala. „Jeho stav se lepší, ale s velkou pravděpodobností bude mimo do konce sezony,“ doplnil finský manažer.
Kulich se v minulých dnech zapojil do tréninku Buffala, ale měl na sobě bezkontaktní dres. Podle Kekäläinena lékaři věří, že bude zdravotně v pořádku pro příští sezonu.
Rodák z Kadaně, jenž se podílel na zisku dvou medailí české reprezentace na mistrovství světa juniorů, v aktuální sezoně odehrál za Buffalo 12 zápasů s bilancí tří branek a dvou asistencí.
Zdravotní problémy jej vyřadily i z nominace na olympijské hry v Miláně. Celkově odehrál Kulich v NHL 75 utkání a získal 29 bodů (18+11).
Dvaatřicetiletý Faksa se nejprve zranil na olympijských hrách v Miláně, kde jej ze hry vyřadily problémy v horní části těla. Očekávalo se, že se po návratu do zámoří brzy vrátí do hry. Poté, co se v Dallasu zapojil do přípravy, si ale přivodil jiné blíže nespecifikované zranění.
Faksa v této sezoně odehrál za Dallas 56 zápasů, v nichž vstřelil dvě branky a přidal 15 asistencí. Stars nebudou chybět v play off, aktuálně jsou druhým týmem v Západní konferenci. Více bodů než Dallas získalo jen Colorado.