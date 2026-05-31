První muž českého hokeje Alois Hadamczik není spokojený s tím, co předvedl národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku, kde skončil pátý. Na světovém šampionátu chce mít hokejisty v plné formě a ne unavené po náročné sezoně. Řekl to ve studiu ČT sport před finále hokejového šampionátu.
„Například s Finy jsme hráli úplně odevzdaně. Nejvíc zklamaný jsem byl ale v zápase s Norskem, když bylo pět tisíc Čechů v hledišti a ti právem pískali. Je k zamyšlení, jestli někteří hráči nejsou přetížení,“ konstatoval Hadamczik.
K tomu ale řekl, že celý turnaj je zvláštní, protože spousta favorizovaných celků je bez medaile. Výkonný výbor českého hokeje k tomu zaujme stanovisko. „Ve středu přijde Radim Rulík na výkonný výbor s podrobnou zprávou, k níž se budeme chtít vyjádřit, ale předvedená hra, kterou viděl celý svět, ta není dobrou vizitkou českého hokeje,“ říká šéf tuzemského hokeje.
A co Hadamczikovi nejvíc vadilo? „Každý trenér má své specifikum – dělá si program a je zodpovědný aby týmu nohy šly,“ reagoval na častá slova o tom, že českým hráčům nešly nohy. „Musí být připravený v daný moment tak, aby ti hráči nebyli přetížení,“ dodal.
„Nemůžeme žít z toho, že jsme měli v Praze výborné mistrovství světa a na třech dalších mistrovstvích jsme neuspěli. Švýcaři proti nám hráli v Praze finále a mají formu každý rok. Musíme hledat cestu abychom vzali hráče, kteří mají hlad, nejsou vyčerpaní a mohou přinést do týmu extrémní vůli, extrémní bojovnost.
Nehodlá ale mluvit do práce ani novým trenérům, kteří nyní k týmu přijdou. „Před tímhle šampionátem jsem Radimu Rulíkovi řekl, že s touhle nominací nesouhlasím. Chtěl jsem pět jiných hráčů, ale on je za to zodpovědný. A mluvit do toho trenérovi není správná cesta. Nebudeme nic měnit, jen chtít víc zdůvodnit nominace. Zdeněk Moták i Pavel Gross jsou zkušení a vzali to s nadšením, chtějí spolupracovat s trenéry. Věřím, že udělají pro úspěch všechno,“ řekl Hadamczik.