Situace na spodku extraligové tabulky se podstatně dramatizuje. Poslední Litvínov v 34. kole zvítězil na ledě Hradce Králové 3:2 a snížil manko na duo Kladno – Mladá Boleslav na čtyři body. Kladenští Rytíři prohráli v Plzni 0:3 a padli pošesté v řadě. Naopak Karlovy Vary uspěly počtvrté za sebou po výhře 3:2 v Liberci a vyšvihly se už na druhé místo.
SOUHRNLitvínov bodoval popáté v řadě a stahuje ztrátu, nejlepší formu mají Karlovy Vary
Litvínov potvrdil zlepšené výsledky
Naděje umírá poslední. A kdo by měl živit největší naději, v tomto případě na extraligovou záchranu, než poslední celek tabulky. Čtrnáctý Litvínov bodoval v pátém utkání v řadě a ziskem třinácti z patnácti bodů stáhl ztrátu na dvanácté Kladno a třináctou Mladou Boleslav na čtyři body. Další výhru v poměru 3:2 přidal v Hradci Králové, kde vedl už o tři góly v polovině zápasu. Vítěznou branku zaznamenal klíčový muž chemiků Ondřej Kaše v přesilové hře. Domácí Východočeši zužitkovali dvě početní výhody, srovnat ale nestihli.
Karlovy Vary prožívají nejlepší období sezony
Poslední měsíc vystřelil Karlovy Vary do vrchních pater tabulky a po vítězství 3:2 v Liberci jsou už druhé za vedoucími Pardubicemi. Devátý triumf z posledních deseti soubojů zařídili Janis Jaks, Petr Tomek a obvyklý kanonýr Ondřej Beránek z přesilovky. Za stavu 3:2 ještě Nick Jones neproměnil trestné střílení. V libereckém dresu se trefili pouze Radan Lenc a Jaromír Pytlík. Bílým Tygrům se aktuálně nedaří, prohráli počtvrté z pěti duelů.
Kladno se souží a zahrává si s osudem
Do velké krize se dostává Kladno. Středočeši čekají na další vítězství už šest zápasů, přičemž za sledované období skórovali pouze šestkrát a podruhé vyšli naprázdno. Tentokrát zcela selhali v Plzni, kde prohráli 0:3. Střelcem zápasu se stal Matyáš Filip, jenž otevřel skóre a zařídil i uklidňující druhou trefu, pojistku přidal Jan Schleiss. Plzeňský brankář Nick Malík oslavil třetí čisté konto v sezoně.
Olomouc musí strávit další gólový příděl
Po sedmičce na Spartě schytala Olomouc další debakl, tentokrát doma 0:6 s Vítkovicemi. Za Ostravany se trefilo šest různých hráčů; Jan Hladonik, Chad Yetman a Anthony Nellis navíc přidali jednu asistenci. Vítkovický gólman Dominik Hrachovina si připsal třetí nulu v ročníku. Vítkovice se po třetí výhře v řadě posunuly na páté místo tabulky, Hanáci mají z posledních dvou duelů skóre 2:13 a jsou jedenáctí.
Pardubice přejely Třinec ve třetí třetině
Prestižní duel finalistů z předminulé sezony nakonec ovládly Pardubice. Dynamo porazilo Třinec 5:3 díky čtyřgólové smršti ve třetí části. Na vyrovnávací gól Jana Košťálka sice zareagoval Michal Kovařčík, jenž poslal Oceláře ještě jednou do vedení 3:2, ale Východočeši výsledek otočili. Na 3:3 srovnal John Ludvig a obrat dokonal Lukáš Sedlák v početní výhodě sedm minut před koncem. Při třineckém risku bez brankáře se ještě prosadil v utkání nakonec tříbodový Roman Červenka (1+2), jenž si pojistil vedení v tabulce produktivity celé extraligy.
Dlouhé nájezdy v Českých Budějovicích ukončil Lantoši
Duel mezi Českými Budějovicemi a Kometou dospěl za stavu 2:2 až do samostatných nájezdů. Výhru 3:2 a bod navíc přisoudil domácímu Motoru Róbert Lantoši, jenž se prosadil jako jediný z celkových čtrnácti střelců, když rozhodl až v sedmé sérii. Kapitán Jihočechů Michal Bulíř zaznamenal v utkání dvě asistence. Brňané jsou devátí, Budějovičtí desátí.
Výsledky 34. kola extraligy
Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 7. Lenc (Šimek, Weatherby), 28. Pytlík (A. Musil, A. Najman) – 12. Jaks (Jiskra, Jones), 25. P. Tomek (Jaks), 29. O. Beránek (Černoch, Bambula). Rozhodčí: Barek, Zeliska – Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 6104.
Mountfield Hradec Králové – HC Verva Litvínov 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 35. Nenonen (Melancon), 41. Pour (Nenonen, Kohout) – 15. Šenkeřík (Komuls, Hännikäinen), 22. Pištěk (Holmström, Hännikäinen), 30. O. Kaše (Hännikäinen). Rozhodčí: Sýkora, Cabák – J. Svoboda, Štěpánek. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:1. Diváci: 4254.
HC Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 6. Filip (Schleiss, O. Pšenička), 39. Filip (Zámorský ), 44. Schleiss (Simon). Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 7144.
HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 9. Hladonik (J. Zbořil), 20. Nellis (Abdul, Yetman), 27. Yetman (Nellis, Abdul), 29. Fasner (Lednický, M. Přibyl), 42. J. Šír (J. Zbořil, Macias), 57. Kalus (Edmonds, Hladonik). Rozhodčí: Pilný, Vrba – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 4963.
HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 5:3 (1:0, 0:2, 4:1)
Branky a nahrávky: 12. Hájek (Červenka, Lauko), 42. Košťálek (Červenka, Gazda), 48. Ludvig (Mandát, Kondelík), 53. Sedlák (Gazda, Košťálek), 60. Červenka – 27. Hrehorčák (L. Hudáček), 30. L. Hudáček (O. Kovařčík, Cienciala), 45. M. Kovařčík (A. Nestrašil, O. Kovařčík). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, Blažek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 10 098.
Banes Motor České Budějovice – HC Kometa Brno 3:2 po sam. náj. (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 1. Ordoš (Bulíř), 37. Cibulka (Lantoši, Bulíř), rozhodující nájezd Lantoši – 23. Kollár (Ščotka, K. Pospíšil), 25. Cingeľ (Š. Stránský, Flek). Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Špůr, Hnát. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).