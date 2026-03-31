Martin Nečas pokračuje v životní sezoně a dál prohání v kanadském bodování krajana Davida Pastrňáka. Útočník Colorada pomohl Avalanche gólem a dvěma asistencemi k výhře nad Calgary 9:2. Obránce Anaheimu Radko Gudas čelil v utkání s Torontem očekávané bitce, která byla odvetou za zranění kapitána Maple Leafs Austona Matthewse po zákroku českého reprezentanta v předchozím duelu.
Poprvé se Nečas, rodák z Nového Města na Moravě, zapsal do statistik v sedmé minutě, když při početní převaze vybídl ke střele Nazema Kadriho a ten poslal Avalanche do vedení 2:0. Colorado přehrávalo kanadského soupeře ve všech herních aspektech. Sedmadvacetiletý Nečas zapsal 35. gól v sezoně z předbrankového prostoru v čase 46:24 a klub z Denveru díky tomu navýšil průběžný náskok už na 7:1.
Jako poslední se pak na konci 57. minuty svým dvacátým gólem v tomto ročníku prosadil Fin Artturi Lehkonen. Pod jeho jubilejní trefu se Nečas podepsal přihrávkou. Zaznamenal tak 92. bod v sezoně a dotáhl se na Davida Pastrňáka. V produktivitě celé NHL se teď oba čeští hokejisté dělí o šestou pozici.
Za Avalanche měli mimo Nečase po třech bodech ještě další čtyři hokejisté, konkrétně Jack Drury, Parker Kelly, Nathan MacKinnon a Cale Makar. Český dlouhán Adam Klapka v dresu Calgary strávil na ledě téměř 12 minut a v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách měl tři záporné body.
Colorado bodovalo v šestém z posledních sedmi zápasů a nadále zůstává největším kandidátem na zisk Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části. Flames naopak nebodovali poprvé po šesti duelech.
Anaheim s Lukášem Dostálem na střídačce prohrál s Torontem 4:5 v prodloužení. Perný večer prožil Gudas, kterému se hokejisté Maple Leafs chtěli pomstít za zranění Matthewse, jenž si už ve zbytku sezony nezahraje.
Už po třech sekundách se na kapitána Anaheimu vrhl Max Domi a oba hráči dostali pětiminutový trest za bitku. Ve druhém dějství si s Gudasem vyřizovali účty také Michael Pezzetta a Jake McCabe. Pětatřicetiletý český obránce pak ze zápasu odstoupil.
V utkání Vegas s Vancouverem si Tomáš Hertl připsal přihrávku u gólu obránce Golden Knights Rasmuse Anderssona na 1:1. Odchovanec pražské Slavie bodoval poprvé po 11 zápasech.
Canucks šli ještě jednou do vedení i díky Hronkovi, který v 33. minutě vystřelil v přesilovce od modré čáry a jeho ránu tečoval Brock Boeser. Domácí tým ale do konce druhé třetiny otočil skóre a nový hlavní kouč Vegas John Tortorella mohl oslavit vítěznou premiéru po výsledku 4:2.
San Jose zdolalo na svém ledě St. Louis 5:4. Největší podíl na tom měl devatenáctiletý Macklin Celebrini, který se do statistik zapsal třikrát (2+1) a překonal hranici 100 bodů. Stal se teprve šestým teenagerem v historii NHL, kterému se to podařilo. Vítězný gól vstřelil 22 sekund před koncem Adam Gaudette.
„Upřímně jsem nečekal, že se mi to podaří tuto sezonu. Mám ale spoustu skvělých spoluhráčů, kteří mi pomohli na tuto významnou metu dosáhnout. Naším cílem je však vyhrávat zápasy a ideálně každý večer,“ uvedl Celebrini, čtvrtý muž kanadského bodování ligy.
Newyorští Islanders před vlastním publikem selhali a podlehli Pittsburghu 3:8. V 48. minutě se do brankoviště Ostrovanů postavil David Rittich a ze tří střel inkasoval jednou. Ondřej Palát odehrál 11 minut a byl u dvou inkasovaných gólů.
Výsledky NHL
NY Islanders – Pittsburgh 3:8 (0:0, 3:5, 0:3)
Branky: 22. Anders Lee, 23. Barzal, 30. B. Schenn – 32. a 48. Rakell, 35. a 38. Mantha, 27. E. Söderblom, 34. Shea, 47. A. Hayes, 57. Rust. Střely na branku: 23:31. David Rittich odchytal za NY Islanders 12:06 minut, inkasoval jednu branku z tří střel a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Brazeau, 3. Rakell (všichni Pittsburgh).
Colorado – Calgary 9:2 (5:0, 1:1, 3:1)
Branky: 7. a 8. Kadri (na první Nečas), 3. Drury, 10. Landeskog, 16. Kelly, 40. MacKinnon, 47. Nečas, 49. Malinski, 57. Lehkonen (Nečas) – 23. Othmann, 53. R. Strome. Střely na branku: 49:29. Diváci: 18 097. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Kelly, 3. Drury (všichni Colorado).
Vegas – Vancouver 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Branky: 28. Andersson (Hertl), 38. Theodore, 39. R. Smith, 59. C. Smith – 13. E. Kane, 33. Boeser (Hronek). Střely na branku: 33:24. Diváci: 17 810. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Theodore, 3. Andersson (všichni Vegas).
Anaheim – Toronto 4:5 v prodl. (2:1, 1:0, 1:3 – 0:1)
Branky: 7. a 59. Leo Carlsson, 10. C. Gauthier, 32. Carlson – 15. a 65. Tavares, 47. Knies, 51. Nylander, 57. Rielly. Střely na branku: 32:28. Diváci: 15 375. Hvězdy zápasu: 1. Leo Carlsson (Anaheim), 2. Nylander, 3. Tavares (oba Toronto).
San Jose – St. Louis 5:4 (3:2, 1:1, 1:1)
Branky: 9. a 31. Wennberg, 14. a 20. Celebrini, 60. Gaudette – 6. Lindstein, 17. Bučněvič, 40. Broberg, 53. C. Fowler. Střely na branku: 29:26. Diváci: 16 031. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Gaudette, 3. Wennberg (všichni San Jose).