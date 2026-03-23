Famózní formu si v zámoří drží Martin Nečas. Tentokrát pomohl dvěma asistencemi k vítězství Colorada 3:2 v prodloužení ve Washingtonu a v kanadském bodování NHL předstihl Davida Pastrňáka z Bostonu. Oba Češi mají 86 bodů, útočník Avalanche dal ale o čtyři góly víc a je šestý. Dařilo se i brankáři Karlu Vejmelkovi, jenž pomohl Utahu k vítězství 4:3 v prodloužení nad Los Angeles, a vychytal 32. výhru v sezoně.
Washington – Colorado 2:3 v prodloužení
Český útočník v úvodu třetí třetiny vystihl špatnou rozehrávku brankáře Logana Thompsona a nahrávkou před prázdnou branku připravil vyrovnávací branku pro Gabriela Landeskoga.
„Byli jsme v situaci, ve které jsme potřebovali vstřelit gól, a povedlo se nám to. Marty vybojoval puk a skvěle našel Gabeho. Ten potvrdil, že má talent na to, aby byl v klíčových chvílích na správném místě. Nezáleží na tom, jestli v obraně, nebo v útoku. Je skvělé, že je zpět,“ ocenil trenér Colorada Jared Bednar na adresu kapitána, který se vrátil po sedmizápasové pauze způsobené zraněním v dolní části těla.
Druhou asistenci Nečas přidal v prodloužení, v němž přihrál na rozhodující gól, který v 62. minutě vstřelil Brock Nelson. „Udělal jsem to jako vždycky, když s Martym hraju ve třech proti třem. Dal jsem mu puk a snažil jsem se uvolnit. On znovu potvrdil, že svou rychlostí a šikovností umí vytvořit prostor pro ostatní, a skvěle mě našel,“ pochválil českého spoluhráče Nelson.
Druhou branku Washingtonu vstřelil v 55. minutě nejlepší střelec ligové historie Alexandr Ovečkin, jenž zaznamenal 923. gól v základní části. V součtu s play-off NHL to byla jeho jubilejní tisící trefa, lepší je pouze Wayne Gretzky s 1016 brankami.
Utah – Los Angeles 4:3 v prodloužení
Vejmelka v duelu s Los Angeles vychytal 32. výhru v sezoně a je v tomto ohledu druhým nejlepším brankářem ročníku. Lepší je jen Andrej Vasilevskij z Tampy Bay, který se radoval v 33 případech.
Proti Los Angeles český gólman dlouho držel Utah v boji o výhru v základní hrací době, nakonec ho ale tři minuty před koncem prostřelil Artěmij Panarin a poslal zápas do prodloužení. V tom o bodu navíc pro Utah rozhodl Nick Schmaltz.
Vejmelka se blýskl úspěšností 91,7 procenta a pomohl Utahu k udržení páté příčky v tabulce Západní konference. Na deváté Los Angeles, které je prvním týmem mimo pozice zaručující play-off, mají Mammoth po nedělní výhře sedmibodový náskok.
Anaheim – Buffalo 6:5 v prodloužení
O dva body před Utahem je Anaheim, jenž v přestřelce porazil rozjeté Buffalo 6:5 v prodloužení. Sabres padli teprve podruhé v posledních 14 zápasech, dál ale zůstávají na druhém místě Východní konference.
Výsledky NHL
New York Rangers – Winnipeg 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 21. Kartye, 35. Zibanejad – 14. Lowry, 27. Vilardi, rozhodující sam. nájezd K. Connor. Střely na branku: 29:37. Diváci: 17 349. Hvězdy zápasu: 1. Garand (Rangers), 2. Vilardi, 3. Comrie (oba Winnipeg).
Washington – Colorado 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Branky: 12. Sourdif, 55. Ovečkin – 42. Landeskog (Nečas), 47. N. Roy, 62. Nelson (Nečas). Střely na branku: 22:24. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Blackwood (oba Colorado), 3. Ovečkin (Washington).
Chicago – Nashville 2:3 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Branky: 25. Lardis, 34. Bedard – 27. a 62. F. Forsberg, 50. Stamkos. Střely na branku: 28:33. Diváci: 20 553. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg (Nashville), 2. Bedard (Chicago), 3. Stamkos (Nashville).
Pittsburgh – Carolina 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)
Branky: 55. Činachov – 1. Aho, 27. Ehlers, 30. Chatfield, 38. Jarvis, 59. Jankowski. Střely na branku: 19:26. Diváci: 18 048. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Jarvis, 3. Chatfield (všichni Carolina).
NY Islanders – Columbus 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Branka: 2. Horvat. Střely na branku: 22:24. Diváci: 17 225. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Horvat, 3. Soucy (všichni NY Islanders).
Dallas – Vegas 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Branky: 11. W. Johnston, 17. Hryckowian – 5. McNabb, 30. Barbašov, 57. R. Smith. Střely na branku: 15:33. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. R. Smith, 2. Hill (oba Vegas), 3. Johnston (Dallas).
Anaheim – Buffalo 6:5 v prodl. (2:2, 2:0, 1:3 - 1:0)
Branky: 36. a 62. Terry, 10. Kreider, 13. LaCombe, 23. Sennecke, 59. Granlund – 4. Tuch, 18. Doan, 45. Quinn, 51. Power, 52. Benson. Střely na branku: 33:29. Diváci: 16 817. Hvězdy zápasu: 1. Terry, 2. Granlund (oba Anaheim), 3. Benson (Buffalo).
Calgary – Tampa Bay 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 17. Olofsson, 17. Frost, 29. Backlund, 61. R. Strome – 8. McDonagh, 32. D. Raddysh, 56. Holmberg. Střely na branku: 29:35. Diváci: 17 287. Hvězdy zápasu: 1. Strome, 2. Cooley (oba Calgary), 3. Point (Tampa Bay).
Utah – Los Angeles 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 8. a 10. Crouse, 37. a 62. Schmaltz – 8. Laferriere, 10. Byfield, 57. Panarin. Střely na branku: 34:36. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval tři branky z 36 střel a úspěšnost záktoků měl 91,7 procenta. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Schmaltz, 2. Crouse, 3. McBain (všichni Utah).