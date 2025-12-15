Nominaci na zimní olympijské hry v Itálii už má jistou. Po zranění je už zdravý a nyní se soustředí na zápasy v NHL. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu je rád, že brzy bude po zranění v pořádku i jeho gólmanský kolega a velký kamarád v týmu Petr Mrázek.
Jsem rád, že je českých gólmanů v NHL tolik, říká Dostál a těší se do Milána
Dostál kvůli zranění v horní části těla nehrál od konce listopadu, ale věděl, že nejde o nic vážného. „Nezatrnulo mi vůbec. Věděl jsem, co je to za zranění, a myslím si, že to třeba bude i prospěšné pro zbytek sezony. Jelikož bych během olympiády neměl žádnou pauzu na odpočinek,“ uvedl Dostál, kterému dvoutýdenní pauza nebyla moc příjemná. „Náš realizační tým ale odvedl fantastickou práci, takže jsem se nakonec vrátil do hry dřív, než to mělo být. Z mého pohledu tedy žádné komplikace ani směrem k olympijským hrám v Miláně.“
V sobotu už chytal v New Jersey, kde Anaheim prohrál 1:4. „Díky tomu, že jsem chodil na led i během rekonvalescence, návrat nebyl tak hrozný. Postupem času jsem se cítil lépe a lépe,“ řekl pětadvacetiletý gólman, který figuruje mezi šesticí hráčů nominovaných na olympiádu už v létě.
Na hry se těší, ale zatím myslí hlavně na nejbližší zápasy v NHL. „Reprezentovat, navíc na olympiádě, kde konečně zase můžou být i hráči z NHL, to je pro mě velká čest. Jsem rád, že jsem nebyl v takovém tom vagónu, kde kluci ze zámoří nemohli dvanáct let na olympiádu. Věřím, že to bude fantastický zážitek. Ale teď jsem měl jiné starosti. Snažil jsem se co nejrychleji dostat zpátky do akce, abych zase pomáhal klukům z Anaheimu,“ konstatoval jeden ze strůjců českého triumfu na loňském mistrovství světa v Praze.
V olympijském výběru je i jeho spoluhráč z Anaheimu, obránce Radko Gudas. „S ohledem na to, že českých hokejistů je teď v NHL méně než dříve, si myslím, že je docela výhoda, že jsme spolu v jednom mužstvu a po celou sezonu. Radko je fantastický bek. Na olympiádu se také moc těší, jelikož na ní nemohl být od roku 2014, a věří, že si to teď všichni užijeme,“ řekl Dostál.
Ví, že se v zámoří daří i dalším českým brankářům. „Všechna čest patří trenérovi Radku Tóthovi. Odvedl fantastickou práci, jeho zásluhou se brankářská škola napříč celou Českou republikou sjednotila a tohle je podle mého názoru výsledek. Tóth a všichni trenéři gólmanů u nás doma šli s novými trendy. Už před námi byli v NHL především Dominik Hašek, Tomáš Vokoun, Pavel Francouz a další gólmani. Jsem rád, že můžeme pokračovat v jejich stopách a že nás je teď v NHL tolik. To je skvělé, hlavně když se nám daří a bude dařit nadále,“ prohlásil.
Dobrou zprávou pro Anaheim je, že brzy by měl být k dispozici i Petr Mrázek. „Zranili jsme se prakticky ve stejnou chvíli, ale i Petr bude brzy zpátky ve hře. Tvoříme spolu fantastickou dvojici. Je to skvělý kluk a vzájemně se doplňujeme nejen na trénincích. Chodíme i na večeře, sedíme spolu v letadle. Moc si to s ním užívám,“ uvedl Dostál.