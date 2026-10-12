New York Rangers uspěli na začátku nové sezony již ve čtvrtém ze svých posledních pěti zápasů. Naposledy tým, za který nastoupil také Jaroslav Chmelař, porazil Vancouver vysoko 6:2.
Naopak Vancouveru se na startu sezony příliš nedaří. Canucks padli počtvrté v řadě a po sedmi zápasech mají na kontě čtyři body. Proti Rangers až do 39. minuty drželi nadějné skóre 2:2, závěrečných 21 minut jim však nevyšlo a padli 2:6.
Vysokou prohru neodvrátil ani Hronek, který odehrál více než 27 minut a byl nejvytíženějším hráčem utkání. Reprezentační bek nebodoval a zakončil zápas s dvěma zápornými body. Chmelař v dresu Rangers strávil na ledě necelých 10 minut a také on vyšel střelecky naprázdno.
Rangers zvítězili i bez Igora Šesťorkina, kterého až do konce sezony vyřadilo ze hry vážné zranění v dolní části těla. Zastoupil ho Dylan Garand, který zlikvidoval 19 střel. „Je těžké ztratit nejlepšího hráče, ale kluci dneska odvedli skvělou práci a moc mi pomohli. Je to ale stále teprve začátek,“ řekl Garand, který v NHL nastoupil k šestému zápasu v kariéře.
Na první výhru v sezoně dál čeká Philadelphia, která na vlastním ledě podlehla obhájcům Stanley Cupu z Caroliny 1:4. Flyers jsou se dvěma body nejhorším týmem Východní konference. „Víme, že za sebou máme děsivý start sezony a že potřebujeme co nejrychleji otočit kormidlem. Nesmíme nechat tu sněhovou kouli rozjet. Dneska jsme ukázali dobré pasáže, ale musíme být konzistentní,“ řekl střelec jediného gólu Philadelphie Christian Dvorak.
Brankář Daniel Vladař sledoval další neúspěch Flyers ze střídačky, obránce David Jiříček odehrál 14 minut a 14 sekund.
Vydařený vstup do sezony prožívají také hokejisté Seattlu, kteří zvítězili na ledě Washingtonu 5:3 a vyhráli počtvrté z úvodních šesti zápasů. Kraken o výhře rozhodli v posledních šesti minutách, kdy nejprve Jared McCann zlomil nerozhodný stav 3:3 a v čase 57:20 přidal pojistku Ryan Winterton.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Rangers – Vancouver 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Branky: 1. a 39. Kartye, 23. a 56. Cuylle, 42. Lafrenière, 46. Perreault – 18. DeBrusk, 37. Elias Pettersson. Střely na branku: 25:21. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Kartye, 2. Lafrenière, 3: Perrault (všichni NY Rangers).
Philadelphia – Carolina 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Branky: 36. Dvorak – 31. Svečnikov, 34. Gostisbehere, 37. Aho, 56. Jankowski. Střely na branku: 19:30. Diváci: 18 914. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Aho (oba Carolina), 3. Dvorak (Philadelphia).
Washington – Seattle 3:5 (2:2, 0:1, 1:2)
Branky: 12. Kyrou, 17. Ovečkin, 41. Jenner – 7. Kakko, 20. Eberle, 34. Gaudreau, 55. McCann, 58. Winterton. Střely na branku: 36:27. Diváci: 18 107. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Winterton (oba Seattle), 3. Jenner (Washington).