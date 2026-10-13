Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL třetí asistenci v sezoně, ani ta však hokejistům Golden Knights na body nestačila, s Minnesotou prohráli 2:4. V souboji Jiřího Kulicha hrajícího za Buffalo a Radko Gudase z Floridy se radoval prvně jmenovaný, jeho Sabres zvítězili 5:3.
Hokejisté Vegas prohrávali po první třetině už 0:3. V čase 22:37 vrátil Golden Knights do hry po Hertlově přihrávce obránce Rasmus Andersson, který dělovkou od modré čáry dal svůj první gól v sezoně.
„Proti takovému týmu si nemůžeme dovolit prohrávat o tři góly. Musíme lépe střídat formace, vytvářet si tlak a lépe nakládat s pukem,“ uvedl obránce Vegas Brayden McNabb.
Těsně před polovinou třetí třetiny přiblížil hosty na rozdíl jednoho gólu po přečíslení dvou na jednoho William Karlsson, jenž těžil z přihrávky Bretta Howdena. Snahu Vegas o vyrovnání utnul Joel Eriksson Ek střelou do prázdné branky 82 sekund před koncem zápasu. Golden Knights prohráli po sérii čtyř vítězství.
Gudas dostal na ledě jenom 12 minut
Kulich nastoupil proti Floridě ve čtvrté formaci a odehrál téměř 14 minut. Dvaadvacetiletý útočník si připsal dvě střely a byl na ledě při jedné vstřelené brance.
Buffalo rozhodlo o vítězství v poslední dvacetiminutovce, kdy se za stavu 3:3 trefil v početní převaze v čase 47:15 Noah Östlund. Na něj pak v 54. minutě navázal svou čtvrtou brankou v sezoně autor zlatého gólu USA z mistrovství světa 2025 Tage Thompson.
Gudas odehrál ze všech obránců Panthers nejméně času, na ledě strávil jen 12 minut a odseděl si dvě trestné minuty.
Domácí tým dohrál zápas bez kapitána Rasmuse Dahlina, který v 24. minutě zamířil do kabiny poté, co inkasoval ránu pukem, a na led už se nevrátil. „Jeho stav se bude posuzovat den ode dne. Tady v Buffalu se o něj dokážou postarat nejlépe a není nutné, aby spěchal do letadla, což ho ale samozřejmě s největší pravděpodobností vyřazuje ze hry pro zítřejší zápas,“ řekl kouč Lindy Ruff.
Hokejisté Ottawy přehráli domácí New Jersey 4:1 a zvítězili potřetí v řadě. Gólman Linus Ullmark inkasoval z 30 střel pouze jednou a vyhrál i pátý zápas, do kterého v sezoně nastoupil, což ho v historii Senators řadí k podobně úspěšným Rayi Emerymu a Dominiku Haškovi.
Vítěznou branku vstřelil v 9. minutě z přesilové hry Stephen Halliday. Kanadský celek teprve potřetí v historii vyhrál pět z úvodních šesti zápasů.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
New Jersey – Ottawa 1:4
Branky: 55. Gricjuk – 21. Pinto, 29. Halliday, 52. Stützle, 58. Kleven. Střely na branku: 30:20. Diváci: 15 085. Hvězdy zápasu: 1. Ullmark, 2. Stützle, 3. Halliday (všichni Ottawa).
Minnesota – Vegas 4:2
Branky: 12. Boldy, 15. Šabanov, 17. Jurov, 59. Eriksson Ek – 23. Andersson (Hertl), 50. W. Karlsson. Střely na branku: 28:23. Diváci: 17 566. Hvězdy zápasu: 1. Boldy, 2. Wallstedt, 3. Kaprizov (všichni Minnesota).
Buffalo – Florida 5:3
Branky: 6. Doan, 16. Dahlin, 32. McLeod, 48. Östlund, 54. T. Thompson – 27. a 34. Reinhart, 11. Lundell. Střely na branku: 32:23. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Östlund, 2. McLeod, 3. Quinn (všichni Buffalo).