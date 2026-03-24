Naučili jsme se nebláznit a hrát svoji hru, řekl Sedlák

Asistoval u vítězného gólu Romana Červenky a hodně pomohl hokejistům Pardubic přes Kometu Brno do semifinále extraligy ve čtyřech zápasech. Útočník Lukáš Sedlák hovořil o nejlepším zápase čtvrtfinálové série. „Dřív padalo hodně gólů, teď tam bylo hodně osobních soubojů, oba týmy hrály dobře do obrany. Nepouštěli jsme Brno do šancí a hlavně jsme je nenechali rozehrát s pukem. Tím jsme je eliminovali,“ řekl Sedlák.
Po 50 minutách hry se podílel na jediném gólu zápasu. „Brňané ztratili puk u naší modré čáry. Honza Mandát o mně věděl na levém křídle, puk mi přiťuknul. Já jsem koutkem oka viděl Romana Červenku, tak jsem mu nahrál a ani nevím, jak to tam propadlo,“ řekl třiatřicetiletý útočník.
Pardubice porazily Brno poosmé v sezoně, naposledy Kometě podlehly v loňském sedmém finále. Sedlák tuto sérii jako odvetu nebral. „Byla to pro nás úplně nová série, hrálo se v nové sezoně, s maličko novými týmy, takže jsme se nedívali zpět. Jen jsme chtěli tuto sérii zvládnout a postoupit, což se podařilo,“ uvedl.
Pardubice si jako první zajistily účast v semifinále a na soupeře si musí počkat, neboť další série jsou sotva v polovině. „Máme výhodu, že si déle odpočineme, doléčí se marodi. Na budoucího soupeře se nedíváme, jsou to vyrovnané série. Stejně si nevybereme, musíme se soustředit sami na sebe. To bude stěžejní,“ konstatoval Sedlák.
Každopádně bude jeho tým v roli favorita, ať už bude soupeřem kdokoli. „My s tím žijeme od té doby, co jsem v Pardubicích. Zvykli jsme si na to, spousta kluků kvůli tomu sem přišla. Nevyhýbáme se tomu. Chceme vyhrávat, s tím souvisí tlak i očekávání. Musíme na to být připraveni,“ prohlásil.
Dynamo suverénním vystoupením ve čtvrtfinále navázalo na to, jak jasně ovládlo základní část. „Máme víc zkušeností, ve třech předchozích sezonách jsme vypadli v sedmých zápasech. Jádro týmu zůstalo, takové věci vás posouvají. Naučíte se hrát těžké zápasy jako tento, když je to dlouho nula nula. Naučili jsme se nebláznit a hrát svoji hru,“ uvedl centr prvního pardubického útoku.
Jediné větší zaváhání v celé sérii předvedly Pardubice ve druhém utkání na svém ledě, kdy Kometa za pár minut dala tři góly a otočila výsledek. „Důležité bylo, že jsme se z toho nepodělali. Chyby se stanou, ale zareagovali jsme na to, udrželi jsme čistou hlavu,“ doplnil Sedlák.