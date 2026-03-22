Červenka táhl Pardubice a postup je blízko. Plzeň uspěla v nájezdech

Blízko semifinále play-off extraligy jsou hokejisté Pardubic. Ti vedou v sérii, která se hraje na čtyři výhry, nad Kometou Brno už 3:0, když v neděli zvítězili na ledě obhájce titulu 4:2. Výrazný podíl na výhře Pardubic měl Roman Červenka, k jednomu gólu přidal dvě asistence. Série mezi Spartou a Plzní je dramatičtější – ve Sportovní hale Sparta hrála s Plzní 3:3 a o výhře hostů rozhodly až samostatné nájezdy. Plzeň vede 2:1. Čtvrté zápasy se hrají v pondělí opět v Brně a v Praze.
Pardubice začaly opatrně s jasným důrazem na pečlivou defenzivu. V první třetině toho Kometě moc nedovolily, Zbořilův nájezd z pravého křídla Will zlikvidoval a Dynamo si bez problémů poradilo i s brněnskou přesilovkou.
Svoji první početní výhodu Pardubice sice nevyužily, ale důležitý první gól daly krátce po návratu Cingela z trestné lavice. Košťálkovu střelu před Stezkou tečoval obránce Bartejs a puk skončil v síti.
Ve druhé minutě druhé třetiny pláchl brněnské obraně Sedlák, s jeho sólem si ale poradila Stezkova lapačka. Kometa pak přidala směrem dopředu, častěji se objevovala před Willem, avšak střelecké pokusy Tomáše Zohorny ani Fleka gólové parametry neměly.
Dynamo oplatilo stejnou mincí, krátký tlak vyústil v šance Červenky a Kauta. Na druhé straně se zase rval o svoji porci střelecké slávy Flek, nicméně společným jmenovatelem této vzrušující fáze duelu byly spolehlivé zákroky obou gólmanů.
Ve 33. minutě se Brno dočkalo vyrovnání z podobné situace, z jaké skórovaly Pardubice. Zbořilovu střelu z mezikruží lehce tečoval Košťálek a Will byl bez šance. Euforii Komety ale po 44 vteřinách utišil Mandát, který po individuální akci nedal Stezkovi šanci a vrátil vedení Východočechům. Druhou asistenci na gól si připsal brankář Will.
Kometa musela k dobrému výkonu ze druhé třetiny přidat ještě více tlaku do brankoviště, na což byly Pardubice připravené a prostor před Willem uzavřely. Kosovu střelu chytil brankář, blízko vyrovnání byl Flek, který s pomocí teče Stránského trefil tyčku.
Naděje Brna na obrat zmrazila 50. minuta. Ludvigovu střelu Stezka vyrazil a Roman Červenka puk uklidil do odkryté branky. Kometa se nevzdala, Flek našel před Willem Stránského a ten vykřesal naději na zvrat. Ne na dlouho. U pravého mantinelu nestačil Ščotka na Kauta a jeho perfektně provedený blafák opět navýšil pardubické vedení na dvě branky.
Východočeši v závěru ubránili více než dvouminutovou power-play a v pondělí mohou slavit čtvrtou semifinálovou účast za sebou.
Plzeň šla do vedení v sérii po nájezdech
Dlouho se hrálo bez šancí a až v 5. minutě měl tu první hostující Lalancette, který ale v dobré pozici nezamířil přesně. V čase 12:10 se dočkala vedení Sparta. Krejčíkovo nahození od modré čáry tečoval Raška a puk se odrazil od pravé tyče do nohy gólmana Malíka a za brankovou čáru. Plzeňský gólman potom kryl Špačkovu střelu z levého kruhu a v 19. minutě zasáhl i proti osamocenému Shoreovi.
V úvodu druhé části se Sparta ubránila při Shoreově trestu, těsně před koncem přesilovky trefil Merežko pravou tyč. V 26. minutě se už hosté dočkali vyrovnání. Z pozice mezi kruhy se trefil Strnad. Za 162 sekund pak Plzeň skóre rychle otočila, po Strnadově přihrávce překonal Kořenáře z pravé strany z úhlu Filip.
Pražané odolali při trestu Nika Seppäläho. Malík si potom poradil s Krejčíkovou střelou. V čase 37:33 Sparta smazala ztrátu v početní výhodě při Lalancetteově vyloučení. Krejčík nabil na pravý kruh Chlapíkovi, který se trefil přes stínícího Shorea do bližšího horního rohu Malíkovy branky.
V 46. minutě mohl v přečíslení otočit stav po Chlapíkově přihrávce Shore, ale Malíka nepřekonal. V polovině třetí třetiny našel Teplý Merežka, který ale bekhendovým blafákem na Kořenáře nevyzrál. V 53. minutě se Plzeň už prosadila. Merežkovu střelu od modré čáry tečoval před Kořenářem Teplý. Za 59 sekund odpověděl Krejčík, jehož střela od modré čáry přes clonu zapadla u pravé tyče do branky.
Duel dospěl do prodloužení a pro Spartu bylo už páté z osmi zápasů v letošním play-off. Kořenář v něm nejdříve ukryl v lapačce Lalancetteovu střelu z pravého kruhu. V 68. minutě byl blízko vítězné branky Chlapík, jenž z levého kruhu trefil horní tyč.
V 73. minutě se dostal před Malíka Shore, ale s forhendovým zakončením neuspěl. Necelé tři minuty před koncem prodloužení Kořenář zlikvidoval Rohlíkovu příležitost a nerozhodl ani Rubins z dorážky. V nájezdech se za Spartu prosadil jen Hyka, za Plzeň uspěli Filip a Zámorský.
Výsledky třetích zápasů čtvrtfinále play–off Tipsport extraligy
HC Kometa Brno – HC Dynamo Pardubice 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 33. A. Zbořil (David Moravec, J. Kos), 51. Š. Stránský (Flek, Ščotka) – 17. Košťálek (M. Kaut, Červenka), 34. Mandát (Červenka, Will), 50. Červenka (Sedlák, Ludvig), 53. M. Kaut (Sobotka). Rozhodčí: Šír, Obadal – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 0:3.
HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 13. Raška (Krejčík), 38. Chlapík (Krejčík), 54. Krejčík (M. Špaček) – 26. L. Strnad (Percy, Adam Kubík), 29. Filip (L. Strnad, Malák), 53. Teplý (Merežko, J. Jeřábek), rozhodující sam. nájezd Zámorský. Rozhodčí: Pilný, Šindel – Ondráček, Hnát. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 12 100 (vyprodáno). Stav série: 1:2.