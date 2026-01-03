Narozeninový gól? Asi už rituál, oslava ale nebude, soustředí se nadále Sikora

Hokej

Kapitán české reprezentace Petr Sikora si na juniorském světovém šampionátu opět nadělil gól k narozeninám. Loni přispěl k výhře nad Kanadou, letos podpořil vyřazení Švýcarska. Žádné oslavy čerstvě dvacetiletého útočníka ale nečekají, i nadále se chce soustředit na klíčovou fázi turnaje.

„Chutná to hezky. Vlastně minulý rok jsem dal gól na narozeniny proti Kanadě, takže už mám ve čtvrtfinále asi takový rituál. Jsem moc rád, že se mi to povedlo,“ řekl Sikora po české výhře 6:2.

„Žádná oslavička nebude. Teď už přepínáme hlavy na semifinále a budeme se soustředit jen na to, abychom postoupili do finále,“ podotkl hráč extraligového Třince. Boj o postup do finále čeká české hráče v noci na pondělí s Kanadou.

Český tým rozhodl o výhře nad Švýcarskem ve druhé třetině, ve které čtyřmi góly otočil vývoj utkání z 0:1. „Věděli jsme, že to nebude nic lehkého. Švýcaři v základní skupině potrápili Američany i Švédy. Po první třetině jsme si řekli, že musíme hlavně zůstat v klidu a zvyšovat naše úsilí a sílu. To se naštěstí povedlo,“ pochvaloval si Sikora. Za důležitý moment označil vyrovnávací branku Tomáše Galvase v čase 20:54. „Sice nás pak trošku shodilo oslabení a gól na 1:2, ale pak už tam padaly výborné góly a hráli jsme skvěle,“ řekl.

Svěřenci trenéra Patrika Augusty dosud hráli v 3M areně v Minneapolis, boje o medaile se ale uskuteční v modernější Grand Casino Areně, kterou pro zápasy NHL využívá Minnesota Wild. Sikora se do nové arény těší. „Mě určitě víc baví a víc vtáhne do hry, když je v hale osmnáct tisíc lidí jako loni v Kanadě, než když jich je tu tisíc nebo dva. Doufám, že přijde hodně lidí a předvedeme tam pořádný výkon,“ uvedl Sikora.

