Musíme být efektivnější, uvědomuje si liberecký Lenc

Slabá produktivita je podle útočníka Liberce Radana Lence hlavním důvodem, proč Severočeši prohráli v domácím prostředí oba čtvrtfinálové zápasy s Karlovými Vary. V druhém utkání série hráči Bílých Tygrů vyslali na brankáře Dominika Frodla 43 střel, překonali ho ale jen jednou. Lenc věří, že na západě Čech se při pokračování série bude jeho týmu v koncovce dařit více.
„Musíme si najít cestu k lepší efektivitě, protože šancí máme mraky. Nedokážeme se však dostat k odraženým pukům a dorážkám. Soupeřův brankář, stejně jako náš, zatím chytá výborně, 99,9 procenta střel z něho ale vypadne. Náš úkol je pak se k tomu dostat a dorazit. Musíme se postarat, abychom byli agresivnější v předbrankovém prostoru a měli krok napřed, protože jenom tak se k dorážkám dostaneme,“ řekl Lenc.
Bílí Tygři začali utkání o poznání lépe, než duel číslo jedna. Velkou komplikací pro ně ale byl už v 5. minutě hry inkasovaný gól z hole Petra Tomka z trestného střílení.
„Vzhledem k tomu, že jsme se nemohli po celý zápas pořádně prosadit, tak to utkání dost ovlivnilo. Soupeř byl na koni a možná jim úvodní gól dodal trochu klid. My jsme to pak celý zápas tlačili do kopce a nedokázali skórovat dříve,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý rodák z Mladé Boleslavi.
Po sedmi minutách hry navíc putoval po faulu na mladíka Tomka předčasně do kabin americký útočník v dresu Liberce Jasper Weatherby a Severočeši museli hrát pouze na tři centry.
„Samozřejmě to pro nás byla ztráta. Je to těžká série hlavně fyzicky a každý hráč pak hodně chybí. Každý jeden z nás je dílek toho celku, abychom jako tým fungovali výborně,“ uvedl Lenc.
I díky tomu byl zápas vyhecovaný a plný menších potyček. „Emoce se někdy krotí velice těžko. My ale musíme zachovat chladné hlavy a soustředit se na hru. Je to těžké, protože občas se to sveze do takových nekontrolovatelných emocí. Ale to je prostě play-off a patří to k tomu,“ řekl účastník dvou světových šampionátů a olympijských her v Pekingu z roku 2022.
Hned do dvou bitek se netradičně dostal také technický obránce Tomáš Galvas, jehož hlavní přednosti jsou určitě jiné než fyzická hra.
„Neřekl bych, že by to u něj bylo z nějaké nervozity. Naopak je to výborný signál pro tým, že i takový technický hráč dokáže skolit hráče, který celý zápas jenom štěká a pak nekousne. Je to od Tomáše jasné znamení, že ani jeden z nás neustoupí,“ pochválil Lenc spoluhráče, který se popral s Filipem Kofferem.
Bílí Tygři pojedou po dvou domácích porážkách do Karlových Varů k pokračování série v hodně těžké situaci. „Věřím, že ve Varech najdeme cestu k vítězství a budeme úspěšní. Bude to hodně o hlavě a také o naší pracovitosti. Myslím si, že náš tým je natolik dobrý, že dokážeme soupeře přepracovat. Musíme se z úvodních zápasů ponaučit, být disciplinovanější a příští utkání zvládneme,“ dodal Lenc.