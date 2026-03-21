Hokej

Karlovy Vary s Třincem uspěly venku i podruhé


Zdroj: ČTK

Hokejisté Karlových Varů a Třince ovládli i druhé čtvrtfinále extraligy na ledě Liberce, respektive Hradce Králové a vedou v sérii hrané na čtyři výhry 2:0. Energie si klíčový dvoubrankový náskok vypracovala v první třetině a uspěla v sedmém soutěžním zápase v řadě. Bílé Tygry porazila popáté za sebou. Oceláři prohrávali už 0:2, obrat ale v prodloužení dokonal Miloš Roman. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsali shodně Libor Hudáček a Matěj Kubiesa. Série budou pokračovat v úterý.

Třinečtí, kteří se museli obejít bez zraněného útočníka Sikory, byli v úvodní části nebezpečnější. V páté minutě jim pomohl k první velké příležitosti chybou v rozehrávce McCormack, před Škorvánkem byli rázem osamocení Martin Růžička s Ciencialou, jenž ale domácího gólmana nepřekonal.

Jen o chvilku později byli Oceláři znovu blízko, Kubiesovu střelu však za Škorvánkovými zády zastavila tyčka. V sedmé minutě vyhodil napřímo kotouč do hlediště Galvas a musel na trestnou lavici. Pukem navíc způsobil krvavé zranění v obličeji jednomu z diváků, několik minut se proto nehrálo.

Ze druhé třetiny uteklo 64 sekund a Východočeši slavili vedoucí trefu. Jergl udělal poctivé kolečko okolo branky v útočném pásmu, po naznačení střely si vytvořil ideální pozici pro zakončení a prostřelil Mazance mezi betony.

Jen o chvilku později zůstal ležet otřesený na ledě jeden z dvojice hlavních sudích Šindel po nezaviněné srážce s Radilem, po chvilce byl ale připravený dál rozhodovat a hra mohla pokračovat.

Ve 33. minutě odpověděli na tlak hostů druhým zásahem Královéhradečtí. Po zásahu Škorvánka vyhodil puk skvělým lobem Vukojevic, dosprintoval si pro něj Kohout a zakončil pod horní tyčku.

Po Kohoutově provinění proti pravidlům nastupovali Slezané do třetí části s výhodou přesilovky, snížit ale nedokázali. Nepovedlo se to ve 49. minutě ani Ondřeji Kovařčíkovi, jenž měl před sebou při dorážce z velké části odkrytou branku, jenže Škorvánek ho fantastickým zákrokem vychytal.

O chvilku později prožil sekundy hrůzy Vukojevic. Nejprve z vlastního obranného pásma nevyhodil puk, vzápětí měl možnost situaci ještě zachránit, namísto toho ale „namazal“ bekhendem Hudáčkovi, jenž zavěsil z otočky do horního růžku a odčaroval Škorvánkovu branku.

Už o dvě a čtvrt minuty později bylo vyrovnáno. Po úžasné souhře Ocelářů v útočném pásmu našel Hudáček místo očekávané střely nezištně Kubiesu, jemuž stačilo trefit prázdnou branku.

V prodloužení Východočeši nevyužili přesilovku a muselo je to mrzet. Škorvánka pak ještě zachránila tyčka, po sedmi odehraných minutách se ale z dorážky prosadil Roman. Sudí platnost gólu potvrdili i po trenérské výzvě domácích kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři.

Dominik Frodl
Zdroj: ČTK/Radek Petrášek

Bílí Tygři si vylámali zuby na Frodlovi

Liberec byl v úvodu aktivnější, Energie ale udeřila hned z první příležitosti. Zeman v 5. minutě zastavil Bambulu v šanci jen za cenu faulu a sedmnáctiletý Tomek bezpečně proměnil trestné střílení.

V 7. minutě putoval Weatherby za faul na Tomka s vyšším trestem předčasně do kabin. Tygři se dlouho úspěšně bránili, v závěru oslabení ale dostal Ivan čtyřminutový trest za nedovolený zákrok na Minárika.

Karlovy Vary sice 40 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužily, v klasické výhodě se ale podruhé v sérii prosadil nejproduktivnější hráč první ligy Číp.

Rozhodčí měli hodně práce i nadále. Po Lencově faulu se do šarvátky pustili Galvas s Kofferem. Po 49 trestných minutách v první části se po přestávce hra uklidnila.

Ústřední postavou prostřední části byl Frodl, neboť si Severočeši vytvořili místy až drtivý tlak. Neprosadil se ale ani osamocený Faško-Rudáš, jehož střelu karlovarský brankář efektně skryl do lapačky.

S blížícím se koncem základní hrací doby se na ledovou plochu vrátily i drobné šarvátky. O možnou nulu připravil Liberec Frodla při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře, při pokračující power-play ale upravil na konečných 1:3 Jiskra.

Výsledky čtvrtfinále play-off extraligy

Bílí Tygři Liberec – Energie Karlovy Vary 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 57. Sandberg (Šimek, Lenc) – 5. P. Tomek z trest. střílení, 13. Číp (Černoch, O. Beránek), 57. Jiskra (Bambula). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 8:7, navíc Weatherby 5 min. a do konce utkání, T. Galvas – Koffer oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 7259. Stav série: 0:2.

Hradec Králové – Oceláři Třinec 2:3 v prodloužení (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Jergl (Perret, Melancon), 33. Kohout (Vukojevic, Škorvánek) – 50. L. Hudáček (Flynn, Kubiesa), 52. Kubiesa (L. Hudáček, J. Galvas), 67. Miloš Roman (M. Růžička, Hrehorčák). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6003. Stav série: 0:2.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.