Karlovy Vary s Třincem uspěly venku i podruhé

Hokejisté Karlových Varů a Třince ovládli i druhé čtvrtfinále extraligy na ledě Liberce, respektive Hradce Králové a vedou v sérii hrané na čtyři výhry 2:0. Energie si klíčový dvoubrankový náskok vypracovala v první třetině a uspěla v sedmém soutěžním zápase v řadě. Bílé Tygry porazila popáté za sebou. Oceláři prohrávali už 0:2, obrat ale v prodloužení dokonal Miloš Roman. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsali shodně Libor Hudáček a Matěj Kubiesa. Série budou pokračovat v úterý.
Třinečtí, kteří se museli obejít bez zraněného útočníka Sikory, byli v úvodní části nebezpečnější. V páté minutě jim pomohl k první velké příležitosti chybou v rozehrávce McCormack, před Škorvánkem byli rázem osamocení Martin Růžička s Ciencialou, jenž ale domácího gólmana nepřekonal.
Jen o chvilku později byli Oceláři znovu blízko, Kubiesovu střelu však za Škorvánkovými zády zastavila tyčka. V sedmé minutě vyhodil napřímo kotouč do hlediště Galvas a musel na trestnou lavici. Pukem navíc způsobil krvavé zranění v obličeji jednomu z diváků, několik minut se proto nehrálo.
Ze druhé třetiny uteklo 64 sekund a Východočeši slavili vedoucí trefu. Jergl udělal poctivé kolečko okolo branky v útočném pásmu, po naznačení střely si vytvořil ideální pozici pro zakončení a prostřelil Mazance mezi betony.
Jen o chvilku později zůstal ležet otřesený na ledě jeden z dvojice hlavních sudích Šindel po nezaviněné srážce s Radilem, po chvilce byl ale připravený dál rozhodovat a hra mohla pokračovat.
Ve 33. minutě odpověděli na tlak hostů druhým zásahem Královéhradečtí. Po zásahu Škorvánka vyhodil puk skvělým lobem Vukojevic, dosprintoval si pro něj Kohout a zakončil pod horní tyčku.
Po Kohoutově provinění proti pravidlům nastupovali Slezané do třetí části s výhodou přesilovky, snížit ale nedokázali. Nepovedlo se to ve 49. minutě ani Ondřeji Kovařčíkovi, jenž měl před sebou při dorážce z velké části odkrytou branku, jenže Škorvánek ho fantastickým zákrokem vychytal.
O chvilku později prožil sekundy hrůzy Vukojevic. Nejprve z vlastního obranného pásma nevyhodil puk, vzápětí měl možnost situaci ještě zachránit, namísto toho ale „namazal“ bekhendem Hudáčkovi, jenž zavěsil z otočky do horního růžku a odčaroval Škorvánkovu branku.
Už o dvě a čtvrt minuty později bylo vyrovnáno. Po úžasné souhře Ocelářů v útočném pásmu našel Hudáček místo očekávané střely nezištně Kubiesu, jemuž stačilo trefit prázdnou branku.
V prodloužení Východočeši nevyužili přesilovku a muselo je to mrzet. Škorvánka pak ještě zachránila tyčka, po sedmi odehraných minutách se ale z dorážky prosadil Roman. Sudí platnost gólu potvrdili i po trenérské výzvě domácích kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři.
Bílí Tygři si vylámali zuby na Frodlovi
Liberec byl v úvodu aktivnější, Energie ale udeřila hned z první příležitosti. Zeman v 5. minutě zastavil Bambulu v šanci jen za cenu faulu a sedmnáctiletý Tomek bezpečně proměnil trestné střílení.
V 7. minutě putoval Weatherby za faul na Tomka s vyšším trestem předčasně do kabin. Tygři se dlouho úspěšně bránili, v závěru oslabení ale dostal Ivan čtyřminutový trest za nedovolený zákrok na Minárika.
Karlovy Vary sice 40 sekund dlouhou přesilovku pět na tři nevyužily, v klasické výhodě se ale podruhé v sérii prosadil nejproduktivnější hráč první ligy Číp.
Rozhodčí měli hodně práce i nadále. Po Lencově faulu se do šarvátky pustili Galvas s Kofferem. Po 49 trestných minutách v první části se po přestávce hra uklidnila.
Ústřední postavou prostřední části byl Frodl, neboť si Severočeši vytvořili místy až drtivý tlak. Neprosadil se ale ani osamocený Faško-Rudáš, jehož střelu karlovarský brankář efektně skryl do lapačky.
S blížícím se koncem základní hrací doby se na ledovou plochu vrátily i drobné šarvátky. O možnou nulu připravil Liberec Frodla při přesilové hře povýšené odvoláním brankáře, při pokračující power-play ale upravil na konečných 1:3 Jiskra.
Výsledky čtvrtfinále play-off extraligy
Bílí Tygři Liberec – Energie Karlovy Vary 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 57. Sandberg (Šimek, Lenc) – 5. P. Tomek z trest. střílení, 13. Číp (Černoch, O. Beránek), 57. Jiskra (Bambula). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 8:7, navíc Weatherby 5 min. a do konce utkání, T. Galvas – Koffer oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 7259. Stav série: 0:2.
Hradec Králové – Oceláři Třinec 2:3 v prodloužení (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Jergl (Perret, Melancon), 33. Kohout (Vukojevic, Škorvánek) – 50. L. Hudáček (Flynn, Kubiesa), 52. Kubiesa (L. Hudáček, J. Galvas), 67. Miloš Roman (M. Růžička, Hrehorčák). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 6003. Stav série: 0:2.