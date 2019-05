Šampionát se vrátí v roce 2024 do Česka. Ve hře o pořádání může být i Brno

Do České republiky se vrátí vrcholný turnaj po devíti letech. Naposledy jej uspořádala v roce 2015 rovněž v Praze a Ostravě a šampionát tehdy vytvořil rekord v návštěvnosti s 741 690 diváky. Na českém území se světová elita představí pojedenácté v historii.

Na tomto scénáři rozdělení se dohodli zástupci České republiky, Ruska a Švédska před více než rokem a po zářijovém kongresu na Maltě bylo jasné, že ho kongres v Bratislavě už jen potvrdí. "Byla to formalita," řekl generální sekretář Českého hokeje Martin Urban.

Pojede se do Brna?

Samostatná Česká republika bude hostit světový šampionát potřetí. I v roce 2004 se hrálo v Praze a Ostravě. S oběma městy kandidoval Český hokej také pro rok 2024, ve hře je ale místo Ostravy i varianta s Brnem. "My můžeme kandidovat jenom to, co stojí. To znamená Praha a Ostrava. Jestliže v Brně vyroste nová hala do té doby, tak my v Českém hokeji se budeme muset rozhodnout, jestli to bude Ostrava, nebo Brno," uvedl Urban.

"Praha musí být z ekonomického důvodu jednoznačně, protože se jedná o kapacitu haly a o ekonomiku celého mistrovství. Potom se tyto věci dají řešit na IIHF, máme dost času, takže uvidíme," řekl Urban. Zisk šampionátu v roce 2015 v pražské O2 areně a ostravské ČEZ Aréně (nyní Ostravar Areně) dosáhl 450 milionů korun před zdaněním.